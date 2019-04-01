Поздравления с Днем рождения в прозе 1 апреля

Отличительная черта рожденных 1 апреля Овнов - их предпринимательский талант.

Независимый и волевой и в то же время впечатлительный и замкнутый, человек родившийся 1 апреля прагматичны, загадочны и придерживаетесь оригинальных философских воззрений. Полны энтузиазма и честолюбивы, одарены сильной интуицией и организаторскими способностями.

Кто родился 1 апреля, знак зодиака Овен. У человека врожденная мудрость помогает вам многому научиться на опыте, а хорошее образование повышает ваши шансы на успех. Вы испытываете сильную потребность в самовыражении и, мечтая вырваться из монотонной рутины, стремитесь достичь чего-то необычного и оригинального.

Любовь к свободе и всему нестандартному влечет вас в неизведанные дали, а путешествия являются для вас одним из лучших способов времяпрепровождения.

Оказавшись в положении, недостойном ваших истинных талантов, вы испытываете внутренний конфликт между мысленным идеалом и реальностью повседневной жизни. Однако вам не следует огорчаться или завидовать другим в случае неудач.

Чтобы достичь эмоционального комфорта, найдите в себе истинную веру и преодолейте подозрительность.

До 18 лет Овны, рожденные 1 апреля, смелы, дерзки и независимы. В 19 лет начинается период стремления к стабильности и финансовой надежности. Примерно в 49 лет, главным в жизни для вас станут новые интересы, и контакты с людьми.

Поздравления

Поздравляю с днем рождения! Желаю быть любимой, желанной, неотразимой, головокружительной! Здоровья, удачи, достатка, исполнения самых сокровенных желаний, женских радостей, жизненных сладостей, прекрасных мгновений и бесконечного счастья!

В этот замечательный день от всего сердца хочу пожелать Вам исполнения всех желаний. Пусть сбудутся все мечты! Пусть успех, радость и вдохновение станут постоянными спутниками. Пусть голова кружится только от переизбытка восторга, энергии и счастья. Желаю, чтобы Вас всегда окружали радостные и искренние улыбки Ваших родных. Еще, конечно же, хочется пожелать, чтобы Вы всегда оставались такой же неповторимой и очаровательной. С днем рождения!

Поздравляю тебя с днем рождения! Хочется пожелать тебе побольше ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Чтобы кружилась голова от любви, а земля уходила из под ног от счастья. Чтобы тебя всегда согревали теплые слова близких и родных, чтобы твоего сердца никогда не коснулась тень разочарований. Побольше тебе в жизни улыбок и позитива. Живи, мечтай, люби, светись, наслаждайся, удивляйся. Настоящего тебе женского счастья!

Поздравляем с днем рождения! Желаем вечной весны в душе, пения птиц, яркого солнца, женского счастья, цветов и улыбок. Пусть в вашем доме всегда царит мир, любовь, теплота, радость, благополучие и добро. Будьте всегда такой же милой, прекрасной женщиной; таким же добрым, честным и искренним человеком.

С днем рождения! Желаю как можно больше положительных эмоций. Чтобы планы осуществлялись, а мечты сбывались. Женского и материнского счастья, быть любимой, желанной, бесценной. Жадных взглядов мужчин, сладких поцелуев и воплощения самых сокровенных желаний.

С днем рождения! Пусть в твоем доме всегда царят покой, уют и гармония. Желаю быть счастливой, радоваться жизни, удивляться, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь верных, надежных друзей и, главное, любить и быть любимой. Оставайся всегда такой же молодой, светлой, доброй, веселой и улыбчивой!