Лучшие СМС поздравления с днем рождения в стихах на 2 апреля

Людям рожденным сегодня этот день указывает на дух первооткрывателя и прогрессивность. Неугомонный и самобытный, человек обладает таинственной силой, которая движет вас к успеху в избранной области. Вы стремитесь к активной и яркой жизни, отличаетесь богатым воображением, творческим чутьем и потребностью в признании.
Кто родился 2 апреля, знак зодиака Овен. Человек одареный сильной интуицией и обаянием, тяготеете к гармонии и миру. Хотя вы и склонны к приключениям, но все-таки более вероятно, что вы скрытны и впечатлительны, обладаете утонченной натурой и нуждаетесь в надежности и комфорте.
Ваш огромный потенциал можно реализовать при помощи самодисциплины. Ощущая свою истинную силу, вы полны воли и решимости преодолеть все препятствия. Однако научитесь отличать упрямство от настойчивости.
Контакты с людьми стимулируют ваши творческие способности и жажду успеха. Обычно люди родившиеся сегодня дружелюбны, общительны, честны и обладаете сильным чувством справедливости. Окружающие видят в вас ответственного, трудолюбивого и серьезного человека.
В ранние годы на вас, вероятно, окажет сильное влияние женщина. После 18 лет возрастет потребность в стабильности и финансовой надежности. Следующий поворотный момент в вашей судьбе наступит примерно в 48 лет: в вас пробудится тяга к общению с людьми и к более интеллектуальным занятиям.
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.
Поздравляю с днем рожденья!
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.
И здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха!
С днем рожденья поздравляю
И тебе я пожелаю
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!
Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Я желаю от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения —
Поздравляю с днём рождения!
Желаю радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,
Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных.
Здоровья чтоб на жизнь хватало,
Успехов чтоб не перечесть.
В твой день рождения желаю
Всех благ, что в этом мире есть.
Спешу поздравить с днем рожденья
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везенья,
Тепла, спокойствия внутри.
Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят
Мечты, добро и красоту.