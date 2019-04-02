Лучшие СМС поздравления с днем рождения в стихах на 2 апреля

Забавные и милые короткие поздравления с этим чудесным праздником.

Людям рожденным сегодня этот день указывает на дух первооткрывателя и прогрессивность. Неугомонный и самобытный, человек обладает таинственной силой, которая движет вас к успеху в избранной области. Вы стремитесь к активной и яркой жизни, отличаетесь богатым воображением, творческим чутьем и потребностью в признании.

Кто родился 2 апреля, знак зодиака Овен. Человек одареный сильной интуицией и обаянием, тяготеете к гармонии и миру. Хотя вы и склонны к приключениям, но все-таки более вероятно, что вы скрытны и впечатлительны, обладаете утонченной натурой и нуждаетесь в надежности и комфорте.

Ваш огромный потенциал можно реализовать при помощи самодисциплины. Ощущая свою истинную силу, вы полны воли и решимости преодолеть все препятствия. Однако научитесь отличать упрямство от настойчивости.

Контакты с людьми стимулируют ваши творческие способности и жажду успеха. Обычно люди родившиеся сегодня дружелюбны, общительны, честны и обладаете сильным чувством справедливости. Окружающие видят в вас ответственного, трудолюбивого и серьезного человека.

В ранние годы на вас, вероятно, окажет сильное влияние женщина. После 18 лет возрастет потребность в стабильности и финансовой надежности. Следующий поворотный момент в вашей судьбе наступит примерно в 48 лет: в вас пробудится тяга к общению с людьми и к более интеллектуальным занятиям.

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящем.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

Поздравляем с днем рожденья!

Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,

Улыбок, счастья и добра.

Здоровья крепкого, везенья,

Любви, удачи, настроенья.

Больших побед на все года,

Успеха в жизни навсегда.

Поздравляю с днем рожденья!

Денег, бодрости, веселья,

Пусть удача будет рядом,

Солнце греет теплым взглядом.

И здоровье, и любовь

Пусть идут всегда с тобой.

Чтобы дом был полон смеха,

Счастья, радости, успеха!

С днем рожденья поздравляю

И тебе я пожелаю

Счастья, радости, успеха,

Крепкого здоровья, смеха!

Любви, удачи, вдохновения

И всех желаний исполнения,

Чтоб жить богато и без бед

Еще как минимум сто лет!

Счастья, радости, здоровья,

Мира, нежности с любовью,

Процветать и долго жить

Я желаю от души!

Всех чудес, что есть на свете,

Доброты, тепла и света,

Волшебства и вдохновения —

Поздравляю с днём рождения!

Желаю радостных мгновений,

Событий ярких и смешных,

Возможностей и вдохновения,

Улыбок добрых, озорных.

Здоровья чтоб на жизнь хватало,

Успехов чтоб не перечесть.

В твой день рождения желаю

Всех благ, что в этом мире есть.

Спешу поздравить с днем рожденья

И пожелать от всей души

Здоровья, счастья и везенья,

Тепла, спокойствия внутри.

Пусть каждый день приносит радость,

Эмоции и доброту,

Пусть путешествия подарят

Мечты, добро и красоту.