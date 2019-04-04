Оригинальные поздравления с днем рождения 4 апреля: стихи и открытки

Благодаря своему трудолюбию и решительности вы способны свернуть горы и поразить окружающих своими знаниями. Вы стремитесь к надежности и строите крепкий фундамент своей жизни. Ваша жажда успеха может реализоваться через благоприятные возможности в вашей профессии и посредством развитого делового чутья. Это означает, что вы редко сталкиваетесь с финансовыми проблемами, а те, что возникают, недолговечны.
Вы родились 4 апреля, знак зодиака Овен. Хотя вы обаятельны, великодушны, добры и легко можете стать популярным, помните, что излишняя прямота и властность могут отпугнуть людей.
Вы знаете, чем порадовать себя и развлечь гостей, однако неопределенность жизненных принципов может привести к излишествам, и вам, по-видимому, нужно умерить свою склонность к чрезмерно роскошной жизни.
С другой стороны, вы можете быть временами очень суровым, тяжелым человеком, непреклонным и невнимательным к нуждам окружающих.
Вы динамичны, честолюбивы и в то же время прагматичны. Однако чаще всего движущей силой вашей волнующей и разнообразной жизни является ваша неуемная любознательность.
До 15 лет вы будете бесстрашным и непокорным. После 16 лет у вас появится потребность в финансовой стабильности, материальном благополучии и надежности.
Этот период будет продолжаться примерно до 46 лет, после чего на первый план для вас выйдет поиск новых интересов, знаний и контактов с окружающими. В возрасте около 76 лет вы станете более чутким и восприимчивым и начнете уделять больше внимания семье и дому.
Я желаю в день сюрпризов и смеха,
В праздник яркий, что, увы, раз в году,
Да не станет тебе возраст помехой
Для огромной веры в чудо, в мечту.
Ты зажмурь глаза, как в детстве, покрепче
И желанья все скорей загадай!
Клятву верности удача пусть шепчет,
С ней уверенно к успехам шагай.
И пусть в счастье кружит жизнь каруселью,
Чтоб в виски стучала бешено кровь,
И захватывало дух от веселья,
От чудес, что уж готовит любовь!
Пусть самые прекрасные букеты
Сегодня праздник этот украшают,
Стихи пусть пишут лишь тебе поэты,
И астрономы звезды открывают.
Пусть мир цветными красками играет,
Желаний обещая исполненье,
И звезды все пускай тебе сияют,
И радостное будет настроенье.
Пусть все двери открываются,
Все желания сбываются,
Пусть все розы распускаются,
Звезды ярко зажигаются!
Пусть приходит счастье нежное,
Беззаветное, безбрежное,
Самым ярким, без сомнения,
Будет мир в твой день рождения!
В этот чудный День рожденья Вам желаю я,
Чтоб надежным тылом были близкие, друзья,
Чтоб они делили с Вами все напополам,
Быть счастливым человеком я желаю Вам.
А еще любви желаю, без нее никак,
Чтоб родник ее хрустальный в сердце не иссяк,
Чтоб дышалось полной грудью каждый день и час,
Чтобы ангел, Ваш хранитель, не оставил Вас!
В жизни ярких желаю событий,
Неожиданных, важных открытий,
Встреч, что так ожидались давно,
Безграничной любви, как в кино.
Пусть тепло будет в доме от смеха,
В начинаньях желаю успеха,
Жизнь легко чтобы, словно по нотам,
Светлой песней лилась беззаботно.
С днем рожденья! Судьбе улыбайся,
Лишь собою всегда оставайся,
Дней бегущих пускай хоровод
Непременно лишь счастье несет.
Свои нежные крылья расправив,
К тебе счастье на праздник летит,
Все печали за бортом оставив,
С поздравлением радость спешит.
Пусть мечты все сбываются вскоре,
И любовь всегда в сердце живет,
Разольется успех твой, как море,
И тебя в сказку жизнь понесет.