Оригинальные поздравления с днем рождения 4 апреля: стихи и открытки

Забавные и милые короткие поздравления с Днем рождения.

Благодаря своему трудолюбию и решительности вы способны свернуть горы и поразить окружающих своими знаниями. Вы стремитесь к надежности и строите крепкий фундамент своей жизни. Ваша жажда успеха может реализоваться через благоприятные возможности в вашей профессии и посредством развитого делового чутья. Это означает, что вы редко сталкиваетесь с финансовыми проблемами, а те, что возникают, недолговечны.

Вы родились 4 апреля, знак зодиака Овен. Хотя вы обаятельны, великодушны, добры и легко можете стать популярным, помните, что излишняя прямота и властность могут отпугнуть людей.

Вы знаете, чем порадовать себя и развлечь гостей, однако неопределенность жизненных принципов может привести к излишествам, и вам, по-видимому, нужно умерить свою склонность к чрезмерно роскошной жизни.

С другой стороны, вы можете быть временами очень суровым, тяжелым человеком, непреклонным и невнимательным к нуждам окружающих.

Вы динамичны, честолюбивы и в то же время прагматичны. Однако чаще всего движущей силой вашей волнующей и разнообразной жизни является ваша неуемная любознательность.

До 15 лет вы будете бесстрашным и непокорным. После 16 лет у вас появится потребность в финансовой стабильности, материальном благополучии и надежности.

Этот период будет продолжаться примерно до 46 лет, после чего на первый план для вас выйдет поиск новых интересов, знаний и контактов с окружающими. В возрасте около 76 лет вы станете более чутким и восприимчивым и начнете уделять больше внимания семье и дому.

Я желаю в день сюрпризов и смеха,

В праздник яркий, что, увы, раз в году,

Да не станет тебе возраст помехой

Для огромной веры в чудо, в мечту.

Ты зажмурь глаза, как в детстве, покрепче

И желанья все скорей загадай!

Клятву верности удача пусть шепчет,

С ней уверенно к успехам шагай.

И пусть в счастье кружит жизнь каруселью,

Чтоб в виски стучала бешено кровь,

И захватывало дух от веселья,

От чудес, что уж готовит любовь!

Пусть самые прекрасные букеты

Сегодня праздник этот украшают,

Стихи пусть пишут лишь тебе поэты,

И астрономы звезды открывают.

Пусть мир цветными красками играет,

Желаний обещая исполненье,

И звезды все пускай тебе сияют,

И радостное будет настроенье.

Пусть все двери открываются,

Все желания сбываются,

Пусть все розы распускаются,

Звезды ярко зажигаются!

Пусть приходит счастье нежное,

Беззаветное, безбрежное,

Самым ярким, без сомнения,

Будет мир в твой день рождения!

В этот чудный День рожденья Вам желаю я,

Чтоб надежным тылом были близкие, друзья,

Чтоб они делили с Вами все напополам,

Быть счастливым человеком я желаю Вам.

А еще любви желаю, без нее никак,

Чтоб родник ее хрустальный в сердце не иссяк,

Чтоб дышалось полной грудью каждый день и час,

Чтобы ангел, Ваш хранитель, не оставил Вас!

В жизни ярких желаю событий,

Неожиданных, важных открытий,

Встреч, что так ожидались давно,

Безграничной любви, как в кино.

Пусть тепло будет в доме от смеха,

В начинаньях желаю успеха,

Жизнь легко чтобы, словно по нотам,

Светлой песней лилась беззаботно.

С днем рожденья! Судьбе улыбайся,

Лишь собою всегда оставайся,

Дней бегущих пускай хоровод

Непременно лишь счастье несет.

Свои нежные крылья расправив,

К тебе счастье на праздник летит,

Все печали за бортом оставив,

С поздравлением радость спешит.

Пусть мечты все сбываются вскоре,

И любовь всегда в сердце живет,

Разольется успех твой, как море,

И тебя в сказку жизнь понесет.