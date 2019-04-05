Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 5 апреля

Вы динамичны, трудолюбивы и обладаете даром убеждения. Кроме того, вы полны творческой энергии и активно стремитесь к самовыражению.

Ваша разносторонность и шарм в сочетании с боевым духом дают смелую и уверенную в себе личность.

Вы родились 5 апреля, знак зодиака Овен. Хотя вы производите впечатление напористого и самоуверенного человека, временами за этой маской может скрываться нерешительность или неуверенность. Однако ваша неутомимость и упорство в удовлетворении своих амбиций могут помочь вам преодолеть эти препятствия.

Вы неугомонны и нуждаетесь в постоянной активности, а сильный характер делает вас естественным кандидатом на руководящие посты. Только помните, что вы не должны быть чересчур деспотичным или требовательным.

Когда у вас хорошее настроение, вы способны воодушевлять окружающих; но не распыляйте свою энергию на мелкие и незначительные цели, так как это может привести к перенапряжению вашей чувствительной нервной системы. Найдите время, чтобы восстановить свои силы и поправить здоровье.

Большое значение для вас имеет ваша внешность, поскольку вы любите производить хорошее впечатление. А ваш природный артистизм гарантирует, что вы не побоитесь сделать смелое заявление.

В юности вы склонны к активной жизни и имеете множество друзей. После 15 лет возрастет потребность в стабильности и финансовой надежности.

Этот период будет продолжаться примерно до 45 лет, а затем более важным для вас станет приобретение знаний, контакты, новые навыки, путешествия и перемены. После 75 лет вы станете более чувствительным и будете уделять больше внимания семье и дому.

С Днем варенья и рождения!

Принимай поскорей поздравления!

Пусть жизнь дарит миллион улыбок,

Пусть не будет в ней забот и ошибок,

Пусть желаемое возьмет - и случится,

Счастье в двери скорей постучится!

Желаю в богачей войти в десятку,

Менять машины чаще, чем перчатки,

Забыть про все волнения и стрессы,

На завтрак есть одни деликатесы,

Носить ботинки с кожей крокодила,

На островах купить большую виллу,

Достичь успехов в жизни и работе,

Летать всегда на личном самолете,

Иметь бассейн цвета изумруда,

Знать лично звезд из Голливуда,

Достичь вершин без тени напряженья -

Такие от меня есть поздравленья!

Поздравляю с днем рождения,

Желаю вагон и корзинку везенья!

Пусть жизнь бежит без забот,

В радости и без невзгод,

На душе царит порядок,

Будет в кошельке достаток,

Мечты сбываются все в срок,

Счастья тебе — под потолок!

У тебя сегодня день рождения

Счастья тебе, радости, добра!

На душе - весны цветенья,

Улыбок, солнца и тепла!

Оставайся доброй, милой,

Желанной, веселой, простой,

Всегда приветливой, красивой

Самой любимой, дорогой!

Пусть ждут хорошие новости,

Счастье к дому приручай!

Ярко, дерзко, без сомненья

Каждый новый день встречай!

Чтобы тело было в форме,

Жизнь была в покое, норме,

Деньги только умножались,

Будни праздником казались!