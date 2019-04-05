Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 5 апреля

Ваша разносторонность и шарм в сочетании с боевым духом дают смелую и уверенную в себе личность.
Вы родились 5 апреля, знак зодиака Овен. Хотя вы производите впечатление напористого и самоуверенного человека, временами за этой маской может скрываться нерешительность или неуверенность. Однако ваша неутомимость и упорство в удовлетворении своих амбиций могут помочь вам преодолеть эти препятствия.
Вы неугомонны и нуждаетесь в постоянной активности, а сильный характер делает вас естественным кандидатом на руководящие посты. Только помните, что вы не должны быть чересчур деспотичным или требовательным.
Когда у вас хорошее настроение, вы способны воодушевлять окружающих; но не распыляйте свою энергию на мелкие и незначительные цели, так как это может привести к перенапряжению вашей чувствительной нервной системы. Найдите время, чтобы восстановить свои силы и поправить здоровье.
Большое значение для вас имеет ваша внешность, поскольку вы любите производить хорошее впечатление. А ваш природный артистизм гарантирует, что вы не побоитесь сделать смелое заявление.
В юности вы склонны к активной жизни и имеете множество друзей. После 15 лет возрастет потребность в стабильности и финансовой надежности.
Этот период будет продолжаться примерно до 45 лет, а затем более важным для вас станет приобретение знаний, контакты, новые навыки, путешествия и перемены. После 75 лет вы станете более чувствительным и будете уделять больше внимания семье и дому.
С Днем варенья и рождения!
Принимай поскорей поздравления!
Пусть жизнь дарит миллион улыбок,
Пусть не будет в ней забот и ошибок,
Пусть желаемое возьмет - и случится,
Счастье в двери скорей постучится!
Желаю в богачей войти в десятку,
Менять машины чаще, чем перчатки,
Забыть про все волнения и стрессы,
На завтрак есть одни деликатесы,
Носить ботинки с кожей крокодила,
На островах купить большую виллу,
Достичь успехов в жизни и работе,
Летать всегда на личном самолете,
Иметь бассейн цвета изумруда,
Знать лично звезд из Голливуда,
Достичь вершин без тени напряженья -
Такие от меня есть поздравленья!
Поздравляю с днем рождения,
Желаю вагон и корзинку везенья!
Пусть жизнь бежит без забот,
В радости и без невзгод,
На душе царит порядок,
Будет в кошельке достаток,
Мечты сбываются все в срок,
Счастья тебе — под потолок!
У тебя сегодня день рождения
Счастья тебе, радости, добра!
На душе - весны цветенья,
Улыбок, солнца и тепла!
Оставайся доброй, милой,
Желанной, веселой, простой,
Всегда приветливой, красивой
Самой любимой, дорогой!
Пусть ждут хорошие новости,
Счастье к дому приручай!
Ярко, дерзко, без сомненья
Каждый новый день встречай!
Чтобы тело было в форме,
Жизнь была в покое, норме,
Деньги только умножались,
Будни праздником казались!