Поздравления з Днем рождения 6 апреля: стихи и открытки

Родившиеся в этот день соединяют в себе идеализм и материализм, они отважны и честолюбивы и в то же время впечатлительны и обаятельны.

Хотя вы социально ориентированы, вас не покидает желание найти баланс межу вашими высокими идеалами и природным практическим чутьем. Поэтому вы способны использовать благоприятные возможности в полную меру своих сил.

Вы родились 6 апреля, знак зодиака Овен. Вы решительны, стремитесь быть первопроходцем, инициативны и энергичны. Вы вполне можете оставаться независимым, однако предпочитаете быть членом команды.

Хотя временами люди и обстоятельства могут вызвать в вас внутреннее напряжение, избегайте слишком большой впечатлительности и самоизоляции. Как правило, с помощью партнерства и коллективных усилий вы способны реализовать свой внушительный потенциал и добиться финансового успеха.

Для человека, рожденного 6 апреля, ключ к счастью - размеренная жизнь. Из работы можно извлечь множество уроков, но избегайте привычки к монотонной рутине. Благодаря другим интересам, хобби или путешествиям, вы сможете расширить свой горизонт и исследовать новые возможности.

Поздравления

Пусть будет все: любовь, везенье,

Удача, радость, настроенье,

Тепло, здоровье, чудеса,

Достаток, смех и красота!

И будет все большим и нужным,

Приятным, ярким, самым лучшим,

Неповторимым и красивым,

Веселым, радостным, любимым!

Жить без тоски, хандры не знать,

От чудных дней не уставать.

Лишь солнца, света и тепла.

С днем рождения, тебя!

Принимай поздравления с днем рождения!

Огромной радости желаю, вдохновенья.

Забудь про все обиды и ненастья,

Достатка я желаю, много счастья.

Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,

А в сердце чтобы не было печали.

Встреч неожиданных и самых ярких,

От близких чаще получать подарки.

Крутейших планов, суперских идей,

Реальных целей и удачных дней,

Успехов в жизни, преданных друзей.

С днем рожденья поздравляю,

Улыбок, радости желаю.

Любви, семейного тепла,

Уюта, счастья и добра!

Достигай всегда успеха,

Пусть будет в жизни море смеха.

Люди хорошие встречаются

И все по жизни получается!

Доходы пусть только растут,

В семье пусть любят, берегут.

И всем невзгодам вопреки,

В душе сияют огоньки!

От души хочу поздравить

С днем рождения тебя,

Пожелаю в этот праздник

Много радости, добра.

Жизнь твоя пусть будет яркой,

Будь с улыбкою всегда.

Ты иди по жизни смело,

Не волнуйся никогда.

Пусть мечты твои и цели

Все сбываются всегда.

Напоследок пожелаю

Я здоровья и тепла.

Спешу поздравить с днем рожденья

И пожелать от всей души

Здоровья, счастья и везенья,

Тепла, спокойствия внутри.

Пусть каждый день приносит радость,

Эмоции и доброту,

Пусть путешествия подарят

Мечты, добро и красоту.

Дорогая, поздравляю!

С днем рождения тебя,

Пусть любовью окружают

Все родные и друзья!

Солнца лучики пусть светят,

В окна дома твоего.

И от жизни много счастья,

Каждый день чтобы везло!

Море радости, веселья,

Никогда не унывать.

И счастливые мгновенья,

На подольше задержать!