Выборы Президента 2019
Скачать
Суббота, 06.04.2019
Итоги дня 5 апреля: анализы Порошенко\Зеленский, все протоколы ЦИК, процедура выдачи прав
Итоги дня 5 апреля: анализы Порошенко\Зеленский, все протоколы ЦИК, процедура выдачи прав
Стоимость строительства в Украине значительно выросла
Стоимость строительства в Украине значительно выросла
Усик собирается стать абсолютным чемпионом мира в хэвивейте
Усик собирается стать абсолютным чемпионом мира в хэвивейте
Приметы и обряды на 6 апреля – День Якова, День Захара Постника
Приметы и обряды на 6 апреля – День Якова, День Захара Постника

Поздравления з Днем рождения 6 апреля: стихи и открытки

Смотрите фото (7)
Поздравления з Днем рождения 6 апреля: стихи и открытки
09:06 Сегодня Телеграф

Родившиеся в этот день соединяют в себе идеализм и материализм, они отважны и честолюбивы и в то же время впечатлительны и обаятельны.

Хотя вы социально ориентированы, вас не покидает желание найти баланс межу вашими высокими идеалами и природным практическим чутьем. Поэтому вы способны использовать благоприятные возможности в полную меру своих сил.

Вы родились 6 апреля, знак зодиака Овен. Вы решительны, стремитесь быть первопроходцем, инициативны и энергичны. Вы вполне можете оставаться независимым, однако предпочитаете быть членом команды.

Хотя временами люди и обстоятельства могут вызвать в вас внутреннее напряжение, избегайте слишком большой впечатлительности и самоизоляции. Как правило, с помощью партнерства и коллективных усилий вы способны реализовать свой внушительный потенциал и добиться финансового успеха.

Для человека, рожденного 6 апреля, ключ к счастью - размеренная жизнь. Из работы можно извлечь множество уроков, но избегайте привычки к монотонной рутине. Благодаря другим интересам, хобби или путешествиям, вы сможете расширить свой горизонт и исследовать новые возможности.

Поздравления

Пусть будет все: любовь, везенье,

Удача, радость, настроенье,

Тепло, здоровье, чудеса,

Достаток, смех и красота!

И будет все большим и нужным,

Приятным, ярким, самым лучшим,

Неповторимым и красивым,

Веселым, радостным, любимым!

Жить без тоски, хандры не знать,

От чудных дней не уставать.

Лишь солнца, света и тепла.

С днем рождения, тебя!

Принимай поздравления с днем рождения!

Огромной радости желаю, вдохновенья.

Забудь про все обиды и ненастья,

Достатка я желаю, много счастья.

Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,

А в сердце чтобы не было печали.

Встреч неожиданных и самых ярких,

От близких чаще получать подарки.

Крутейших планов, суперских идей,

Реальных целей и удачных дней,

Успехов в жизни, преданных друзей. 

С днем рожденья поздравляю,

Улыбок, радости желаю.

Любви, семейного тепла,

Уюта, счастья и добра!

Достигай всегда успеха,

Пусть будет в жизни море смеха.

Люди хорошие встречаются

И все по жизни получается!

Доходы пусть только растут,

В семье пусть любят, берегут.

И всем невзгодам вопреки,

В душе сияют огоньки!

От души хочу поздравить

С днем рождения тебя,

Пожелаю в этот праздник

Много радости, добра.

Жизнь твоя пусть будет яркой,

Будь с улыбкою всегда.

Ты иди по жизни смело,

Не волнуйся никогда.

Пусть мечты твои и цели

Все сбываются всегда.

Напоследок пожелаю

Я здоровья и тепла.

Спешу поздравить с днем рожденья

И пожелать от всей души

Здоровья, счастья и везенья,

Тепла, спокойствия внутри.

Пусть каждый день приносит радость,

Эмоции и доброту,

Пусть путешествия подарят

Мечты, добро и красоту.

Поздравления с Днем Рождения дяди 5 апреля: стихи и открытки

Дорогая, поздравляю!

С днем рождения тебя,

Пусть любовью окружают

Все родные и друзья!

Солнца лучики пусть светят,

В окна дома твоего.

И от жизни много счастья,

Каждый день чтобы везло!

Море радости, веселья,

Никогда не унывать.

И счастливые мгновенья,

На подольше задержать!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, 6 апреля, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, Поздравления с Днем рождения, Проза, Поздравления в картинках, Поздравления с стихах, Поздравления в прозу с днем рождения, День рождения в прозе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новолуние, 5 апреля: влияние на эмоциональный фон человека
02 Представитель Зеленского: Тимошенко не ответила на предложение вести дебаты
03 "Отзыв" Томоса: В ПЦУ напомнили, что УПЦ МП является частью РПЦ в Украине
04 У Зеленского рассказали, когда начнут переговоры о дебатах
05 Вакарчук обратился к Зеленскому и Порошенко по поводу дебатов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Штаты ввели санкции против двух нефтяных компаний Венесуэлы
Штаты ввели санкции против двух нефтяных компаний Венесуэлы
Прогноз погоды на 6 апреля: солнечно, местами до +20°
Прогноз погоды на 6 апреля: солнечно, местами до +20°
Суд Киева вынес приговор двум убийцам пенсионерок
Суд Киева вынес приговор двум убийцам пенсионерок
Рецепт дня: классическое лобио
Рецепт дня: классическое лобио
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь