Поздравления з Днем рождения 6 апреля: стихи и открытки

Хотя вы социально ориентированы, вас не покидает желание найти баланс межу вашими высокими идеалами и природным практическим чутьем. Поэтому вы способны использовать благоприятные возможности в полную меру своих сил.
Вы родились 6 апреля, знак зодиака Овен. Вы решительны, стремитесь быть первопроходцем, инициативны и энергичны. Вы вполне можете оставаться независимым, однако предпочитаете быть членом команды.
Хотя временами люди и обстоятельства могут вызвать в вас внутреннее напряжение, избегайте слишком большой впечатлительности и самоизоляции. Как правило, с помощью партнерства и коллективных усилий вы способны реализовать свой внушительный потенциал и добиться финансового успеха.
Для человека, рожденного 6 апреля, ключ к счастью - размеренная жизнь. Из работы можно извлечь множество уроков, но избегайте привычки к монотонной рутине. Благодаря другим интересам, хобби или путешествиям, вы сможете расширить свой горизонт и исследовать новые возможности.
Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!
И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!
Жить без тоски, хандры не знать,
От чудных дней не уставать.
Лишь солнца, света и тепла.
С днем рождения, тебя!
Принимай поздравления с днем рождения!
Огромной радости желаю, вдохновенья.
Забудь про все обиды и ненастья,
Достатка я желаю, много счастья.
Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,
А в сердце чтобы не было печали.
Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки.
Крутейших планов, суперских идей,
Реальных целей и удачных дней,
Успехов в жизни, преданных друзей.
С днем рожденья поздравляю,
Улыбок, радости желаю.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Достигай всегда успеха,
Пусть будет в жизни море смеха.
Люди хорошие встречаются
И все по жизни получается!
Доходы пусть только растут,
В семье пусть любят, берегут.
И всем невзгодам вопреки,
В душе сияют огоньки!
От души хочу поздравить
С днем рождения тебя,
Пожелаю в этот праздник
Много радости, добра.
Жизнь твоя пусть будет яркой,
Будь с улыбкою всегда.
Ты иди по жизни смело,
Не волнуйся никогда.
Пусть мечты твои и цели
Все сбываются всегда.
Напоследок пожелаю
Я здоровья и тепла.
Спешу поздравить с днем рожденья
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везенья,
Тепла, спокойствия внутри.
Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят
Мечты, добро и красоту.
Дорогая, поздравляю!
С днем рождения тебя,
Пусть любовью окружают
Все родные и друзья!
Солнца лучики пусть светят,
В окна дома твоего.
И от жизни много счастья,
Каждый день чтобы везло!
Море радости, веселья,
Никогда не унывать.
И счастливые мгновенья,
На подольше задержать!