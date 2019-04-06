Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления с праздником в стихах и прозе

Каждый год, 7 апреля отмечается важный православный праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы. Он возвещает о дне, когда Деве Марии явился архангел Гавриил.

Благовещение Пресвятой Богородицы - светлый христианский праздник, который православная церковь и он входит в число двунадесятых праздников.

Церковное Предание говорит, что в тот момент, когда Деве Марии явился Архангел Гавриил, она читала книгу пророка Исаии, как раз те слова о рождении Мессии. "Я готова стать последней служанкой у той, которая удостоится родить Мессию", - думала она.

Празднование Благовещения не отлагается даже в день Пасхи, если эти праздники совпадают, а если это торжество приходится на дни поста, то пост ослабляется. По церковному Уставу, в этот день благословляется вкушение рыбы и елея.

Поздравления

Благовещенье пришло,

Нам улыбки принесло.

С этим теплым ветерком

Пусть придет удача в дом.

Пусть мечты осуществит,

И здоровьем наградит.

Мы желаем вам добра,

Чтоб любовь всегда цвела.

Как звон праздничных колоколов, пускай вера и благодать войдет в ваши сердца. Пускай любовь и радость порхают над вами, как голуби над церковными куполами. Несите добро и получайте в ответ благодарность. Помогайте нуждающимся, и все вам вернется, как бумеранг. С праздником Благовещения, вас православные. Благополучия и здоровья в ваши дома.

Вас с Благовещеньем я поздравляю,

Жизнь пусть все лучшее вам принесет!

Счастья, здоровья, удачи желаю,

Пусть и в работе безмерно везет.

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и от чистого сердца хочу пожелать ценить свою жизнь и быть благодарным Богу за все хорошее, что он послал, дорожить каждым светлым моментом счастья и до конца верить в свои силы, с каждым днем получать благую и добрую весть, никогда не утратить своей веры и истинной любви.

С Благовещеньем чудесным

Поздравляю я тебя!

Пусть живется интересно!

Сбудется мечта твоя!

Поздравляю с большим христианским праздником - Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть все в жизни приносит душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом полнится уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, благих вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет крепка и непоколебима!

С днем Благовещенья Вас поздравляю,

День этот чудный пусть счастье несет.

Добрую весть получить Вам желаю,

Сбросить с себя груз проблем и забот.

Пусть Вам во всем небеса помогают,

Тело и дух будут здравы всегда.

Радостью светлой глаза засияют,

И не придет черный день никогда.