Поздравления с Днем Рождения тети 5 апреля: стихи, проза и открытки

И даже если нет возможности преподнести дорогой подарок, можно согреть душу приятными словами. В этом поможет большой выбор поздравлений с днем рождения тете.
Любимая тетушка – самый настоящий друг. Ей не надо было воспитывать нас, когда мы были еще маленькие. Да и сейчас наша дорогая тетя просто любит и балует нас. Как такого здоровского человека не поздравить в ее замечательный праздник? Тем более что достойный подарок и красивое поздравление уже готовы!
Поздравляю я с волнением
Свою тетю с днем рождения.
Счастья самого большого!
Тетя, будь всегда здорова.
Чтобы деньги не кончались,
А дела все получались.
Чтоб родные уважали,
Никогда не обижали.
Тетя милая, желаю
Исполнения желаний.
Чтоб судьба тебя любила,
От всех бед всегда хранила.
Будь, как прежде, лучшей в мире:
Доброй, нежной и любимой.
Много радости, веселья
Принесет пусть день рожденья.
Дорогая тетя! В день твоего рождения хочется тебе пожелать, чтобы настроение всегда было радостным, весенним. Гармонии тебе в семье, крепкого здоровья. Пусть в твоей жизни будет поменьше огорчений и побольше радостных событий! Оставайся всегда такой же прекрасной, молодой и красивой!
Моя любимая тетя, поздравляю тебя с днем рождения! С самыми теплыми чувствами хочу пожелать тебе: пусть твоя улыбка всегда лучится, вопреки всем невзгодам и ненастьям. Пусть надежные и добрые люди сопровождают тебя по жизни. Желаю тебе самых грандиозных планов и безграничных возможностей для их осуществления. Будь счастлива и любима, пусть сердце твое наполняется радостью и теплом!
Тетя, дорогая, с днем рождения тебя!
Крепко обнимаю, поздравляя и любя.
Будь всегда веселой, никогда не унывай,
Бедам и невзгодам двери в дом не открывай.
Пусть твои доходы вырастают день за днем,
Будь всегда успешна и не думай ни о чем.
Пусть ведет удача к самой ветреной мечте,
Будь всегда, родная, ты во всем на высоте.
А еще здоровья, море радости, любви,
Сколько еще счастья ждет на жизненном пути.
Будь всегда такой же доброй, смелой, деловой,
Оставайся самой лучшей, тетей золотой!
Сегодня день рождения у тетушки любимой,
У самой несравненной, заботливой, красивой.
У самой-самой стройной, удачливой и милой.
У самой обаятельной, крутой, неповторимой.
Она такая разная, она такая классная,
Что даже и не выскажешь все пожеланья ей!
Пусть жизнь сверкает красками, пусть утро будет ясное,
Пусть все желанья сбудутся в твой самый лучший день!
Тетушка милая, неповторимая,
Чистая, светлая, очень красивая,
Я пожелать в день рождения хочу,
Чтобы тебе было все по плечу.
Чтобы глаза улыбались от радости,
Чтобы от жизни не знала усталости.
Будь обаятельной, яркою, милой.
И обязательно всеми любимой!
Дорогая, тетушка! Поздравляю тебя, родная, с днем рождения! Желаю самого крепкого здоровья, самого шикарного настроения, бесконечного счастья и душевного расцвета. Пусть в твоем семейном окружении всегда присутствует теплое и дружеское отношение, добрая энергетика и богатый букет положительных эмоций.