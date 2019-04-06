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Поздравления с Днем Рождения тети 5 апреля: стихи, проза и открытки

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Поздравления с Днем Рождения тети 5 апреля: стихи, проза и открытки
16:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Близкие люди всегда заслуживают самого лучшего.

И даже если нет возможности преподнести дорогой подарок, можно согреть душу приятными словами. В этом поможет большой выбор поздравлений с днем рождения тете.

Любимая тетушка – самый настоящий друг. Ей не надо было воспитывать нас, когда мы были еще маленькие. Да и сейчас наша дорогая тетя просто любит и балует нас. Как такого здоровского человека не поздравить в ее замечательный праздник? Тем более что достойный подарок и красивое поздравление уже готовы! 

Поздравляю я с волнением

Свою тетю с днем рождения.

Счастья самого большого!

Тетя, будь всегда здорова.

Чтобы деньги не кончались,

А дела все получались.

Чтоб родные уважали,

Никогда не обижали.

Тетя милая, желаю

Исполнения желаний.

Чтоб судьба тебя любила,

От всех бед всегда хранила.

Будь, как прежде, лучшей в мире:

Доброй, нежной и любимой.

Много радости, веселья

Принесет пусть день рожденья.

Дорогая тетя! В день твоего рождения хочется тебе пожелать, чтобы настроение всегда было радостным, весенним. Гармонии тебе в семье, крепкого здоровья. Пусть в твоей жизни будет поменьше огорчений и побольше радостных событий! Оставайся всегда такой же прекрасной, молодой и красивой!

Лучшие поздравления с днем рождения в стихах 

Моя любимая тетя, поздравляю тебя с днем рождения! С самыми теплыми чувствами хочу пожелать тебе: пусть твоя улыбка всегда лучится, вопреки всем невзгодам и ненастьям. Пусть надежные и добрые люди сопровождают тебя по жизни. Желаю тебе самых грандиозных планов и безграничных возможностей для их осуществления. Будь счастлива и любима, пусть сердце твое наполняется радостью и теплом!

Тетя, дорогая, с днем рождения тебя!

Крепко обнимаю, поздравляя и любя.

Будь всегда веселой, никогда не унывай,

Бедам и невзгодам двери в дом не открывай.

Пусть твои доходы вырастают день за днем,

Будь всегда успешна и не думай ни о чем.

Пусть ведет удача к самой ветреной мечте,

Будь всегда, родная, ты во всем на высоте.

А еще здоровья, море радости, любви,

Сколько еще счастья ждет на жизненном пути.

Будь всегда такой же доброй, смелой, деловой,

Оставайся самой лучшей, тетей золотой!

Сегодня день рождения у тетушки любимой,

У самой несравненной, заботливой, красивой.

У самой-самой стройной, удачливой и милой.

У самой обаятельной, крутой, неповторимой.

Она такая разная, она такая классная,

Что даже и не выскажешь все пожеланья ей!

Пусть жизнь сверкает красками, пусть утро будет ясное,

Пусть все желанья сбудутся в твой самый лучший день!

Тетушка милая, неповторимая,

Чистая, светлая, очень красивая,

Я пожелать в день рождения хочу,

Чтобы тебе было все по плечу.

Чтобы глаза улыбались от радости,

Чтобы от жизни не знала усталости.

Будь обаятельной, яркою, милой.

И обязательно всеми любимой!

Оригинальные поздравления с днем рождения

Дорогая, тетушка! Поздравляю тебя, родная, с днем рождения! Желаю самого крепкого здоровья, самого шикарного настроения, бесконечного счастья и душевного расцвета. Пусть в твоем семейном окружении всегда присутствует теплое и дружеское отношение, добрая энергетика и богатый букет положительных эмоций.

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