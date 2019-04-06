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Суббота, 06.04.2019
Благовещение Пресвятой Богородицы: Красивые открытки для близких и друзей (Фото)
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Благовещение Пресвятой Богородицы: Красивые открытки для близких и друзей (Фото)

Благовещение Пресвятой Богородицы -это один из 12 главных праздников православной церкви, дата которого не меняется. По юлианскому стилю праздник отмечается ежегодно 7 апреля. В 2019 году Благовещение выпадает в последний день Страстной недели - в воскресенье перед Пасхой.
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