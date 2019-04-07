Поздравления с Днем рождения на 7 апреля в прозе

Этот день рождения указывает на глубокую решимость и повышенную интуитивную восприимчивость.

Вы энергичны и любите все новое, а потому часто инициируете увлекательные проекты. Новые задачи и начинания буквально преображают вас и компенсируют периоды вялости и депрессии. Доверившись своей интуиции, вы сможете глубже узнать самого себя.

Вы родились 7 апреля, знак зодиака Овен. При наличии стимула вы интенсивно работаете и можете быть очень увлечены, но все же вы неугомонны и не можете обрести покой надолго.

В периоды вдохновения вы полны энтузиазма и творческого порыва и не лишены стихийного идеализма. Тем не менее, склонность к скрытности и замкнутости может вызывать у окружающих недоумение относительно ваших дальнейших шагов.

Обычно вы держитесь очень уверенно, но на самом деле в глубине души вы застенчивы и чувствительны. Только отделавшись от прошлого и прекратив терзаться из-за эмоциональных проблем, вы сможете достичь реальных успехов и развить самодисциплину.

Вам нужно научиться отграничивать свою внутреннюю силу и неослабную решимость от упорной заносчивости, которую окружающие могут принять за враждебность и безразличие.

С 13 лет в вашей жизни начнется период растущей потребности в стабильности и материальной надежности. Он будет продолжаться примерно до 43 лет, когда на первый план выйдут новые интересы и сильное стремление к контактам с людьми.

Может даже появиться желание приобрести новые навыки. В возрасте около 73 лет вы начнете уделять больше внимания своим эмоциям, семье и дому.

С особым чувством в день рождения хочу пожелать тебе счастливых лет, радости, здоровья, побед и продвижения по службе! Желаю тебе, чтобы все сбывалось, чтобы тебя нашли крылья славы, а твое имя оказалось в ряду великих деятелей всей Земли!

От всей души – счастья, исполнения желаний! Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из светлых красок радости, незабываемых событий, а каждый новый день дарит удачу и прекрасное настроение!

Поздравляю тебя с днем рождения! Пусть любой день твоей жизни будет наполнен позитивом и оптимизмом, интересными идеями и приятными встречами. Здоровье тебя пусть никогда не подводит и дарит бодрое настроение. Пусть удача и успех будут твоими постоянными спутниками, а любые малочисленные трудности легко преодолеваются.

Счастья, везенья в твой день рожденья!

Желаю тебе быть всегда красивой, любить и быть любимой, кому-то раны залечить, кого-то к жизни возвратить, быть для кого-то неповторимой, весёлой, нежной, славной, милой! И чтобы у тебя на все хватило силы!

Поздравляем с днем рождения! Желаем мира и добра, тепла и солнца, радости и веселья, денег и всевозможных благ, удачи и успеха во всех начинаниях, настоящей любви и крепкой дружбы, мечтать и исполнять свои мечты, крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы и глаза искрятся от счастья!

В такой светлый и радостный день у тебя праздник. И солнце светит сегодня только для тебя и птица на небе поют в честь тебя. Желаю никогда не грустить, не смотря не на что. И пускай в твоей жизни будут только яркие краски, от которых будут светиться счастьем глаза. Желаю крепкую семью, верных друзей и хорошую работу.

Желаем Вам побольше приятных сюрпризов, новых мест и замечательных людей рядом! Пусть жизнь будет гармоничной, здоровье — отличным, и пусть на все хватает времени! Успеха во всех начинаниях, бодрости духа и спокойствия на душе. С днем рождения!

С Днем Рождения! Пусть в твоей жизни всегда светит Солнце! Пусть оно прогонит все тучи и грозы! Никогда не забывай о своих друзьях и родных! Пусть всё плохое забудется, а хорошее умножится! Живи, люби, мечтай, сегодня твой день! Пусть исполнятся все твои мечты!

Поздравляем с днем рождения! Желаем мира и добра, тепла и солнца, радости и веселья, денег и всевозможных благ, удачи и успеха во всех начинаниях, настоящей любви и крепкой дружбы, мечтать и исполнять свои мечты, крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы и глаза искрятся от счастья!

От всего сердца позволь поздравить тебя с днем рождения и высказать свои искренние пожелания! Конечно же желаю тебе сибирского здоровья, финансового благополучия, успеха во всем, настоящей любви и дружбы и просто мирного неба над головой. Пусть в жизни тебя окружают позитивные, добрые и близкие по духу люди, а каждый новый день засияет радужными красками!