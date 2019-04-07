Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах, прозе и открытках

Один из главных праздников в христианстве — Благовещение Пресвятой Богородицы 2019 — в православии относится к двунадесятым праздникам, то есть к двенадцати наиболее важных после Пасхи. В этот день Архангел Гавриил снизошел к Деве Марии с благой вестью о том, что вскоре она родит Богомладенца — Иисуса Христа.
В этот важный для всех христиан праздник все верующие чтят событие, произошедшее более двух тысяч лет назад, и отправляют своим родственникам, друзьям и коллегам поздравление с Благовещением Пресвятой Богородицы. Поздравления с Благовещением еще раз напоминают о значимости праздника и наполняют душу теплом от искренних пожеланий.
Поздравляю с одним из самых важных христианских праздников — Благовещением! С благой вестью приходит и начало настоящей весны. Желаю в этот праздник мира, тепла, благоденствия, достатка и благополучия. Пусть близкие люди радуют своими поступками и пониманием, чтобы вы были здоровы и счастливы, а этот день принесет новые надежды.
В праздник Благовещения
Вам пожелать хочу:
Все, что судьбой обещано,
Пусть будет по плечу,
В дом войдут пусть вместе:
Радость, мир, уют,
И лишь благие вести
Вас по жизни ждут!
С Благовещеньем вас поздравляю!
Светлой радости в жизни желаю.
Пусть сегодня к вам ангел придет
И благую вам весть принесет.
Пусть гармонией мир вас встречает,
Пусть для вас в небе солнце сияет.
И пребудет пускай вновь и вновь
С вами вера, надежда, любовь!
Поздравляю вас с праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю только чистых помыслов, светлых благодеяний, доброты душевной, здоровья вам и вашим близким. Умиротворения, спокойствия и мира вашему дому.
С благою вестью голубь белый
Парит и кружит в небесах,
Вам в Благовещение желаю
Чтобы была душа чиста.
Чтоб вера вас не покидала,
Смирение в сердце, чтоб жило,
Благословение Господне
Всегда по жизни вас вело.
Как звон праздничных колоколов, пускай вера и благодать войдет в ваши сердца. Пускай любовь и радость порхают над вами, как голуби над церковными куполами. Несите добро и получайте в ответ благодарность. Помогайте нуждающимся, и все вам вернется, как бумеранг. С праздником Благовещения, вас православные. Благополучия и здоровья в ваши дома.
Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и от чистого сердца хочу пожелать ценить свою жизнь и быть благодарным Богу за все хорошее, что он послал, дорожить каждым светлым моментом счастья и до конца верить в свои силы, с каждым днем получать благую и добрую весть, никогда не утратить своей веры и истинной любви.
Пусть матерь Божья благодатью
Покроет вас и весь ваш дом.
Чтоб недруг злой или предатель
Не поселился, хитро, в нем.
Пускай Святая Богоматерь
В день Благовещенья спасет.
И пусть все то, что чисто, свято,
Вам радость, счастье принесет!
Благовещенье пришло,
В каждый дом стучится,
Вам желаю лишь с теплом
К ближним относиться.
Чтобы вера день за днем
Только укреплялась.
Чтоб во всех делах — подъем,
Чтоб мечты сбывались.
Поздравляю с Великим праздником Благовещения Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы для каждой души основами явились: преданность Богу, чистота, непорочность. Любви, здоровья, понимания, просвещения, благих вестей, добрых дел, мира в сердце, терпимости к окружающим, силы духа.