Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах, прозе и открытках

7 апреля с Благовещением Пресвятой Богородицы 2019 поздравляют друг друга все православные верующие.

Один из главных праздников в христианстве — Благовещение Пресвятой Богородицы 2019 — в православии относится к двунадесятым праздникам, то есть к двенадцати наиболее важных после Пасхи. В этот день Архангел Гавриил снизошел к Деве Марии с благой вестью о том, что вскоре она родит Богомладенца — Иисуса Христа.

В этот важный для всех христиан праздник все верующие чтят событие, произошедшее более двух тысяч лет назад, и отправляют своим родственникам, друзьям и коллегам поздравление с Благовещением Пресвятой Богородицы. Поздравления с Благовещением еще раз напоминают о значимости праздника и наполняют душу теплом от искренних пожеланий.

Поздравляю с одним из самых важных христианских праздников — Благовещением! С благой вестью приходит и начало настоящей весны. Желаю в этот праздник мира, тепла, благоденствия, достатка и благополучия. Пусть близкие люди радуют своими поступками и пониманием, чтобы вы были здоровы и счастливы, а этот день принесет новые надежды.

В праздник Благовещения

Вам пожелать хочу:

Все, что судьбой обещано,

Пусть будет по плечу,

В дом войдут пусть вместе:

Радость, мир, уют,

И лишь благие вести

Вас по жизни ждут!

С Благовещеньем вас поздравляю!

Светлой радости в жизни желаю.

Пусть сегодня к вам ангел придет

И благую вам весть принесет.

Пусть гармонией мир вас встречает,

Пусть для вас в небе солнце сияет.

И пребудет пускай вновь и вновь

С вами вера, надежда, любовь!

Поздравляю вас с праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю только чистых помыслов, светлых благодеяний, доброты душевной, здоровья вам и вашим близким. Умиротворения, спокойствия и мира вашему дому.

С благою вестью голубь белый

Парит и кружит в небесах,

Вам в Благовещение желаю

Чтобы была душа чиста.

Чтоб вера вас не покидала,

Смирение в сердце, чтоб жило,

Благословение Господне

Всегда по жизни вас вело.

Как звон праздничных колоколов, пускай вера и благодать войдет в ваши сердца. Пускай любовь и радость порхают над вами, как голуби над церковными куполами. Несите добро и получайте в ответ благодарность. Помогайте нуждающимся, и все вам вернется, как бумеранг. С праздником Благовещения, вас православные. Благополучия и здоровья в ваши дома.

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и от чистого сердца хочу пожелать ценить свою жизнь и быть благодарным Богу за все хорошее, что он послал, дорожить каждым светлым моментом счастья и до конца верить в свои силы, с каждым днем получать благую и добрую весть, никогда не утратить своей веры и истинной любви.

Пусть матерь Божья благодатью

Покроет вас и весь ваш дом.

Чтоб недруг злой или предатель

Не поселился, хитро, в нем.

Пускай Святая Богоматерь

В день Благовещенья спасет.

И пусть все то, что чисто, свято,

Вам радость, счастье принесет!

Благовещенье пришло,

В каждый дом стучится,

Вам желаю лишь с теплом

К ближним относиться.

Чтобы вера день за днем

Только укреплялась.

Чтоб во всех делах — подъем,

Чтоб мечты сбывались.

Поздравляю с Великим праздником Благовещения Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы для каждой души основами явились: преданность Богу, чистота, непорочность. Любви, здоровья, понимания, просвещения, благих вестей, добрых дел, мира в сердце, терпимости к окружающим, силы духа.