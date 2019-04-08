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СМС поздравления с днем рождения в стихах на 8 апреля

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СМС поздравления с днем рождения в стихах на 8 апреля
09:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Родившихся в этот день часто отличает жажда успеха и власти.

Вы независимы, отважны и нуждаетесь в самовыражении разными оригинальными способами. Восприимчивый к свежим идеям, вы всегда стремитесь к познанию нового.

Вы родились 8 апреля, знак зодиака Овен. В своем стремлении достичь вершины вы, как правило, ответственны и трудолюбивы. Хотя для вас особенно важно создать надежное будущее, время от времени вы можете делать резкие ходы, основанные на спонтанных решениях.

С вашей сильной натурой и прагматичным подходом к жизни вы, как правило, стремитесь играть руководящую роль. Неистощимая энергия в сочетании с природным деловым чутьем позволяет вам брать инициативу на себя и гарантирует, что ваши планы приведут вас к цели.

Кроме того, вам нужно также побороть в себе склонность легко впадать в скуку и апатию.

С другой стороны, удача может прийти к вам совершенно неожиданно. Хотя вы кажетесь приверженцем традиций, на самом деле вы вполне прогрессивны, однако вам необходимо трансформировать свои ценности, чтобы достичь истинного духовного самосознания.

Начиная с 12-летнего возраста главным в жизни для вас будет материальный успех, стабильность и надежность. Этот период будет продолжаться примерно до 42 лет, а затем темп вашей жизни возрастет и вы ощутите стремление к новым интересам, литературной деятельности и контактам с людьми.

После 72 лет вы будете ставить на первое место эмоциональные потребности, заботу об окружающих, семью и дом.

Поздравления

Здоровья, сил, терпения,

Желаний исполнения,

Признанья, уважения,

В карьере продвижения.

 

В семье благополучия,

Друзья чтоб были лучшие,

Во всех делах порядка,

Во всем всегда достатка!

Лучшие поздравления с днем рождения

Поздравленья с днем рожденья

От меня скорей прими:

Счастья, радости, везенья,

Теплоты и доброты!

 

Кошелек желаю полный

И здоровья через край.

Жизни путь желаю ровный,

И в семье пусть будет рай!

Тебе желаю в день рожденья

Любви до головокруженья,

Добра, здоровья и успеха,

Улыбок, радости и смеха.

 

Пусть сотни солнц тебе сияют,

Пусть искорки в глазах играют.

Пусть будет так, как хочешь ты,

Пусть сбудутся твои мечты!

Желаю в жизни только света,

Тепла, успехов и любви.

В душе чтоб было вечным лето,

Чтоб звезды в путь тебя вели.

 

Лишь радости, в делах — удачи,

Свершений новых и побед.

И только так — никак иначе.

Счастливых, ярких, долгих лет!

 

Желаем радости, везения,

Улыбок, счастья и тепла.

Пусть светлым будет настроение,

Всегда успешными — дела.

 

Здоровья, сил и вдохновения!

Пусть полной чашей будет дом.

Примите наши поздравления

Вот этим искренним стихом!

Поздравления с Днем рождения

С днем рожденья поздравляю!

Воз везенья отправляю,

Бесконечную удачу,

Счастье с радостью в придачу.

 

А теперь, прошу вниманья,

Посылаю пожеланья:

Встреч — желанных, рядом — милых,

В духе быть всегда и в силах,

Горы злата-серебра,

И здоровья, и добра.

Желаю чаще улыбаться

И позитив в наш мир нести,

Легко всех целей добиваться

На своем жизненном пути!

 

Пусть будет в жизни много света,

Добра и только ярких дней!

Пускай лишь солнечное лето

Всегда живет в душе твоей!

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