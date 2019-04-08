СМС поздравления с днем рождения в стихах на 8 апреля

Вы независимы, отважны и нуждаетесь в самовыражении разными оригинальными способами. Восприимчивый к свежим идеям, вы всегда стремитесь к познанию нового.
Вы родились 8 апреля, знак зодиака Овен. В своем стремлении достичь вершины вы, как правило, ответственны и трудолюбивы. Хотя для вас особенно важно создать надежное будущее, время от времени вы можете делать резкие ходы, основанные на спонтанных решениях.
С вашей сильной натурой и прагматичным подходом к жизни вы, как правило, стремитесь играть руководящую роль. Неистощимая энергия в сочетании с природным деловым чутьем позволяет вам брать инициативу на себя и гарантирует, что ваши планы приведут вас к цели.
Кроме того, вам нужно также побороть в себе склонность легко впадать в скуку и апатию.
С другой стороны, удача может прийти к вам совершенно неожиданно. Хотя вы кажетесь приверженцем традиций, на самом деле вы вполне прогрессивны, однако вам необходимо трансформировать свои ценности, чтобы достичь истинного духовного самосознания.
Начиная с 12-летнего возраста главным в жизни для вас будет материальный успех, стабильность и надежность. Этот период будет продолжаться примерно до 42 лет, а затем темп вашей жизни возрастет и вы ощутите стремление к новым интересам, литературной деятельности и контактам с людьми.
После 72 лет вы будете ставить на первое место эмоциональные потребности, заботу об окружающих, семью и дом.
Поздравления
Здоровья, сил, терпения,
Желаний исполнения,
Признанья, уважения,
В карьере продвижения.
В семье благополучия,
Друзья чтоб были лучшие,
Во всех делах порядка,
Во всем всегда достатка!
Поздравленья с днем рожденья
От меня скорей прими:
Счастья, радости, везенья,
Теплоты и доброты!
Кошелек желаю полный
И здоровья через край.
Жизни путь желаю ровный,
И в семье пусть будет рай!
Тебе желаю в день рожденья
Любви до головокруженья,
Добра, здоровья и успеха,
Улыбок, радости и смеха.
Пусть сотни солнц тебе сияют,
Пусть искорки в глазах играют.
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть сбудутся твои мечты!
Желаю в жизни только света,
Тепла, успехов и любви.
В душе чтоб было вечным лето,
Чтоб звезды в путь тебя вели.
Лишь радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!
Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными — дела.
Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет дом.
Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом!
С днем рожденья поздравляю!
Воз везенья отправляю,
Бесконечную удачу,
Счастье с радостью в придачу.
А теперь, прошу вниманья,
Посылаю пожеланья:
Встреч — желанных, рядом — милых,
В духе быть всегда и в силах,
Горы злата-серебра,
И здоровья, и добра.
Желаю чаще улыбаться
И позитив в наш мир нести,
Легко всех целей добиваться
На своем жизненном пути!
Пусть будет в жизни много света,
Добра и только ярких дней!
Пускай лишь солнечное лето
Всегда живет в душе твоей!