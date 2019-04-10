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Оригинальные поздравления с днем рождения в стихах на 10 апреля

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Оригинальные поздравления с днем рождения в стихах на 10 апреля
09:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Подберите самые теплые слова для ваших близких.

Эта дата рождения указывает на сочетание честолюбия, энергии и юношеского задора. Обладая высоким духом, обаянием и добрым сердцем, вы интересны как личность, но ваша жажда успеха проистекает из странного смешения материализма с идеализмом.

Вы родились 10 апреля, знак зодиака Овен. Вы неугомонны и предприимчивы, хотите сделать свою жизнь волнующей и яркой, и благодаря энтузиазму и личному обаянию притягиваете к себе множество друзей и поклонников. Однако в своем стремлении к успеху вы можете быть импульсивным, и вам следует избегать непоследовательности и безответственности.

Обладая острым умом и самобытной творческой натурой, вы склонны распылять свою энергию, пока не найдете правильного пути. Тем не менее, прежде чем вы остановитесь на каком-то определенном образе действий, вам придется научиться не отвлекаться от цели под влиянием других людей.

Будучи интересным, решительным и умным человеком, вы, тем не менее, порой ведете себя как ребенок и отказываетесь взрослеть.

С возраста около 10 лет в вашей жизни наступит период стремления к надежности. Вы с особой силой почувствуете любовь окружающих и поймете важность практических вопросов.

Этот этап будет продолжаться примерно до 40 лет, после чего на первый план выйдут новые интересы, общение и приобретение новых навыков. В 70 лет вы станете более чувствительным, дом и семья начнут играть в вашей жизни более заметную роль.

 

Эмоций — только радостных,

Дней ярких и нетягостных,

Любви крепчайшей, смеха,

Во всех делах успеха!

 

Купюр в кармане крупных

И развлечений путных,

Три сотни путешествий,

Веселых сумасшествий!

 

Здоровья, сил душевных,

Сюрпризов ежедневных,

Тепла, добра, везения

И счастья. С днем рождения!

Поздравляя с днем рожденья,

Пожелать хочу веселья,

Не тужить и не грустить,

А всегда счастливо жить!

 

Радости, любви, достатка,

Чтоб тебе жилось лишь сладко!

Пусть здоровье лишь крепчает,

А задор не угасает!

СМС поздравления с днем рождения в стихах

Пускай сбываются мечты,

Всё в жизни удается,

Мир будет полон красоты,

Удача — улыбнется!

 

Чтоб не одолевала грусть,

Покинула тревога...

Моментов ярких будет пусть

Невероятно много!

 

В благополучии, любя,

Тебе я жить желаю

И с днем рождения тебя

Сердечно поздравляю!

С днем рожденья поздравляю!

Здоровья крепкого желаю.

Друзей, достатка и успехов.

Веселья, радости и смеха!

 

Людей хороших и побольше,

А позитива, чтоб подольше.

На Мальте отпуск проводить,

Себя всегда, во всем любить!

Поздравляю с днем рождения

И желаю всей душой,

Чтобы счастье и веселье

Были рядышком с тобой!

 

Чтобы жизнь была богата

На улыбки и мечты,

И водились чтоб деньжата —

Столько, сколько хочешь ты.

 

Чтобы цели достигались,

И дорога вдаль вела,

Чтоб мечты твои сбывались,

Получались все дела!

Поздравления с днем рождения Андрея

Желаю счастья в день рождения,

Уюта в доме, процветания

И искромётного везения,

Чтобы сбывались все желания.

 

Любой мечты осуществления,

Улыбок в праздники и в будни,

Чтобы везло в любом стремлении

Все дни и каждую минуту!

Тебе желаю от души

Улыбок моря, красоты,

Здоровья целый океан,

Эмоций целый ураган!

 

Желаю глаз счастливых, смеха

И, только лишь, во всем успеха.

Друзей надежных и любви,

Чтоб в сердце пели соловьи.

 

Желаю я тепла, добра

В душе твоей всегда-всегда.

Мечты пускай осуществятся,

Желанья все пусть воплотятся!

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