Оригинальные поздравления с днем рождения в стихах на 10 апреля

Эта дата рождения указывает на сочетание честолюбия, энергии и юношеского задора. Обладая высоким духом, обаянием и добрым сердцем, вы интересны как личность, но ваша жажда успеха проистекает из странного смешения материализма с идеализмом.
Вы родились 10 апреля, знак зодиака Овен. Вы неугомонны и предприимчивы, хотите сделать свою жизнь волнующей и яркой, и благодаря энтузиазму и личному обаянию притягиваете к себе множество друзей и поклонников. Однако в своем стремлении к успеху вы можете быть импульсивным, и вам следует избегать непоследовательности и безответственности.
Обладая острым умом и самобытной творческой натурой, вы склонны распылять свою энергию, пока не найдете правильного пути. Тем не менее, прежде чем вы остановитесь на каком-то определенном образе действий, вам придется научиться не отвлекаться от цели под влиянием других людей.
Будучи интересным, решительным и умным человеком, вы, тем не менее, порой ведете себя как ребенок и отказываетесь взрослеть.
С возраста около 10 лет в вашей жизни наступит период стремления к надежности. Вы с особой силой почувствуете любовь окружающих и поймете важность практических вопросов.
Этот этап будет продолжаться примерно до 40 лет, после чего на первый план выйдут новые интересы, общение и приобретение новых навыков. В 70 лет вы станете более чувствительным, дом и семья начнут играть в вашей жизни более заметную роль.
Эмоций — только радостных,
Дней ярких и нетягостных,
Любви крепчайшей, смеха,
Во всех делах успеха!
Купюр в кармане крупных
И развлечений путных,
Три сотни путешествий,
Веселых сумасшествий!
Здоровья, сил душевных,
Сюрпризов ежедневных,
Тепла, добра, везения
И счастья. С днем рождения!
Поздравляя с днем рожденья,
Пожелать хочу веселья,
Не тужить и не грустить,
А всегда счастливо жить!
Радости, любви, достатка,
Чтоб тебе жилось лишь сладко!
Пусть здоровье лишь крепчает,
А задор не угасает!
Пускай сбываются мечты,
Всё в жизни удается,
Мир будет полон красоты,
Удача — улыбнется!
Чтоб не одолевала грусть,
Покинула тревога...
Моментов ярких будет пусть
Невероятно много!
В благополучии, любя,
Тебе я жить желаю
И с днем рождения тебя
Сердечно поздравляю!
С днем рожденья поздравляю!
Здоровья крепкого желаю.
Друзей, достатка и успехов.
Веселья, радости и смеха!
Людей хороших и побольше,
А позитива, чтоб подольше.
На Мальте отпуск проводить,
Себя всегда, во всем любить!
Поздравляю с днем рождения
И желаю всей душой,
Чтобы счастье и веселье
Были рядышком с тобой!
Чтобы жизнь была богата
На улыбки и мечты,
И водились чтоб деньжата —
Столько, сколько хочешь ты.
Чтобы цели достигались,
И дорога вдаль вела,
Чтоб мечты твои сбывались,
Получались все дела!
Желаю счастья в день рождения,
Уюта в доме, процветания
И искромётного везения,
Чтобы сбывались все желания.
Любой мечты осуществления,
Улыбок в праздники и в будни,
Чтобы везло в любом стремлении
Все дни и каждую минуту!
Тебе желаю от души
Улыбок моря, красоты,
Здоровья целый океан,
Эмоций целый ураган!
Желаю глаз счастливых, смеха
И, только лишь, во всем успеха.
Друзей надежных и любви,
Чтоб в сердце пели соловьи.
Желаю я тепла, добра
В душе твоей всегда-всегда.
Мечты пускай осуществятся,
Желанья все пусть воплотятся!