Поздравления с восемнадцатилетием в стихах и прозе на 12 апреля

В 18 лет перед человеком открываются абсолютно новые горизонты, а запреты, которые еще вчера являлись строгим табу, теряют свою актуальность. В этом возрасте юноши и девушки становятся абитуриентами, поступая в высшие учебные заведения, а кто-то обзаводится семьей. Празднуя 18-летние, человек расстается с детством, на смену ему приходит осознание того, что он стал старше, теперь он - взрослый!
Тебе сегодня восемнадцать!
Перед тобой открыт весь мир.
И чтобы в нем не потеряться,
Тебе на все пусть хватит сил.
Желаю стать лишь тем, кем хочешь,
Во всем достичь больших побед,
Мечты заветные исполнить
И в жизни свой оставить след!
Хочу поздравить тебя с твоим восемнадцатилетием. В этот день хочется для тебя пожелать счастья, чтобы оно сопутствовало тебе всю дорогу и не покидало ни на шаг. Пусть рядом с тобой всегда будет надежная опора и поддержка - твои близкие люди и друзья. Пусть перед тобой откроются новые жизненные горизонты. Непременно добивайся всего, что было задумано. Пусть в этом помогает удача и твое упорство. Любви желаю - самой чистой, здоровья - самого крепкого.
18 - это дата
Самая красивая!
Это юность, свежесть, нежность,
Молодость игривая!
Это планы и надежды,
Цели и мечтания,
Смелые и дерзкие
От жизни ожидания.
Желаю много радости,
Успеха на пути,
Не падай, не сдавайся,
Всегда вперед иди.
Все у тебя получится,
Ты только в это верь.
Улыбка и настойчивость
Откроют в счастье дверь!
В этот замечательный день - твой день рождения – я искренне хочу тебя поздравить! Пожелаю я тебе самую малость – пусть все, что у тебя есть, приносит тебе радость, пусть все, чего у тебя нет, не является для тебя необходимостью, пусть все, о чем ты мечтаешь, чудесным образом появится в твоей жизни. Желаю тебе быть счастливым человеком, радоваться каждому новому дню, находить удовольствие в привычных вещах, словом - цени то, что у тебя есть, и судьба обязательно одарит тебя еще больше!
Восемнадцать... Эта дата
Приключениями богата.
Время радостей, веселья
И, конечно же, волнения...
Ведь ответственность сегодня
Наступила, безусловно,
За поступки взрослой жизни,
Все причуды и сюрпризы.
У тебя сегодня праздник!
Веселись от счастья красок,
Никогда не унывай,
С жизнью "в ногу» успевай...
И конечно, в именины
Не забудь сказать спасибо
Тем, кто душу всю вложил,
И лелеял, и любил.
Ты родителей цени
И за жизнь благодари...
Поздравляем тебя с совершеннолетием! 18 лет - это особая дата, ты отворяешь калитку в зрелую жизнь. Это чудесное время, когда юношеский задор дополняется ответственностью взрослого человека. Это время выбирать дорогу, по которой ты пойдешь, и мы тебе желаем сделать правильный выбор и с легкостью и успехом идти по ней!
Восемнадцать... С этой датой
Сколько связано мечтаний!
И они зовут куда-то,
Хоть порой - без очертаний.
Поздравляем с юбилеем!
Пусть как солнце счастье светит
Мы сомнения развеем.
Жизнь улыбкой пусть ответит.
Дождь красив, и дни прекрасны.
Пусть добро шагает рядом.
Знай - надежды не напрасны.
Пусть же счастье сыплет градом.