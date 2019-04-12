Поздравления с восемнадцатилетием в стихах и прозе на 12 апреля

Первым значимым событием в жизни любого человека считается совершеннолетие.

В 18 лет перед человеком открываются абсолютно новые горизонты, а запреты, которые еще вчера являлись строгим табу, теряют свою актуальность. В этом возрасте юноши и девушки становятся абитуриентами, поступая в высшие учебные заведения, а кто-то обзаводится семьей. Празднуя 18-летние, человек расстается с детством, на смену ему приходит осознание того, что он стал старше, теперь он - взрослый!

Тебе сегодня восемнадцать!

Перед тобой открыт весь мир.

И чтобы в нем не потеряться,

Тебе на все пусть хватит сил.

Желаю стать лишь тем, кем хочешь,

Во всем достичь больших побед,

Мечты заветные исполнить

И в жизни свой оставить след!

Хочу поздравить тебя с твоим восемнадцатилетием. В этот день хочется для тебя пожелать счастья, чтобы оно сопутствовало тебе всю дорогу и не покидало ни на шаг. Пусть рядом с тобой всегда будет надежная опора и поддержка - твои близкие люди и друзья. Пусть перед тобой откроются новые жизненные горизонты. Непременно добивайся всего, что было задумано. Пусть в этом помогает удача и твое упорство. Любви желаю - самой чистой, здоровья - самого крепкого.

18 - это дата

Самая красивая!

Это юность, свежесть, нежность,

Молодость игривая!

Это планы и надежды,

Цели и мечтания,

Смелые и дерзкие

От жизни ожидания.

Желаю много радости,

Успеха на пути,

Не падай, не сдавайся,

Всегда вперед иди.

Все у тебя получится,

Ты только в это верь.

Улыбка и настойчивость

Откроют в счастье дверь!

В этот замечательный день - твой день рождения – я искренне хочу тебя поздравить! Пожелаю я тебе самую малость – пусть все, что у тебя есть, приносит тебе радость, пусть все, чего у тебя нет, не является для тебя необходимостью, пусть все, о чем ты мечтаешь, чудесным образом появится в твоей жизни. Желаю тебе быть счастливым человеком, радоваться каждому новому дню, находить удовольствие в привычных вещах, словом - цени то, что у тебя есть, и судьба обязательно одарит тебя еще больше!

Восемнадцать... Эта дата

Приключениями богата.

Время радостей, веселья

И, конечно же, волнения...

Ведь ответственность сегодня

Наступила, безусловно,

За поступки взрослой жизни,

Все причуды и сюрпризы.

У тебя сегодня праздник!

Веселись от счастья красок,

Никогда не унывай,

С жизнью "в ногу» успевай...

И конечно, в именины

Не забудь сказать спасибо

Тем, кто душу всю вложил,

И лелеял, и любил.

Ты родителей цени

И за жизнь благодари...

Поздравляем тебя с совершеннолетием! 18 лет - это особая дата, ты отворяешь калитку в зрелую жизнь. Это чудесное время, когда юношеский задор дополняется ответственностью взрослого человека. Это время выбирать дорогу, по которой ты пойдешь, и мы тебе желаем сделать правильный выбор и с легкостью и успехом идти по ней!

Восемнадцать... С этой датой

Сколько связано мечтаний!

И они зовут куда-то,

Хоть порой - без очертаний.

Поздравляем с юбилеем!

Пусть как солнце счастье светит

Мы сомнения развеем.

Жизнь улыбкой пусть ответит.

Дождь красив, и дни прекрасны.

Пусть добро шагает рядом.

Знай - надежды не напрасны.

Пусть же счастье сыплет градом.