Поздравления с днем рождения в стихах и открытках на 13 апреля

Человек, рожденный 13 апреля, обладает врожденной мудростью, выражающейся в исключительной практичности.

Вы отличаетесь решительнос­тью, хорошим деловым чуть­ем и крепкими моральными устоями. Вам свойственны си­ла воли, жизнестойкость и властная натура с организаторскими способностями и задат­ками лидера.

Вы родились 13 апреля, знак зодиака Овен. Движущей силой вашего динамичного ха­рактера является стремление к надежности и власти или желание материального успеха и признания. Для вас также жизненно необ­ходимо образование: с его помощью вы бу­дете передавать свои знания другим или нау­читесь использовать информацию практич­ным и продуктивным образом.

Однако в попытках поставить свою жизнь на прочную основу вам придется нау­читься самоконтролю и преодолеть склон­ность к манипулированию людьми, к жес­токости или чрезмерному материализму. Ес­ли, с другой стороны, вы вложите всю свою энергию в достойный проект, то сможете достичь небывалых успехов.

Вы способны преодолевать любые труд­ности на пути к цели. Однако в своем восхождении на вершины карьеры вам, возмож­но, придется преодолеть тягу к роскоши, не­покорность, упрямство и стремление растрачивать нажитые тяжелым трудом деньги на пустяки.

Окружающие часто харак­теризуют вас как усердного труженика, но остерегайтесь требовать такой же самоотдачи от других людей.

С возраста около 7 лет наступает период стремления к материальной стабильности и финансовой надежности. Вы будете ста­раться заложить прочный фундамент для всех своих устремлений.

После 37 лет вы захотите продолжить свое образование и расширить круг интересов. С 67 лет вы станете чувствительным и впечатлительным человеком, так что семья и дом займут в ва­шей жизни более важное место.

Поздравления

Пусть счастья будет полон дом,

И станет без сомнения

Прекрасным, светлым, теплым днем

День твоего рождения!

Тебя поздравить все мы рады

И с восхищеньем говорим:

С тобою встречи — как награда,

Мы все тебя боготворим!

Поздравляю с днем рождения!

Любви взаимной и везения,

Улыбок, солнца и тепла,

Здоровья, бодрости всегда!

Дружбы, счастья, море ласки,

Доброты и в жизни сказки,

Веселья, радости, успеха,

Поменьше слез, побольше смеха!

Поздравляю с днем рождения,

Пожеланий шлю букет,

Я желаю счастья в жизни

И счастливых, долгих лет.

Желаю ласковых закатов

И с радостью встречать рассвет,

Цветением сада наслаждаться

И бытия открыть секрет.

Я неба звездного желаю,

Сияния солнца, пения птиц,

Пусть сказочные лишь пейзажи

Тебе рисует счастьем жизнь.

Пусть день рождения запомнится

Палитрой ярких впечатлений,

Заветные мечты исполнятся

Сегодня же, без промедлений.

Пусть радость, счастье и любовь

Из плена своего не отпускают,

Пускай родной семейный кров

Своим теплом всегда встречает!

С днем рождения, улыбайся!

Счастье пусть в глазах горит,

Каждым мигом наслаждайся,

Мир в душе пускай царит!

Пусть заветные желания

Станут явью в праздник твой!

Нам любви и понимания

Я желаю всей душой!

Много пожеланий в День Рождения,

Радости, душевного тепла,

Пусть отличным будет настроение

И ещё успешнее дела,

Ярким мир, как на цветной картинке,

Даль прекрасна и простор широк,

Повезёт найти свою тропинку

В лабиринтах жизненных дорог!

День твоего рождения пришел

И это не простая дата,

Пусть в этот день все будет хорошо,

И весело с рассвета до заката.

Пусть в твоей жизни будет больше света,

И доброты, и радости земной,

Твоей улыбкой мы всегда согреты,

Печаль и радость делим мы с тобой.

Пожелаю в день рожденья

Счастья, нежности, добра,

Заводного настроенья,

Развлечений до утра.

Исполнения желаний,

Замечательных друзей,

Самых искренних признаний,

Сердцу стало чтоб теплей!

Пусть солнце тебе улыбается,

Мечты, словно в сказке, сбываются,

Любовь романтичная, нежная

Накроет волною безбрежною.

Все будет, что в жизни захочется,

И счастье вовек не закончится,

Глаза твои радостью светятся,

И люди хорошие встретятся!

Поздравляю с днем рождения

И желаю ярко жить,

Наслаждаться каждым мигом,

Верить в чудо и любить.

Пусть желания воплотятся,

И работа кормит сладко,

Сложиться пускай все в жизни

Непременно только гладко.