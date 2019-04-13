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Поздравления с днем рождения в стихах и открытках на 13 апреля

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Поздравления с днем рождения в стихах и открытках на 13 апреля
09:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Человек, рожденный 13 апреля, обладает врожденной мудростью, выражающейся в исключительной практичности.

Вы отличаетесь решительнос­тью, хорошим деловым чуть­ем и крепкими моральными устоями. Вам свойственны си­ла воли, жизнестойкость и властная натура с организаторскими способностями и задат­ками лидера.

Вы родились 13 апреля, знак зодиака Овен. Движущей силой вашего динамичного ха­рактера является стремление к надежности и власти или желание материального успеха и признания. Для вас также жизненно необ­ходимо образование: с его помощью вы бу­дете передавать свои знания другим или нау­читесь использовать информацию практич­ным и продуктивным образом.

Однако в попытках поставить свою жизнь на прочную основу вам придется нау­читься самоконтролю и преодолеть склон­ность к манипулированию людьми, к жес­токости или чрезмерному материализму. Ес­ли, с другой стороны, вы вложите всю свою энергию в достойный проект, то сможете достичь небывалых успехов.

Вы способны преодолевать любые труд­ности на пути к цели. Однако в своем восхождении на вершины карьеры вам, возмож­но, придется преодолеть тягу к роскоши, не­покорность, упрямство и стремление растрачивать нажитые тяжелым трудом деньги на пустяки.

Окружающие часто харак­теризуют вас как усердного труженика, но остерегайтесь требовать такой же самоотдачи от других людей.

С возраста около 7 лет наступает период стремления к материальной стабильности и финансовой надежности. Вы будете ста­раться заложить прочный фундамент для всех своих устремлений.

После 37 лет вы захотите продолжить свое образование и расширить круг интересов. С 67 лет вы станете чувствительным и впечатлительным человеком, так что семья и дом займут в ва­шей жизни более важное место.

Поздравления

Пусть счастья будет полон дом,

И станет без сомнения

Прекрасным, светлым, теплым днем

День твоего рождения!

Тебя поздравить все мы рады

И с восхищеньем говорим:

С тобою встречи — как награда,

Мы все тебя боготворим!

Поздравляю с днем рождения!

Любви взаимной и везения,

Улыбок, солнца и тепла,

Здоровья, бодрости всегда!

Дружбы, счастья, море ласки,

Доброты и в жизни сказки,

Веселья, радости, успеха,

Поменьше слез, побольше смеха!

Поздравляю с днем рождения,

Пожеланий шлю букет,

Я желаю счастья в жизни

И счастливых, долгих лет.

Желаю ласковых закатов

И с радостью встречать рассвет,

Цветением сада наслаждаться

И бытия открыть секрет.

Я неба звездного желаю,

Сияния солнца, пения птиц,

Пусть сказочные лишь пейзажи

Тебе рисует счастьем жизнь.

Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе 

Пусть день рождения запомнится

Палитрой ярких впечатлений,

Заветные мечты исполнятся

Сегодня же, без промедлений.

Пусть радость, счастье и любовь

Из плена своего не отпускают,

Пускай родной семейный кров

Своим теплом всегда встречает!

С днем рождения, улыбайся!

Счастье пусть в глазах горит,

Каждым мигом наслаждайся,

Мир в душе пускай царит!

Пусть заветные желания

Станут явью в праздник твой!

Нам любви и понимания

Я желаю всей душой!

Много пожеланий в День Рождения,

Радости, душевного тепла,

Пусть отличным будет настроение

И ещё успешнее дела,

Ярким мир, как на цветной картинке,

Даль прекрасна и простор широк,

Повезёт найти свою тропинку

В лабиринтах жизненных дорог!

День твоего рождения пришел

И это не простая дата,

Пусть в этот день все будет хорошо,

И весело с рассвета до заката.

Пусть в твоей жизни будет больше света,

И доброты, и радости земной,

Твоей улыбкой мы всегда согреты,

Печаль и радость делим мы с тобой.

Пожелаю в день рожденья

Счастья, нежности, добра,

Заводного настроенья,

Развлечений до утра.

Исполнения желаний,

Замечательных друзей,

Самых искренних признаний,

Сердцу стало чтоб теплей!

Пусть солнце тебе улыбается,

Мечты, словно в сказке, сбываются,

Любовь романтичная, нежная

Накроет волною безбрежною.

Все будет, что в жизни захочется,

И счастье вовек не закончится,

Глаза твои радостью светятся,

И люди хорошие встретятся!

СМС поздравления с днем рождения в стихах

Поздравляю с днем рождения

И желаю ярко жить,

Наслаждаться каждым мигом,

Верить в чудо и любить.

Пусть желания воплотятся,

И работа кормит сладко,

Сложиться пускай все в жизни

Непременно только гладко.

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