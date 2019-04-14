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Милые поздравления с днем рождения в стихах и открытках на 14 апреля

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Милые поздравления с днем рождения в стихах и открытках на 14 апреля
08:33 Сегодня Телеграф

Самая большая опасность, поджидающая именинников 14 апреля, - это их стремление к власти.

Для того, чтобы чувствовать себя спокойными, этим людям нужна стабильность, поэтому они обычно стараются как можно скорее связать себя узами брака, завести детей и обеспечить себе надежный тыл. Когда они спокойны, они методично решают одну проблему за другой.

Чтобы в их доме царил мир и любовь, им нужно проявлять больше внимания к своим родным и выработать в себе такое качество, как терпимость и понимание. Самыми удачными союзами считаются браки со знаками Огня: Овен, Стрелец, Лев. Такие союзы прочны и страстны. А вот избегать Овнам следует Раков и Рыб.

Особенности характера

Рожденные 14 апреля - люди, почитающие традиции и обычаи. Это натуры, увлеченные историей, наукой, они стремятся быть личностью незаурядной и запоминающейся. Именинники этого дня хотят занять определенную нишу в обществе, быть лидерами, хотя вести за собой огромное количество людей им не под силу. Но вот уважения и одобрения окружающих они с легкостью добиваются - их уважают, к ним прислушиваются.

Рожденные 14 апреля не любят перемены, это истинные консерваторы.

Такие люди чувствуют себя уверенно лишь ощущая прочную почву под ногами, рисковать они не склонны, поэтому часто упускают счастливый случай. Во избежание семейных конфликтов и личных неурядиц людям этого дня следует быть терпимыми во взаимоотношениях с окружающими и внимательнее относиться к нуждам близких.

Талисман

Лучшим талисманом для рожденных 14 апреля является аметист. Он наделяет человека проницательностью, успокаивает душевную боль, тревогу, помогает контролировать злые мысли. Есть мнение, что перстень с аметистом приносит удачу в спортивных состязаниях. Украшения из аметиста кладут под подушку, чтобы видеть хорошие сны.

Самые лучшие цвета для отмечающего день рождения 14 апреля - светлые и неяркие оттенки.

Поздравления

Пожелаю в день рожденья,

Чтоб сбывались все мечты.

Было чудным настроенье.

Доброты и красоты.

Чтоб свершались все желанья,

Улыбались небеса,

Оправдались ожиданья,

И искрились чтоб глаза

От любви, от счастья, смеха.

Жизни долгой и чудес.

А в работе лишь успеха,

Чтоб подняться до небес.

В кошельке купюр приятных,

Отпуск длинный у морей.

Перспектив невероятных,

Гениальнейших идей!

С днем рожденья поздравляю

И тебе я пожелаю

Счастья, радости, успеха,

Крепкого здоровья, смеха!

Любви, удачи, вдохновения

И всех желаний исполнения,

Чтоб жить богато и без бед

Еще как минимум сто лет!

Поздравляю с днем рождения!

Счастья, радости, везенья,

Чтоб побольше ясных дней

В жизни встретилось твоей.

Чтоб друзья не оставляли,

Когда нужно выручали,

Чтоб на жизненном пути

Было с кем тебе идти.

Мира в доме и семье

Пожелаю я тебе,

Чтоб очаг горел всегда

У семейного гнезда.

Очень крепкого здоровья,

Это главное условие,

И в ближайший самый срок

Денег сказочный поток.

Пусть этот славный день рождения

Несет удачу и везение.

Здоровье, радости, добра,

Любви, душевного тепла.

Прекрасных жизненных мгновений,

К свершенья ярких вдохновений.

Побольше счастья и успехов,

Поменьше грусти и огрехов.

Чтоб жизнь несла лишь позитив,

Мобильность, бодрость, креатив.

Пусть солнце светит, согревает,

И в жизнь желания воплощает. 

Поздравления с днем рождения в стихах и открытках

Желаю крепкого здоровья,

Улыбок, преданных друзей,

Финансов полные карманы

И только добрых новостей.

И пусть беда всегда обходит

Тебя и дом твой стороной.

А радость, молодость, веселье

Останутся всегда с тобой!

В этот день тебе желаю

Море счастья и добра,

Чтоб мечты всегда сбывались.

С днем рождения тебя!

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