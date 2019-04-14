Поздравления с 30-летием в прозе на 14 апреля

И если кому-то из ваших родных или знакомых вот-вот исполнится 30 лет, то предлагаем их поздравить с юбилеем 30 лет красивыми словами.

В возрасте 30 лет, многие уже могут похвастаться достижениями в карьерном росте. Как правило, в это время человек уже с легкостью может ответить, чего он добился и к чему стремиться, расставив все жизненные приоритеты по своим местам. Жизнь приобретает более размеренный характер, входит в привычное русло. В этом возрасте логическая цепь "дом, семья, работа" становится обыденным маршрутом. Празднуя 30-летний юбилей, имениннику, зачастую, желают успехов в работе и семейного благополучия.

Желаю наслаждаться замечательным возрастом: когда цели уже оформлены, опыт накоплен, знания получены, друзья обретены, а вся жизнь еще впереди. И пусть в следующие 30 лет изменится лишь фотография в паспорте да количество достижений, которыми можно будет гордиться. Удачи, здоровья и успеха. С тридцатилетием!

Желаю в твои 30 лет жить без бед и депрессий, жить красиво и ярко, верить в чудо и гордо стремиться к мечтам, греть родных своей любовью и получать в ответ счастливые улыбки, беречь все то хорошее, что накопилось в твоей жизни и не подпускать к своему сердцу грусть. Здоровья тебе и огромной удачи. С 30-летием!

Сегодня мы собрались за этим столом, потому что у тебя юбилей! Мы рады поздравить тебя с этим праздником и хотим пожелать тебе в этот славный день больших успехов, побольше светлых солнечных дней в году, никогда не хмуриться и прожить еще сто лет!

Поздравляю с юбилеем, с чудесной датой в 30 лет. Пусть в твоих глазах всегда будет блеск счастья, пусть в твоих руках имеется ключ к любой двери, пусть в твоей голове созревают интересные идеи, пусть в твоей жизни во всем сопутствует удача и успех.

Поздравляю и желаю 30 праздников в каждом месяце, 30 причин для улыбки в каждом твоем дне, 30 возможностей и вариантов добиться успеха в каждом деле. Пусть в 30 лет у тебя будет все, что нужно для счастья и блаженства души, пусть на максимальной скорости твое сердце мчится к мечте, пусть к минимуму сводятся все неудачи и риски.

С юбилеем в 30 лет, с эпохой процветания и самосовершенствования. Желаю успешно реализовывать все планы, с легкостью добиваться каждой цели, талантливо, красиво и счастливо проживать каждый день. И пусть всегда тобою движет позитивная энергия, любовь и чУдное настроение.

Тридцать лет — это возраст зрелости: иллюзии развеяны, остался здоровый оптимизм и стремление к высшим достижениям! Желаю тебе идти вперед к намеченной цели, не виляя и не оступаясь! И пусть твои близкие и друзья будут надежной опорой! И еще хочу пожелать, чтоб серьезные намерения в жизни не мешали твоим увлечениям! Ведь в народе говорят: мужчина до старости — ребенок. И в детстве, и во взрослом возрасте без игрушек жить не может. Так пусть игрушки будут под стать тебе — солидные и дорогие!

Поздравляю с юбилеем, с днем рожденья в 30 лет! Желаю процветания по жизни, блестящей карьеры и светлых мыслей, прекрасного расположения духа, чудесной погоды за окном и красивых идей. Желаю быть счастливым человеком и веселой душой.

Поздравляем Вас с красивой юбилейной датой — 30 лет. Пусть новое десятилетие будет временем насыщенной яркой жизни, удач, пусть ощущение счастья всегда будет в душе. Желаем здоровья, независимости во всех сферах жизни, любви и успеха.

Поздравляю с днем рождения и в твои 30 лет хочу пожелать стоять у истоков вдохновения, плыть по течению удачи, впадать в океан большого успеха. Пусть в жизни будет гармония и баланс, пусть за тобой повсюду следует любовь и счастье.