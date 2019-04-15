Оригинальные поздравления с Днем рождения в стихах на 15 апреля

Счастье и успех, лежат в пределах вашей досягаемости, но вам нуж­но приложить большие усилия, чтобы они стали по-настоящему желанием вашего сердца.

Вы впечатлительны и обаятель­ны и в то же время честолю­бивы и сильны духом, в вас сочетаются активные устрем­ления и склонность к инерции. Вы жаждете успеха и процветания, однако без должного стимула способны легко расхолаживаться и останавливаться на достигнутом или бес­цельно дрейфовать, пока что-либо или кто-либо не поразит ваше воображение.

Вы родились 15 апреля, знак зодиака Овен. Этот день рождения сулит благоприят­ные возможности и удачу, а также говорит об открытой и искренней натуре. Тем не менее, чтобы действительно добиться успеха, всегда сохраняйте оптимизм. Вы сможете до­стичь своих целей только проявив большое трудолюбие и решительность.

Ваша уверенность и чуткость указывают на то, что окружающие часто обращаются к вам за поддержкой, и хотя вы можете дать хороший совет, вам часто трудно самому придерживаться правил, в которые вы вери­те. Это значит, что вам нужно преодолеть склонность к догматизму, упрямству и чрез­мерной гордости.

В возрасте около 5 лет в вашей жизни начнется период повышенного внимания к практическим вопросам и финансовой на­дежности.

Когда вам исполнится 35 лет, вы решите расширить круг своих интересов и станете уделять больше внимания знаниям, контактам с людьми и духовным поис­кам. В этот период вы, возможно, захотите учиться или приобрести новые навыки.

Пос­ле 65 лет вы ощутите возросший интерес к эмоциональным проблемам и семейной жизни.

Желаю в жизни достигать

Всего того, что сердцу мило.

И не грустить, не унывать,

Жить с оптимизмом и подрывом!

Чтоб в день рождения всегда

С успехом подводить итоги.

Во всех решениях выбирать

Себе счастливые дороги!

Пускай мечты стремятся ввысь

И к лучшему изменят жизнь,

Пускай сегодня — в день рожденья

Они получат воплощенье.

Пусть ждут сюрпризы и подарки,

Пусть от объятий станет жарко,

Пусть радость, смех не иссякают,

Друзья улыбками встречают!

Желаю жизни без хлопот,

Идти смелее лишь вперед.

Чтобы в пути не знать печали,

И чтоб друзья не подкачали.

Пусть все мечты сбываются,

А новые — рождаются.

Пускай сопутствует успех.

Желаю быть счастливей всех!

Тебя сегодня поздравляю

От всего сердца и души.

Желаний столько загадаю —

Ты выполнять их поспеши:

Желаю мудрости, здоровья,

Во всем везенья, доброты.

Чтоб жизнь полна была раздолья,

Любой добейся высоты.

И пусть обходит дом ненастье,

И пусть исполнятся мечты.

Тебе желаю только счастья

И только то, что хочешь ты.

Хочу в этот день рожденья

Пожелать вагон везения,

Море радости, без слез,

Исполнения всех грез.

И любви, и вдохновения,

И крутого настроения!

Чтоб всё лучшее случалось,

Раем жизнь тебе казалась.

И здоровья, и удачи,

И безоблачного счастья!