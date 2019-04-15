Оригинальные поздравления с Днем рождения в стихах на 15 апреля

Вы впечатлительны и обаятельны и в то же время честолюбивы и сильны духом, в вас сочетаются активные устремления и склонность к инерции. Вы жаждете успеха и процветания, однако без должного стимула способны легко расхолаживаться и останавливаться на достигнутом или бесцельно дрейфовать, пока что-либо или кто-либо не поразит ваше воображение.
Вы родились 15 апреля, знак зодиака Овен. Этот день рождения сулит благоприятные возможности и удачу, а также говорит об открытой и искренней натуре. Тем не менее, чтобы действительно добиться успеха, всегда сохраняйте оптимизм. Вы сможете достичь своих целей только проявив большое трудолюбие и решительность.
Ваша уверенность и чуткость указывают на то, что окружающие часто обращаются к вам за поддержкой, и хотя вы можете дать хороший совет, вам часто трудно самому придерживаться правил, в которые вы верите. Это значит, что вам нужно преодолеть склонность к догматизму, упрямству и чрезмерной гордости.
В возрасте около 5 лет в вашей жизни начнется период повышенного внимания к практическим вопросам и финансовой надежности.
Когда вам исполнится 35 лет, вы решите расширить круг своих интересов и станете уделять больше внимания знаниям, контактам с людьми и духовным поискам. В этот период вы, возможно, захотите учиться или приобрести новые навыки.
После 65 лет вы ощутите возросший интерес к эмоциональным проблемам и семейной жизни.
Желаю в жизни достигать
Всего того, что сердцу мило.
И не грустить, не унывать,
Жить с оптимизмом и подрывом!
Чтоб в день рождения всегда
С успехом подводить итоги.
Во всех решениях выбирать
Себе счастливые дороги!
Пускай мечты стремятся ввысь
И к лучшему изменят жизнь,
Пускай сегодня — в день рожденья
Они получат воплощенье.
Пусть ждут сюрпризы и подарки,
Пусть от объятий станет жарко,
Пусть радость, смех не иссякают,
Друзья улыбками встречают!
Желаю жизни без хлопот,
Идти смелее лишь вперед.
Чтобы в пути не знать печали,
И чтоб друзья не подкачали.
Пусть все мечты сбываются,
А новые — рождаются.
Пускай сопутствует успех.
Желаю быть счастливей всех!
Тебя сегодня поздравляю
От всего сердца и души.
Желаний столько загадаю —
Ты выполнять их поспеши:
Желаю мудрости, здоровья,
Во всем везенья, доброты.
Чтоб жизнь полна была раздолья,
Любой добейся высоты.
И пусть обходит дом ненастье,
И пусть исполнятся мечты.
Тебе желаю только счастья
И только то, что хочешь ты.
Хочу в этот день рожденья
Пожелать вагон везения,
Море радости, без слез,
Исполнения всех грез.
И любви, и вдохновения,
И крутого настроения!
Чтоб всё лучшее случалось,
Раем жизнь тебе казалась.
И здоровья, и удачи,
И безоблачного счастья!