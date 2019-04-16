Короткие поздравления с Днем рождения на 16 апреля

Вам свойственны любовь к переменам и врожденная неугомонность. Вы мягки и одновременно честолюбивы, с твердым желанием найти свое место в жизни. Выдающуюся роль в вашей жизни играет страсть к перемене мест, часто связанная с родом деятельности или с поиском лучших перспектив.
С другой стороны, вас вполне может устроить активная общественная жизнь, полная разнообразия и новых впечатлений.
Кроме того, вам не чуждо желание руководить другими. Вы способны концентрироваться на конкретной цели и уделять ей все свое внимание.
Присущие вам любовь к свободе и потребность в самовыражении говорят о том, что периоды подавленности и мрачного настроения не длятся у вас долго.
Благодаря упорству и решимости вы способны преодолеть все трудности и стать еще более уверенным в своих силах. Методично поддерживая порядок и избегая импульсивных действий, вы сможете свести к минимуму колебания в своем финансовом положении.
если вам удастся накопить денег и вы решите вложить их на длительный срок, то сможете получить хорошую прибыль, особенно если сделаете инвестиции в иностранную собственность.
С тех пор как вам исполнится 4 года, вы будете стремиться к материальной стабильности и финансовой надежности. В течение этого времени ваше основное внимание будет направлено на создание надежного фундамента для будущих достижений и на удовлетворение физических потребностей.
Возраст около 34 лет будет для вас поворотным моментом, после которого у вас возникнет интерес к общению и контактам. Возможно, вы захотите взяться за новый курс обучения с целью совершенствования своей профессии или просто ради удовольствия.
С 64 лет вы станете более чувствительным, и семья и домашний очаг начнут играть в вашей жизни более важную роль.
С днем рожденья поздравляю!
Жить в достатке я желаю.
Мира, счастья, доброты,
Пусть исполнятся мечты.
Добра, тепла и пониманья,
Здоровья, радости, признанья,
Успехов, счастья и везенья
Тебе желаю в день рожденья.
***
Будь счастливей всех на свете,
Всех прекрасней на планете.
Счастья, радости, добра!
С днем рождения тебя!
Позитива и добра,
Пусть везет тебе всегда,
Много денег, жить без бед,
Долгих и счастливых лет!
***
Я желаю в день рождения
Счастья, радости, везения,
Сил, здоровья и любви,
Чтоб сбылись мечты твои.
Пусть сердце радостью наполнится
И все желания исполнятся.
И будет все: удача и везенье,
Любовь, здоровье, счастье.
С днем рожденья!
***
Все, что хочется, пускай сбудется,
Что не нравится — позабудется,
Все хорошее преумножится,
Ну а в жизни все классно сложится.
Счастливой жизни, преданных друзей,
Удачи, много радости, везенья.
В достатке жить и только светлых дней.
Любви, добра, успеха. С днем рожденья!
***
Пусть над тобой сияет ясно
Твоя счастливая звезда.
Пусть в жизни будет все прекрасно
Сегодня, завтра и всегда!