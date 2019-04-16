Короткие поздравления с Днем рождения на 16 апреля

Вы родились 16 апреля, знак зодиака Овен. Вы уверены в себе, честолюбивы и отваж­ны, прогрессивны и предприимчивы.

Вам свойственны любовь к переменам и врожденная неугомонность. Вы мягки и одновременно честолюбивы, с твердым желанием найти свое место в жиз­ни. Выдающуюся роль в вашей жизни играет страсть к перемене мест, часто связанная с родом деятельности или с поиском лучших перспектив.

С другой стороны, вас вполне может устроить активная общественная жизнь, полная разнообразия и новых впечатлений.

Кроме того, вам не чуждо желание руководить дру­гими. Вы способны концентрироваться на конкретной цели и уделять ей все свое внима­ние.

Присущие вам любовь к свободе и по­требность в самовыражении говорят о том, что периоды подавленности и мрачного на­строения не длятся у вас долго.

Благодаря упорству и решимости вы способны преодо­леть все трудности и стать еще более уверен­ным в своих силах. Методично поддерживая порядок и избегая импульсивных действий, вы сможете свести к минимуму колебания в своем финансовом положении.

если вам удастся накопить денег и вы решите вложить их на длительный срок, то сможете получить хорошую при­быль, особенно если сделаете инвестиции в иностранную собственность.

С тех пор как вам исполнится 4 года, вы будете стремиться к материальной стабильности и финансовой надежности. В течение этого времени ваше основное внимание бу­дет направлено на создание надежного фун­дамента для будущих достижений и на удов­летворение физических потребностей.

Воз­раст около 34 лет будет для вас поворотным моментом, после которого у вас возникнет интерес к общению и контактам. Возможно, вы захотите взяться за новый курс обучения с целью совершенствования своей профессии или просто ради удовольствия.

С 64 лет вы станете более чувствительным, и семья и до­машний очаг начнут играть в вашей жизни более важную роль.

С днем рожденья поздравляю!

Жить в достатке я желаю.

Мира, счастья, доброты,

Пусть исполнятся мечты.

Добра, тепла и пониманья,

Здоровья, радости, признанья,

Успехов, счастья и везенья

Тебе желаю в день рожденья.

***

Будь счастливей всех на свете,

Всех прекрасней на планете.

Счастья, радости, добра!

С днем рождения тебя!

Позитива и добра,

Пусть везет тебе всегда,

Много денег, жить без бед,

Долгих и счастливых лет!

***

Я желаю в день рождения

Счастья, радости, везения,

Сил, здоровья и любви,

Чтоб сбылись мечты твои.

Пусть сердце радостью наполнится

И все желания исполнятся.

И будет все: удача и везенье,

Любовь, здоровье, счастье.

С днем рожденья!

***

Все, что хочется, пускай сбудется,

Что не нравится — позабудется,

Все хорошее преумножится,

Ну а в жизни все классно сложится.

Счастливой жизни, преданных друзей,

Удачи, много радости, везенья.

В достатке жить и только светлых дней.

Любви, добра, успеха. С днем рожденья!

***

Пусть над тобой сияет ясно

Твоя счастливая звезда.

Пусть в жизни будет все прекрасно

Сегодня, завтра и всегда!