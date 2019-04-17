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Поздравления с днем рождения в стихах на 17 апреля

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Поздравления с днем рождения в стихах на 17 апреля
09:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вы родились 17 апреля, знак зодиака Овен. Благодаря своей проницатель­ности вы способны принимать удачные ре­шения.

Вы практичны и не лишены во­ображения, честолюбивы, оп­тимистичны и готовы к дейст­виям. В вас заложено внут­реннее стремление к постоянному движе­нию, однако в своей погоне за успехом вам, возможно, придется порой преодолевать склонность к беспокойству и к частой смене направления.

Однако, чтобы воспользоваться этим божественным даром, вы должны обратить самое серьез­ное внимание на свои моральные критерии, много работать и развить ответственный подход к делу.

Вы способны справляться с трудными ситуациями и быстро разре­шать проблемы. Ваша решительность и энергия могут сокрушить любые препят­ствия, но помните: после того как цель до­стигнута, вам нужно остановиться и хоро­шо отдохнуть.

Практическая сноровка, сильная интуи­ция и умение концентрироваться на рабо­те — вот лишь некоторые из ваших много­численных талантов. Ваша увлеченность ра­ботой может носить черты педантизма.

Однако чувство долга и самоконтроль не должны превращать вас в чрезмерно занято­го и сухого человека.

Начиная с трехлетнего возраста самым главным в жизни для вас остается надеж­ность. Около 33 лет произойдет смена акцен­тов: ваши интересы станут шире, вы начнете уделять внимание знаниям, общению с людьми и учебе.

 

Поздравляя с днем рожденья,

Пожелать хочу веселья,

Не тужить и не грустить,

А всегда счастливо жить!

 

Радости, любви, достатка,

Чтоб тебе жилось лишь сладко!

Пусть здоровье лишь крепчает,

А задор не угасает!

Оригинальные поздравления с Днем рождения в стихах

Поздравляю с днем рождения!

Счастья, радости, везенья,

Чтоб побольше ясных дней

В жизни встретилось твоей.

 

Чтоб друзья не оставляли,

Когда нужно выручали,

Чтоб на жизненном пути

Было с кем тебе идти.

 

Мира в доме и семье

Пожелаю я тебе,

Чтоб очаг горел всегда

У семейного гнезда.

 

Очень крепкого здоровья,

Это главное условие,

И в ближайший самый срок

Денег сказочный поток.

От души хочу поздравить

С днем рождения тебя,

Пожелаю в этот праздник

Много радости, добра.

 

Жизнь твоя пусть будет яркой,

Будь с улыбкою всегда.

Ты иди по жизни смело,

Не волнуйся никогда.

 

Пусть мечты твои и цели

Все сбываются всегда.

Напоследок пожелаю

Я здоровья и тепла.

Эмоций — только радостных,

Дней ярких и нетягостных,

Любви крепчайшей, смеха,

Во всех делах успеха!

 

Купюр в кармане крупных

И развлечений путных,

Три сотни путешествий,

Веселых сумасшествий!

 

Здоровья, сил душевных,

Сюрпризов ежедневных,

Тепла, добра, везения

И счастья. С днем рождения!

Короткие поздравления с Днем рождения

С днем рождения поздравляю

И от всей души желаю

Быть всегда на позитиве,

В банке были чтоб активы!

 

Жизнь была сплошною сказкой,

Полной чашей — милый дом,

С радостью, любовью, лаской,

Чтобы жилось прекрасно в нём!

 

Пусть здоровье и веселье

Будут рядышком всегда.

И не только в день рождения,

А на долгие года!

Желаю крепкого здоровья,

Улыбок, преданных друзей,

Финансов полные карманы

И только добрых новостей.

 

И пусть беда всегда обходит

Тебя и дом твой стороной.

А радость, молодость, веселье

Останутся всегда с тобой!

 

В этот день тебе желаю

Море счастья и добра,

Чтоб мечты всегда сбывались.

С днем рождения тебя!

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