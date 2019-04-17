Поздравления с днем рождения в стихах на 17 апреля

Вы практичны и не лишены воображения, честолюбивы, оптимистичны и готовы к действиям. В вас заложено внутреннее стремление к постоянному движению, однако в своей погоне за успехом вам, возможно, придется порой преодолевать склонность к беспокойству и к частой смене направления.
Однако, чтобы воспользоваться этим божественным даром, вы должны обратить самое серьезное внимание на свои моральные критерии, много работать и развить ответственный подход к делу.
Вы способны справляться с трудными ситуациями и быстро разрешать проблемы. Ваша решительность и энергия могут сокрушить любые препятствия, но помните: после того как цель достигнута, вам нужно остановиться и хорошо отдохнуть.
Практическая сноровка, сильная интуиция и умение концентрироваться на работе — вот лишь некоторые из ваших многочисленных талантов. Ваша увлеченность работой может носить черты педантизма.
Однако чувство долга и самоконтроль не должны превращать вас в чрезмерно занятого и сухого человека.
Начиная с трехлетнего возраста самым главным в жизни для вас остается надежность. Около 33 лет произойдет смена акцентов: ваши интересы станут шире, вы начнете уделять внимание знаниям, общению с людьми и учебе.
Поздравляя с днем рожденья,
Пожелать хочу веселья,
Не тужить и не грустить,
А всегда счастливо жить!
Радости, любви, достатка,
Чтоб тебе жилось лишь сладко!
Пусть здоровье лишь крепчает,
А задор не угасает!
Поздравляю с днем рождения!
Счастья, радости, везенья,
Чтоб побольше ясных дней
В жизни встретилось твоей.
Чтоб друзья не оставляли,
Когда нужно выручали,
Чтоб на жизненном пути
Было с кем тебе идти.
Мира в доме и семье
Пожелаю я тебе,
Чтоб очаг горел всегда
У семейного гнезда.
Очень крепкого здоровья,
Это главное условие,
И в ближайший самый срок
Денег сказочный поток.
От души хочу поздравить
С днем рождения тебя,
Пожелаю в этот праздник
Много радости, добра.
Жизнь твоя пусть будет яркой,
Будь с улыбкою всегда.
Ты иди по жизни смело,
Не волнуйся никогда.
Пусть мечты твои и цели
Все сбываются всегда.
Напоследок пожелаю
Я здоровья и тепла.
Эмоций — только радостных,
Дней ярких и нетягостных,
Любви крепчайшей, смеха,
Во всех делах успеха!
Купюр в кармане крупных
И развлечений путных,
Три сотни путешествий,
Веселых сумасшествий!
Здоровья, сил душевных,
Сюрпризов ежедневных,
Тепла, добра, везения
И счастья. С днем рождения!
С днем рождения поздравляю
И от всей души желаю
Быть всегда на позитиве,
В банке были чтоб активы!
Жизнь была сплошною сказкой,
Полной чашей — милый дом,
С радостью, любовью, лаской,
Чтобы жилось прекрасно в нём!
Пусть здоровье и веселье
Будут рядышком всегда.
И не только в день рождения,
А на долгие года!
Желаю крепкого здоровья,
Улыбок, преданных друзей,
Финансов полные карманы
И только добрых новостей.
И пусть беда всегда обходит
Тебя и дом твой стороной.
А радость, молодость, веселье
Останутся всегда с тобой!
В этот день тебе желаю
Море счастья и добра,
Чтоб мечты всегда сбывались.
С днем рождения тебя!