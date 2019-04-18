Короткие СМС поздравления с Днем рождения на 18 апреля

Усердный и серьезный, но при этом оригинальный и разносторонний, вы ищете пути для самовыражения.
Кроме того, вы любите путешествовать, познавать новое и приобретать новый опыт, а также отличаетесь разнообразием интересов. Однако старайтесь не распыляться и не тратить время на пустяки.
Вы родились 18 апреля, знак зодиака Овен. Вы часто полагаетесь на свой здравый смысл и обладаете даром видеть все грани любой ситуации, но временами вас может посетить нерешительность.
Тем не менее, вы прирожденный стратег, обладаете сильной интуицией и, столкнувшись с проблемой, часто можете найти быстрый и нестандартный путь ее решения.
Трудолюбивый, методичный и скрупулезный, вы любите докапываться до самой сути предмета.
В своем энтузиазме, с которым вы встречаете все жизненные испытания, не забывайте о склонности к чрезмерному идеализму и безрассудным поступкам, которые вы совершаете в надежде, что новые подходы решат все ваши проблемы. Иногда говорят, что Овен — это самый опасный знак зодиака.
Начиная с двухлетнего возраста в вашей жизни наступает период стремления к стабильности с акцентом на материальной безопасности.
По достижении 32 лет вы захотите повысить уровень своих знаний и станете более интенсивно общаться с людьми. Когда вам будет около 62 лет, на первый план выйдут эмоциональные потребности, дом и семья.
Желаю успехов, желаю удачи,
легко отдыхать и трудиться с отдачей.
Чтоб радость в судьбе твоей чаще встречалась,
чтоб все выходило и все получалось.
Желаем вам во всём везенья,
Чтоб тело ладило с душой,
Чтоб мёд и масло, и варенье,
Текли широкою рекой!
***
Мы тебя любим, ты это знаешь?
Мы поздравляем и хотим, чтобы
Жила на свете долго, любовью согревая нас,
Не горевала, не болела и часто вспоминала нас.
Желаем неба чистого и солнышка лучистого:
Мира вечного и счастья бесконечного,
Здоровья, радости, успеха,
Побольше радостного смеха.
***
В день рожденья хочу пожелать я,
Чтобы счастлива ты была,
Чтобы горя не знала
И, как майская роза, цвела!
Пусть в этот день все ярче солнце светит,
Цветы под ноги стелются ковром,
Желаем крепкого здоровья, счастья, смеха,
Всего того, что называется добром.
***
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда - не только в день рожденья
Исполняются заветные мечты.