Короткие СМС поздравления с Днем рождения на 18 апреля

Люди рождены сегодня наделены решимостью и творческими способностями, обаянием и добродушным нравом.

Усердный и серьезный, но при этом оригинальный и разно­сторонний, вы ищете пути для самовыражения.

Кроме того, вы любите путешествовать, познавать новое и приобретать новый опыт, а также отличаетесь разнообразием интересов. Одна­ко старайтесь не распыляться и не тратить время на пустяки.

Вы родились 18 апреля, знак зодиака Овен. Вы часто полагаетесь на свой здравый смысл и обладаете даром видеть все грани любой ситуации, но временами вас может посетить нерешительность.

Тем не менее, вы прирожденный стратег, обладаете сильной интуицией и, столкнувшись с проблемой, часто можете найти быстрый и нестандарт­ный путь ее решения.

Трудолюбивый, методичный и скрупулез­ный, вы любите докапываться до самой сути предмета.

В своем энтузиазме, с которым вы встреча­ете все жизненные испытания, не забывайте о склонности к чрезмерному идеализму и безрассудным поступкам, которые вы со­вершаете в надежде, что новые подходы ре­шат все ваши проблемы. Иногда говорят, что Овен — это самый опасный знак зодиака.

Начиная с двухлетнего возраста в вашей жизни наступает период стремления к стабиль­ности с акцентом на материальной безопас­ности.

По достижении 32 лет вы захотите повысить уровень своих знаний и станете более интенсивно общаться с людьми. Когда вам будет около 62 лет, на первый план выйдут эмоциональные потребности, дом и семья.

Желаю успехов, желаю удачи,

легко отдыхать и трудиться с отдачей.

Чтоб радость в судьбе твоей чаще встречалась,

чтоб все выходило и все получалось.

Желаем вам во всём везенья,

Чтоб тело ладило с душой,

Чтоб мёд и масло, и варенье,

Текли широкою рекой!

***

Мы тебя любим, ты это знаешь?

Мы поздравляем и хотим, чтобы

Жила на свете долго, любовью согревая нас,

Не горевала, не болела и часто вспоминала нас.

Желаем неба чистого и солнышка лучистого:

Мира вечного и счастья бесконечного,

Здоровья, радости, успеха,

Побольше радостного смеха.

***

В день рожденья хочу пожелать я,

Чтобы счастлива ты была,

Чтобы горя не знала

И, как майская роза, цвела!

Пусть в этот день все ярче солнце светит,

Цветы под ноги стелются ковром,

Желаем крепкого здоровья, счастья, смеха,

Всего того, что называется добром.

***

Долгих лет и крепкого здоровья,

Молодости, силы, красоты!

Пусть всегда - не только в день рожденья

Исполняются заветные мечты.