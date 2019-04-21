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Вербное воскресенье 2019: поздравление в открытках (Фото)
В этот день все православные спешат в церкви осветить букетик вербы, которую хранят потом за иконами на протяжении года. Считается, что освещенные веточки вербы отгоняют от дома темную силу. Празднуется этот день в последнее воскресенье до окончания великого поста, до Пасхи. В честь праздника разрешается употреблять рыбные блюда, многие по старинке варят кашу, добавляя вербные сережки. Найдется немало народных примет, лишний раз доказывающих всю значимость этого великого православного праздника. Так что порадуй своих близких открыткой с теплыми словами.
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Поздравление с Вербным воскресеньем 2019 в открытках
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