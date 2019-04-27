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Поздравления с Пасхой 2019: в стихах, прозе и открытках

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Поздравления с Пасхой 2019: в стихах, прозе и открытках
11:25 Сегодня Телеграф

Поздравления с Пасхой Христовой — добрая традиция, которая несет в себе теплые пожелания, благодать и радость.

Как правило, в качестве пасхальных поздравлений используют красивые стихи и трогательную прозу. Актуальны и короткие варианты поздравлений, которые идеально подходят для формата смс и соцсетей.

Праздник Пасхи в нашей стране отмечают не только православные христиане, но те, кто таковыми себя не считает. А потому, каждому из нас кроме выпекания куличей, окрашивания яиц, готовки и уборки, стоит задуматься и о том, как поздравить своих близких с этим днем. Ведь это семейный праздник и услышать приятные слова в этот день хотел бы каждый.

Поздравления 

Божьей благодати пожелаю,

Дому вашему добра,

С Пасхой вас я поздравляю,

В мире пусть живет семья!

Пусть Господь вас защищает,

Ваш покой всегда хранит,

От всех бед оберегает,

И ваш дом благословит!

С праздником Пасхи

Вас поздравляю!

Крепкого здравия

Вам я желаю!

Радостный день -

День воскресенья.

Лишь в нашем Боге

Найдем мы спасенье!

Поздравляю с великим праздником Пасхи Христовой! Христос Воскресе! Желаю помощи Божией, крепости духа, сердечного тепла, пасхального ликования, улыбок добрых лиц, здоровья близким, тепла дому, трепетной радости, благодати, милости, душевного просветления. Пусть Воскресенье Христово принесет свет, счастье, мир. Храни Господь!

С Пасхой! Этот день волшебный

Отмечай-ка от души!

Вся земля сегодня к Небу

С благодарностью спешит!

Даровал освобождение

Нам воскреснувший Христос,

Нынче празднуй же спасенье:

Будет легкой жизнь, без слез!

День прекраснейший сегодня,

Блага хочется желать:

Пусть с тобой всегда Господня

Пребывает благодать!

Со светлым праздником! Пусть ангел закрывает своим большим надежным крылом от всех непогод. Мысли пусть будут светлыми, а счастье в дом приходит с каждым рассветом. Пусть жизнь наполнится яркими событиями, честными друзьями, позитивным настроением, приятными ощущениями.

Поздравляю тебя с Пасхой!

Пускай будут на столе

И икорка, и колбаска,

Много вкусных куличей!

И красуются пусть яйца —

Главный Пасхи атрибут.

Пускай жизнь твоя удастся,

Тебя ценят, любят, ждут!

Со Светлой Пасхой поздравляю.

Здоровья крепкого желаю.

Живите без нужды, без бед,

В любви и счастье много лет!

Великая Пасха — праздник всех православных. В столь праздничный день хочется пожелать добра здоровья, мира, процветания всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется уютом, теплом, счастьем, благополучием. Дарите друг другу внимание и заботу, любовь и верность. С Праздником Светлой Пасхи!

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