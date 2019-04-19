Милые поздравления с днем рождения в стихах на 19 апреля

Вы родились 19 апреля, знак зодиака Овен. Сотрудничество и партнерство чрезвы­чайно важны для вас.

Идеалистичный и дружелюб­ный и в то же время пред­приимчивый и любящий материальный комфорт, вы час­то ищете связи, которые могут принести вам выгоду и возможность дальнейшего роста. Вы энергичны, напористы, сообразительны и не лишены интуиции.

А это означает, что вы проницательны, одарены богатым воображением и творческими способностями, что вызывает в вас стремление брать инициативу в свои руки.

Несмотря на то, что вы сильная и волевая личность, вам следует научиться искусству компромисса, чтобы в полной мере воспользоваться тем, что окружающие могут вам предложить.

Вы оптимистичны, находчивы и способны вы­двигать превосходные идеи, дающие крупное финансовое вознаграждение.

Как правило, доброжелательный и вели­кодушный, вы обладаете фантастической проницательностью, что влечет вас к дея­тельности, связанной с людьми. При нали­чии веры в избранное дело вы способны быть абсолютно убедительным.

Вплоть до 31 года вы будете уделять основное внимание надежности и стабиль­ности. Затем начнется новый период: вы рас­ширите круг своих интересов и будете уде­лять больше внимания знаниям и общению с людьми.

После 60 лет вам предстоит боль­ше узнать о своих чувствах и обрести более гармоничную семейную жизнь.

Пусть счастье с ног тебя сбивает,

Удача пусть за ним спешит,

И в урагане вдохновенья

Пускай тебя всю жизнь кружит,

Пусть деньги к пяткам прилипают,

Рубины сыплются с небес,

Всех благ на свете я желаю.

Да, с Днем рожденья — наконец!

Сегодня день рождения твой,

Пусть будет в доме лишь покой.

Гони из сердца непогоду,

На счастье брось монетку в воду.

Чтоб всюду было лишь везение,

От счастья - море наслаждения.

Почаще в жизни улыбаться,

А всем желаньям - исполняться!

Тебе сегодня многого желали,

А я хочу, чтобы в твоих глазах

Не было места для печали.

Всегда цвела улыбка на устах.

Я так хочу, чтоб счастьем ты сияла,

Не зная горя, слез и всяких бед.

С Днем рождения дорогая мама,

И долгих-долгих тебе лет!

Пусть ваша жизнь не знает холода,

Как ясный день, как сад в цвету.

Пусть будет сердце вечно молодо,

Добром встречая доброту!

Пусть в жизни ждут тебя лишь тёплые слова,

Пусть сердце никогда от боли не заплачет,

И пусть твоя кружится голова

От счастья, от любви и от удачи!

Мне не требуется воображение,

Чтобы что-то приятней представить,

Ведь сегодня тебя с днем рождения,

Я спешу от души поздравить!

Пусть придуманное тобой сбудется,

Все, что дорого, навечно останется,

Пусть кто сильно в тебя влюбится,

Никогда с тобой не расстанется!

Пусть каждый день несёт вам радость,

Успех в труде, уют в семье,

Пусть позже всех приходит старость,

Живите долго на земле!

Желаем искренне, сердечно,

Hе знать волнений и помех,

Чтобы сопутствовали вечно

Здоровье, счастье и успех!

Чтоб всегда под счастливой звездою

Вас судьба по дороге вела.

В доме чтоб полноводной рекою

Жизнь спокойно и мирно текла,

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,

Стороною обходят ненастья,

От души мы добра Вам желаем,

Долгой жизни, здоровья и счастья!