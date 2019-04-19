Милые поздравления с днем рождения в стихах на 19 апреля

Идеалистичный и дружелюбный и в то же время предприимчивый и любящий материальный комфорт, вы часто ищете связи, которые могут принести вам выгоду и возможность дальнейшего роста. Вы энергичны, напористы, сообразительны и не лишены интуиции.
А это означает, что вы проницательны, одарены богатым воображением и творческими способностями, что вызывает в вас стремление брать инициативу в свои руки.
Несмотря на то, что вы сильная и волевая личность, вам следует научиться искусству компромисса, чтобы в полной мере воспользоваться тем, что окружающие могут вам предложить.
Вы оптимистичны, находчивы и способны выдвигать превосходные идеи, дающие крупное финансовое вознаграждение.
Как правило, доброжелательный и великодушный, вы обладаете фантастической проницательностью, что влечет вас к деятельности, связанной с людьми. При наличии веры в избранное дело вы способны быть абсолютно убедительным.
Вплоть до 31 года вы будете уделять основное внимание надежности и стабильности. Затем начнется новый период: вы расширите круг своих интересов и будете уделять больше внимания знаниям и общению с людьми.
После 60 лет вам предстоит больше узнать о своих чувствах и обрести более гармоничную семейную жизнь.
Пусть счастье с ног тебя сбивает,
Удача пусть за ним спешит,
И в урагане вдохновенья
Пускай тебя всю жизнь кружит,
Пусть деньги к пяткам прилипают,
Рубины сыплются с небес,
Всех благ на свете я желаю.
Да, с Днем рожденья — наконец!
Сегодня день рождения твой,
Пусть будет в доме лишь покой.
Гони из сердца непогоду,
На счастье брось монетку в воду.
Чтоб всюду было лишь везение,
От счастья - море наслаждения.
Почаще в жизни улыбаться,
А всем желаньям - исполняться!
Тебе сегодня многого желали,
А я хочу, чтобы в твоих глазах
Не было места для печали.
Всегда цвела улыбка на устах.
Я так хочу, чтоб счастьем ты сияла,
Не зная горя, слез и всяких бед.
С Днем рождения дорогая мама,
И долгих-долгих тебе лет!
Пусть ваша жизнь не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
Пусть в жизни ждут тебя лишь тёплые слова,
Пусть сердце никогда от боли не заплачет,
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!
Мне не требуется воображение,
Чтобы что-то приятней представить,
Ведь сегодня тебя с днем рождения,
Я спешу от души поздравить!
Пусть придуманное тобой сбудется,
Все, что дорого, навечно останется,
Пусть кто сильно в тебя влюбится,
Никогда с тобой не расстанется!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно,
Hе знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!