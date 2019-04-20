Поздравления с Вербным воскресеньем: стихи и открытки

В Вербное воскресение верующие вспоминают последнее посещение Иисусом Христом Иерусалима, где всего спустя несколько дней после триумфальной встречи он был предан, схвачен, осужден, распят. И где он воскрес из мертвых. В этот день принято поздравлять родных и близких теплыми словами. Мы собрали для Вас лучшие поздравления с этим праздником.
Пусть нежной вербы первые ростки
Одарят радостью пришедшей в мир весны.
Заполнит душу мир, покой и вечное тепло,
Даруют осознание - все будет хорошо.
Рожденный на земле вернется скоро.
Ад, смерть и тьма не выдержали спора.
Вам счастья, лишь его, желаю я,
О вас молитва прозвучит моя.
Каждому любви к себе и людям!
Разным, но лишь добрым счастье будет.
Удачи, пусть у всех успешны будут судьбы.
Не даром в народе праздник святой,
Сегодня встречаем день не простой.
Сегодня Христос всех исцелил,
За веру и правду благословил.
Пусть веточка вербная вас охраняет,
От всех недугов пусть исцеляет.
В праздник святой вас поздравляю,
И быть здоровыми вам пожелаю.
С Вербным Воскресением тебя!
Пусть Господь хранит своею силой,
Жизнь любовью теплится твоя,
Все печали пусть проходят мимо.
И здоровье крепнет пусть,
Вера никогда не угасает.
Горе, зло, тревоги, грусть
Никогда пусть не терзают.
Пушистую веточку вербы
Сегодня в дом ты принеси,
Защиты от злобы и скверны
Сейчас у нее попроси.
Пусть верба божественной силой
Твой дом от беды бережет,
Чтоб жизнь лишь добро приносила,
И радость ждала у ворот!
С Вербным Воскресением вас
Поздравляю я сердечно,
Пусть здоровье будет крепким,
А проблемы - скоротечны.
Веточка вербы святая
Принесет достаток в дом,
Мир, любовь и понимание
Обитают пускай в нем.
Веры крепкой вам, надежды,
Никогда не унывать,
Видеть свет в конце тоннеля
И на Бога уповать.