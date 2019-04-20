Поздравления с Вербным воскресеньем: стихи и открытки

Вербное воскресенье - праздник, отмечаемый за семь дней Пасха.

В Вербное воскресение верующие вспоминают последнее посещение Иисусом Христом Иерусалима, где всего спустя несколько дней после триумфальной встречи он был предан, схвачен, осужден, распят. И где он воскрес из мертвых. В этот день принято поздравлять родных и близких теплыми словами. Мы собрали для Вас лучшие поздравления с этим праздником.

Пусть нежной вербы первые ростки

Одарят радостью пришедшей в мир весны.

Заполнит душу мир, покой и вечное тепло,

Даруют осознание - все будет хорошо.

Рожденный на земле вернется скоро.

Ад, смерть и тьма не выдержали спора.

Вам счастья, лишь его, желаю я,

О вас молитва прозвучит моя.

Каждому любви к себе и людям!

Разным, но лишь добрым счастье будет.

Удачи, пусть у всех успешны будут судьбы.

Не даром в народе праздник святой,

Сегодня встречаем день не простой.

Сегодня Христос всех исцелил,

За веру и правду благословил.

Пусть веточка вербная вас охраняет,

От всех недугов пусть исцеляет.

В праздник святой вас поздравляю,

И быть здоровыми вам пожелаю.

С Вербным Воскресением тебя!

Пусть Господь хранит своею силой,

Жизнь любовью теплится твоя,

Все печали пусть проходят мимо.

И здоровье крепнет пусть,

Вера никогда не угасает.

Горе, зло, тревоги, грусть

Никогда пусть не терзают.

Пушистую веточку вербы

Сегодня в дом ты принеси,

Защиты от злобы и скверны

Сейчас у нее попроси.

Пусть верба божественной силой

Твой дом от беды бережет,

Чтоб жизнь лишь добро приносила,

И радость ждала у ворот!

С Вербным Воскресением вас

Поздравляю я сердечно,

Пусть здоровье будет крепким,

А проблемы - скоротечны.

Веточка вербы святая

Принесет достаток в дом,

Мир, любовь и понимание

Обитают пускай в нем.

Веры крепкой вам, надежды,

Никогда не унывать,

Видеть свет в конце тоннеля

И на Бога уповать.