Вербное воскресенье 2019: поздравления на украинском языке

В этот день с субботнего вечера до утра воскресенья в церкви идет служба.

Сегодня принято поздравлять друг друга, посещать службы и святить веточки вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим накануне его распятия. Считается, что ветки вербы защитят дом от пожаров и наводнений, а его хозяев – от болезней, бедности и невзгод. Предлагаем вам лучшие варианты поздравлений с Вербным воскресеньем на украинском языке.

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

Приймайте вітання

З теплою вербною неділею!

Прийшло свято, без сумніву

Отримайте-ка привітання!

Вербою прикрасьте свою хату,

Нехай живете Ви багато,

Здоров'я міцного і щастя,

Верба береже Вас від негоди.

Ви помоліться від душі,

І в день святий не згрішив,

Адже свято віримо в цей час,

Господь присутній серед нас.

За роком рік, в який раз

Приходить з Вербною неділею

Спаситель в Град наш, щоб нас

Потім врятувати в своїх муках.

Він - наш захисник, лікар, друг.

Він - перший серед нас навіки.

Так нехай же все, що є навколо,

У любові потоне нескінченної!

Верба б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.