Вербное воскресенье 2019: поздравления на украинском языке

Сегодня принято поздравлять друг друга, посещать службы и святить веточки вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим накануне его распятия. Считается, что ветки вербы защитят дом от пожаров и наводнений, а его хозяев – от болезней, бедности и невзгод. Предлагаем вам лучшие варианты поздравлений с Вербным воскресеньем на украинском языке.
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
Приймайте вітання
З теплою вербною неділею!
Прийшло свято, без сумніву
Отримайте-ка привітання!
Вербою прикрасьте свою хату,
Нехай живете Ви багато,
Здоров'я міцного і щастя,
Верба береже Вас від негоди.
Ви помоліться від душі,
І в день святий не згрішив,
Адже свято віримо в цей час,
Господь присутній серед нас.
За роком рік, в який раз
Приходить з Вербною неділею
Спаситель в Град наш, щоб нас
Потім врятувати в своїх муках.
Він - наш захисник, лікар, друг.
Він - перший серед нас навіки.
Так нехай же все, що є навколо,
У любові потоне нескінченної!
Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.