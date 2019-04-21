Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Воскресенье, 21.04.2019
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
ЦИК: Выборы президента Украины проходят в штатном режиме
ЦИК: Выборы президента Украины проходят в штатном режиме
Кроуфорд бросил вызов Спенсу
Кроуфорд бросил вызов Спенсу
Вербное воскресенье 2019: Приметы, традиции и поверья праздника
Вербное воскресенье 2019: Приметы, традиции и поверья праздника

Вербное воскресенье 2019: поздравления на украинском языке

Смотрите фото (5)
Вербное воскресенье 2019: поздравления на украинском языке
14:31 Сегодня Телеграф

В этот день с субботнего вечера до утра воскресенья в церкви идет служба.

Сегодня принято поздравлять друг друга, посещать службы и святить веточки вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим накануне его распятия. Считается, что ветки вербы защитят дом от пожаров и наводнений, а его хозяев – от болезней, бедности и невзгод. Предлагаем вам лучшие варианты поздравлений с Вербным воскресеньем на украинском языке.

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували! 

Приймайте вітання

З теплою вербною неділею!

Прийшло свято, без сумніву

Отримайте-ка привітання!

Вербою прикрасьте свою хату,

Нехай живете Ви багато,

Здоров'я міцного і щастя,

Верба береже Вас від негоди.

Ви помоліться від душі,

І в день святий не згрішив,

Адже свято віримо в цей час,

Господь присутній серед нас. 

За роком рік, в який раз

Приходить з Вербною неділею

Спаситель в Град наш, щоб нас

Потім врятувати в своїх муках.

Він - наш захисник, лікар, друг.

Він - перший серед нас навіки.

Так нехай же все, що є навколо,

У любові потоне нескінченної! 

Верба б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Праздник, Поздравления, Открытки, Пасха, Вербное воскресенье, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, Поздравления на украинском языке, Поздравления в открытках, Поздравления с Вербным воскресеньем.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня отмечают Вербное воскресенье: Что нельзя делать в День входа Иисуса Христа в Иерусалим
02 С Вербным воскресеньем 2019: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
03 Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2019: все знаки Зодиака
04 Суд не удовлетворил иск о снятии Зеленского с выборов
05 Беринчик решением судей победил Аракаву
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Президентские выборы 2019: Порошенко с семьей проголосовали
Порошенко с семьей уже проголосовали
Зеленский с супругой проголосовали на избирательном участке
Зеленский с супругой проголосовали на избирательном участке
Погода на Вербное воскресенье: где возможны дожди
Погода на Вербное воскресенье: где возможны дожди
Сегодня, 21 апреля, празднует свой день рождения Елизавета II
Сегодня, 21 апреля, празднует свой день рождения Елизавета II
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь