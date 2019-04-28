Пасха 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе

Эти поздравления с Пасхой в стихах принесут хорошее настроение для всех в этот праздничный день.

С Праздником Светлой Пасхи! Разделите эту радость со своими близкими, поздравьте их со светлым праздником Воскресенья Христова.

С Пасхой Светлой поздравляю!

И от сердца пожелаю

Жизни доброй, человечной,

Дружбы крепкой и сердечной,

Хлеба божьего кусок,

Ключевой воды глоток,

Дел по совести и чести,

Счастья в дом! Христос воскресе!

Христос воскресе! Желаю всем добра, согласия и счастья. Давайте ценить простые вещи и события, относиться терпеливо ко всему, быть благодарными за все то, что имеем. И Господь нам дарует еще больше. Счастье находится в наших руках, так желаю всем грамотно им распоряжаться.

Праздника в мире нету светлей.

Обнимем, поздравим вас с Пасхой скорей.

Зажгите свечу, куличи освятите

Да добрым делам этот день посвятите.

Родных и друзей с куличами встречайте,

А главное, щедро вы их угощайте.

Вы с верою чистой сегодня молитесь,

Обид не копите, собой не гордитесь.

Красивым пусть будет души вашей путь,

Раз свечку зажгли - то ее не задуть.

Удачно в день новый желаем шагнуть.

С великим праздником! Погрузитесь в океан светлых мыслей и интересного общения. Не торопитесь жить, наслаждайтесь каждым моментом, долгожданным событием, семейным отпуском. Пусть на пути вас ждет успешный результат любого сотрудничества. Стремитесь делать добро, жить по совести, искренне любить, прощать обиды и нелепые слова, больше читать и видеть в людях только хорошее.

С праздником! Христос воскрес!

Я тебе желаю счастья,

Позитива и чудес!

Пусть обходят все ненастья.

Пусть Господь хранит тебя,

Даст лучи добра и ласки.

Нет светлей и ярче дня,

Чем прекрасный праздник Пасхи!

Христос Воскрес! Поздравляю с праздником Пасхи и от души желаю хранить в своем сердце огонек любви, надежды и веры, огонек, который всегда будет вести тебя к светлому счастью. Желаю всех благ твоей семье, здоровья, мира и достатка, желаю тебе искренней радости и таких же великих чудес в жизни, как этот праздник.

Пышных куличей на стол,

Радость пусть спешит в ваш дом,

Благодать пускай придет,

Счастье прочно в жизнь войдет.

Чтоб достатка полна чаша,

Без тревог была жизнь ваша.

Ангелы поют с небес:

"Христос воистину воскрес!"