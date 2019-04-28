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Воскресенье, 28.04.2019
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Поздравления с Пасхой 2019 на украинском языке: стихи и открытки

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Поздравления с Пасхой 2019 на украинском языке: стихи и открытки
19:10 Сегодня Телеграф

Не забудь поздравить близких и родных с Велим праздником Пасхи!

В столь праздничный день хочется пожелать добра здоровья, мира, процветания всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется уютом, теплом, счастьем, благополучием. Дарите друг другу внимание и заботу, любовь и верность. С Праздником Светлой Пасхи! Разделите эту радость со своими друзьями и близкими, поздравьте их со светлым праздником Воскресенья Христова. Эта подборка красивых поздравлений на украинском языке с Пасхой в стихах для вас.

Світлий день надходить,

Пасочка підходить.

Писанки яскраві

В кошик вже поклали,

Рід благословляли!

Всіх зі святом я вітаю,

Великодніх див бажаю!

Христос Воскрес! Сердечно вітаю зі святом Святої Пасхи. Від усієї душі бажаю, щоб радість Воскресіння Христового наповнювала серце, а світло Божественної любові зігрівало рідних і близьких. 

Я вітання шлю тобі

З Великоднем, прямо зранку,

Посв’ятити до світанку

Пасочки поспій свої.

Щоб Христове Воскресіння

Вшанували ми, як слід.

Я бажаю довгих літ

Щастя і душі спасіння.

Різнокольорові яйця, великодні булки, барвисті листівки та святкові богослужіння знаменують прихід цього великого дня до нас в будинок. Так нехай же фраза "Христос Воскрес" буде сьогодні не тільки вимовлятися замість привітання, але і знайде гідне місце в нашому серці і отримає відображення в справах. 

Хай божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров’я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

– Христос Воскрес!

– Воістину Воскрес!

Христос Воскрес. У це світле свято, можна тільки побажати здоров’я, щастя, любові, миру та душевного спокою. Нехай у вашому домі завжди буде тепло і затишно. Завжди вас оточує розуміння, любов і турбота!

Хай сповнює душу краса великодня

І радість оселиться в серці сьогодні!

Хай милують око веснянії квіти,

І будуть щасливі дорослі та діти!!

Христос Воскрес!

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