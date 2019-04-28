Поздравления с Пасхой 2019 на украинском языке: стихи и открытки

В столь праздничный день хочется пожелать добра здоровья, мира, процветания всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется уютом, теплом, счастьем, благополучием. Дарите друг другу внимание и заботу, любовь и верность. С Праздником Светлой Пасхи! Разделите эту радость со своими друзьями и близкими, поздравьте их со светлым праздником Воскресенья Христова. Эта подборка красивых поздравлений на украинском языке с Пасхой в стихах для вас.
Світлий день надходить,
Пасочка підходить.
Писанки яскраві
В кошик вже поклали,
Рід благословляли!
Всіх зі святом я вітаю,
Великодніх див бажаю!
Христос Воскрес! Сердечно вітаю зі святом Святої Пасхи. Від усієї душі бажаю, щоб радість Воскресіння Христового наповнювала серце, а світло Божественної любові зігрівало рідних і близьких.
Я вітання шлю тобі
З Великоднем, прямо зранку,
Посв’ятити до світанку
Пасочки поспій свої.
Щоб Христове Воскресіння
Вшанували ми, як слід.
Я бажаю довгих літ
Щастя і душі спасіння.
Різнокольорові яйця, великодні булки, барвисті листівки та святкові богослужіння знаменують прихід цього великого дня до нас в будинок. Так нехай же фраза "Христос Воскрес" буде сьогодні не тільки вимовлятися замість привітання, але і знайде гідне місце в нашому серці і отримає відображення в справах.
Хай божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров’я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
– Христос Воскрес!
– Воістину Воскрес!
Христос Воскрес. У це світле свято, можна тільки побажати здоров’я, щастя, любові, миру та душевного спокою. Нехай у вашому домі завжди буде тепло і затишно. Завжди вас оточує розуміння, любов і турбота!
Хай сповнює душу краса великодня
І радість оселиться в серці сьогодні!
Хай милують око веснянії квіти,
І будуть щасливі дорослі та діти!!
Христос Воскрес!