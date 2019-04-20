Поздравления с Днем рождения на 20 апреля: стихи и открытки

Овны, родившиеся в этот день, - практичные и талантливые художники, ремесленники, музыканты и актеры.

Ваш подход к творчеству прост: насколько то, что вы делаете, красиво, функционально и практично? Вы можете обладать репутацией консерватора, однако в вас есть скрытая от посторонних глаз сторона, где правят интуиция и новаторский подход. Живое воображение и острый ум наполняют вас стремлением раскрыть тайны жизни. Впрочем, вы не желаете признавать существование призраков и фей, если только сами их не увидите. Вы верите в практические свидетельства, а не в абстрактную теорию.

Как уже было сказано, рожденные 20 апреля могут столкнуться с сильными стрессами, которые возникают при попытке уравновесить земные и огненные качества своей натуры. От того, насколько успешно они решат эту проблему, в конечном итоге зависит их здоровье. Рожденным 20 апреля следует исключить из своей диеты ряд продуктов или по крайней мере строго контролировать их потребление. В первую очередь это касается сахара.

Если рожденные 20 апреля - сладкоежки, им будет трудно ограничивать себя, но ради поддержания стабильности своего настроения сделать это необходимо. Кроме того, им нужно опасаться типичного для Овнов пристрастия к специям, острой еде и экзотическим блюдам. Так что же им, беднягам, остается? Стабилизирующее воздействие оказывают все здоровые продукты, картофель и другие овощи, выращенные под землей, - свекла, морковь, репа. Горячие ванны с минеральными солями или маслами, аромотерапия, массаж и йога - все это поможет расслабиться.

С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю:

Пусть мечты сбываются,

Достаток умножается.

А все горести, ненастья

Пусть скорей заменит счастье.

Пусть душа лишь молодеет,

Тело крепнет, не стареет.

Все невзгоды пролетают,

Пусть все ценят, уважают.

Жизнь твоя пускай всегда

Будет радостей полна!

Желаем радости, везения,

Улыбок, счастья и тепла.

Пусть светлым будет настроение,

Всегда успешными - дела.

Здоровья, сил и вдохновения!

Пусть полной чашей будет дом.

Примите наши поздравления

Вот этим искренним стихом!

День рождения - лучший праздник!

Поздравляем от души.

Желаем радости и счастья,

Добра, здоровья и любви.

Желаем море впечатлений,

Насыщенных и ярких дней.

Пусть сердце бьется от веселья,

Сегодня, завтра, каждый день!

Искрится на лице улыбка,

И светятся пускай глаза.

Ведь в этот праздник лишь для Вас

Приятные звучат слова!

Поздравляю с днем рождения!

Любви взаимной и везения,

Улыбок, солнца и тепла,

Здоровья, бодрости всегда!

Дружбы, счастья, море ласки,

Доброты и в жизни сказки,

Веселья, радости, успеха,

Поменьше слез, побольше смеха!

Во всем задуманном - удачи,

Плюс яхту, лимузин и дачу.

И денег полный котелок,

И даже личный островок!

От всей души в твой день рождения

Тебе хотим мы пожелать:

Побольше радостных мгновений

И никогда не унывать.

Здоровья - крепкого, как камень;

Любви - прекрасной, как цветок;

Друзей надежных самых-самых

И денег полный кошелек.