Скачать
Суббота, 20.04.2019
Итоги 19 апреля: дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе, "Общественном", МВФ и ПриватБанк
Итоги 19 апреля: дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе, "Общественном", МВФ и ПриватБанк
"День тишины": в Украине сегодня запрещено агитировать
"День тишины": в Украине сегодня запрещено агитировать
Кроуфорд - Хан: результаты взвешивания (Видео)
Кроуфорд - Хан: результаты взвешивания (Видео)
Приметы и обряды на 20 апреля – Акулин день
Приметы и обряды на 20 апреля – Акулин день

Поздравления с Днем рождения на 20 апреля: стихи и открытки

Смотрите фото (5)
Поздравления с Днем рождения на 20 апреля: стихи и открытки
09:00 Сегодня Телеграф

Овны, родившиеся в этот день, - практичные и талантливые художники, ремесленники, музыканты и актеры.

Ваш подход к творчеству прост: насколько то, что вы делаете, красиво, функционально и практично? Вы можете обладать репутацией консерватора, однако в вас есть скрытая от посторонних глаз сторона, где правят интуиция и новаторский подход. Живое воображение и острый ум наполняют вас стремлением раскрыть тайны жизни. Впрочем, вы не желаете признавать существование призраков и фей, если только сами их не увидите. Вы верите в практические свидетельства, а не в абстрактную теорию.

Как уже было сказано, рожденные 20 апреля могут столкнуться с сильными стрессами, которые возникают при попытке уравновесить земные и огненные качества своей натуры. От того, насколько успешно они решат эту проблему, в конечном итоге зависит их здоровье. Рожденным 20 апреля следует исключить из своей диеты ряд продуктов или по крайней мере строго контролировать их потребление. В первую очередь это касается сахара.

Если рожденные 20 апреля - сладкоежки, им будет трудно ограничивать себя, но ради поддержания стабильности своего настроения сделать это необходимо. Кроме того, им нужно опасаться типичного для Овнов пристрастия к специям, острой еде и экзотическим блюдам. Так что же им, беднягам, остается? Стабилизирующее воздействие оказывают все здоровые продукты, картофель и другие овощи, выращенные под землей, - свекла, морковь, репа. Горячие ванны с минеральными солями или маслами, аромотерапия, массаж и йога - все это поможет расслабиться.

С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю:

Пусть мечты сбываются,

Достаток умножается.

А все горести, ненастья

Пусть скорей заменит счастье.

Пусть душа лишь молодеет,

Тело крепнет, не стареет.

Все невзгоды пролетают,

Пусть все ценят, уважают.

Жизнь твоя пускай всегда

Будет радостей полна!

Желаем радости, везения,

Улыбок, счастья и тепла.

Пусть светлым будет настроение,

Всегда успешными - дела.

Здоровья, сил и вдохновения!

Пусть полной чашей будет дом.

Примите наши поздравления

Вот этим искренним стихом!

День рождения - лучший праздник!

Поздравляем от души.

Желаем радости и счастья,

Добра, здоровья и любви.

Желаем море впечатлений,

Насыщенных и ярких дней.

Пусть сердце бьется от веселья,

Сегодня, завтра, каждый день!

Искрится на лице улыбка,

И светятся пускай глаза.

Ведь в этот праздник лишь для Вас

Приятные звучат слова!

Поздравляю с днем рождения!

Любви взаимной и везения,

Улыбок, солнца и тепла,

Здоровья, бодрости всегда!

Дружбы, счастья, море ласки,

Доброты и в жизни сказки,

Веселья, радости, успеха,

Поменьше слез, побольше смеха!

Во всем задуманном - удачи,

Плюс яхту, лимузин и дачу.

И денег полный котелок,

И даже личный островок! 

От всей души в твой день рождения

Тебе хотим мы пожелать:

Побольше радостных мгновений

И никогда не унывать.

Здоровья - крепкого, как камень;

Любви - прекрасной, как цветок;

Друзей надежных самых-самых

И денег полный кошелек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Поздравления с Днем рождения, 20 апреля, Поздравления в картинках, Поздравления с стихах, Поздравления в прозу с днем рождения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ведущая дебатов на "Суспильному" предупредила о возможном теракте
02 День дебатов между Порошенко и Зеленским: главное
03 Итоги 19 апреля: дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе, "Общественном", МВФ и ПриватБанк
04 "Какой красавец": Дан Балан примерил модный образ
05 20 апреля в Украине наступит "день тишины"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День дебатов между Порошенко и Зеленским: главное
День дебатов между Порошенко и Зеленским: главное
Погода на 21 апреля: в день выборов в Украине тепло и дожди на Западе
Погода на 21 апреля:в Украине тепло и дожди на Западе
Курс валют на 20 апреля: гривна сохранила позиции
Курс валют на 20 апреля: гривна сохранила позиции
Рецепт дня: шоколадный кекс в микроволновке
Рецепт дня: шоколадный кекс в микроволновке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь