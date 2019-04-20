Католическая Пасха 2019: поздравления в стихах и открытках

Пасха – самый важный христианский праздник. Христиане по всему миру отмечают воскрешение спасителя Иисуса Христа.
Для верующих христиан Пасха - праздник воскресения Христа. Но корни этого праздника глубоки и связаны с дохристианским культом умирающих и воскресающих богов растительности, почитаемых еще в Древнем Востоке. По существу своему это древний праздник весенней пробуждающейся природы, переосмысленный в духе христианской легенды на европейской почв.
Поздравляю всех католиков
Нынче я с Пасхальным днем
И желаю благоденствия,
Добродушия во всем!
Пусть святейший славный праздник
Души светом окропит,
Разольется в сердце радость
И надеждой вдохновит!
С Пасхой вас, дорогие католики,
С славным и радостным днем!
Принесет пусть подарок вам кролик,
Вы отыщете счастье в подарке святом!
Пожелаю счастливого праздника,
Пусть любовь расцветает в сердцах.
Пусть любовь и волшебная лирика
В ваших душах живет без конца!
Пусть не будет печалей и горестей,
Пусть рассвет улыбается вам.
Ваша жизнь пусть наполнится радостью,
А судьба наградит по чудесным делам!
Поздравляю нынче с Пасхой,
С праздником большим добра.
Будет пусть в душе прекрасной
Лишь весенняя пора.
Пожелаю понимания,
Теплых радостных минут,
Веры крепкой и терпения,
Впереди пусть блага ждут.
Счастья полную корзинку
Пусть сегодня принесет
Добрый вам пасхальный кролик
И поставит на порог.
С Пасхой католической
Тебя я поздравляю,
Христос Воскрес! Колокола
Над миром возвещают.
Освятим яйца, куличи,
Огонь внесем в свой дом,
От Благодатного огня
Свечи мы зажжем.
Пусть воскрешение Христа
Несет добро и свет,
Пусть вера в Господа хранит
Всех нас от зла и бед.
Сегодня праздник воскресения Христа,
Зайчата крашеные яйца принесли.
Пускай у вас сейчас исполнится мечта,
Чтоб вы счастливее намного стать могли!
Пусть вера в сердце помогает жить легко,
Делись с друзьями сокровенным от души,
Пусть беды разные умчатся далеко,
Денечки станут и ярки, и хороши!