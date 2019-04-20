Скачать
Суббота, 20.04.2019
Отчет ОБСЕ: Боевики продолжают сосредотачивать тяжелую технику на Донбассе
Отчет ОБСЕ: Боевики продолжают сосредотачивать тяжелую технику на Донбассе
В Париже полиция задержала 126 "желтых жилетов"
В Париже полиция задержала 126 "желтых жилетов"
Суперлига: Запорожье разгромил Днепр в первом матче бронзовой серии
Суперлига: Запорожье разгромил Днепр в первом матче бронзовой серии
Журналисты в ярости: принц Гарри и Меган Маркл отказываются сообщать о рождении младенца
Принц Гарри и Меган Маркл отказываются сообщать о рождении младенца

Католическая Пасха 2019: поздравления в стихах и открытках

Смотрите фото (5)
Католическая Пасха 2019: поздравления в стихах и открытках
17:37 Сегодня Телеграф

Празднование у католиков начинается в Страстную субботу Пасхальным богослужением.

Пасха – самый важный христианский праздник. Христиане по всему миру отмечают воскрешение спасителя Иисуса Христа.

Для верующих христиан Пасха - праздник воскресения Христа. Но корни этого праздника глубоки и связаны с дохристианским культом умирающих и воскресающих богов растительности, почитаемых еще в Древнем Востоке. По существу своему это древний праздник весенней пробуждающейся природы, переосмысленный в духе христианской легенды на европейской почв.

Поздравляю всех католиков

Нынче я с Пасхальным днем

И желаю благоденствия,

Добродушия во всем!

Пусть святейший славный праздник

Души светом окропит,

Разольется в сердце радость

И надеждой вдохновит!

С Пасхой вас, дорогие католики,

С славным и радостным днем!

Принесет пусть подарок вам кролик,

Вы отыщете счастье в подарке святом!

Пожелаю счастливого праздника,

Пусть любовь расцветает в сердцах.

Пусть любовь и волшебная лирика

В ваших душах живет без конца!

Пусть не будет печалей и горестей,

Пусть рассвет улыбается вам.

Ваша жизнь пусть наполнится радостью,

А судьба наградит по чудесным делам!

Поздравляю нынче с Пасхой,

С праздником большим добра.

Будет пусть в душе прекрасной

Лишь весенняя пора.

Пожелаю понимания,

Теплых радостных минут,

Веры крепкой и терпения,

Впереди пусть блага ждут.

Счастья полную корзинку

Пусть сегодня принесет

Добрый вам пасхальный кролик

И поставит на порог.

С Пасхой католической

Тебя я поздравляю,

Христос Воскрес! Колокола

Над миром возвещают.

Освятим яйца, куличи,

Огонь внесем в свой дом,

От Благодатного огня

Свечи мы зажжем.

Пусть воскрешение Христа

Несет добро и свет,

Пусть вера в Господа хранит

Всех нас от зла и бед.

Сегодня праздник воскресения Христа,

Зайчата крашеные яйца принесли.

Пускай у вас сейчас исполнится мечта,

Чтоб вы счастливее намного стать могли!

Пусть вера в сердце помогает жить легко,

Делись с друзьями сокровенным от души,

Пусть беды разные умчатся далеко,

Денечки станут и ярки, и хороши!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Поздравления, Пасха, Пасха 2019, Поздравления с Пасхой 2019, Поздравления с Пасхой 2019 в прозе, Поздравления с Пасхой 2019 в открытках, Католическая Пасха 2019, Поздравления с католической Пасхой, Поздравления с католической Пасхой 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Супрун: Найден способ стать счастливым без денег
02 Итоги 19 апреля: дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе, "Общественном", МВФ и ПриватБанк
03 Вербное воскресенье 2019: приметы, суеверия и гадания
04 Ведущая дебатов на "Суспильному" предупредила о возможном теракте
05 День дебатов между Порошенко и Зеленским: главное
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еще одна страна введет туристический налог
Еще одна страна введет туристический налог
Погода на 21 апреля: в день выборов в Украине тепло и дожди на Западе
Погода на 21 апреля:в Украине тепло и дожди на Западе
Курс валют на 20 апреля: гривна сохранила позиции
Курс валют на 20 апреля: гривна сохранила позиции
&quot;Доктор Комаровский&quot;: Регина Тодоренко запускает новое шоу
"Доктор Комаровский": Регина Тодоренко запускает новое шоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь