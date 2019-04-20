Католическая Пасха 2019: поздравления в стихах и открытках

Празднование у католиков начинается в Страстную субботу Пасхальным богослужением.

Пасха – самый важный христианский праздник. Христиане по всему миру отмечают воскрешение спасителя Иисуса Христа.

Для верующих христиан Пасха - праздник воскресения Христа. Но корни этого праздника глубоки и связаны с дохристианским культом умирающих и воскресающих богов растительности, почитаемых еще в Древнем Востоке. По существу своему это древний праздник весенней пробуждающейся природы, переосмысленный в духе христианской легенды на европейской почв.

Поздравляю всех католиков

Нынче я с Пасхальным днем

И желаю благоденствия,

Добродушия во всем!

Пусть святейший славный праздник

Души светом окропит,

Разольется в сердце радость

И надеждой вдохновит!

С Пасхой вас, дорогие католики,

С славным и радостным днем!

Принесет пусть подарок вам кролик,

Вы отыщете счастье в подарке святом!

Пожелаю счастливого праздника,

Пусть любовь расцветает в сердцах.

Пусть любовь и волшебная лирика

В ваших душах живет без конца!

Пусть не будет печалей и горестей,

Пусть рассвет улыбается вам.

Ваша жизнь пусть наполнится радостью,

А судьба наградит по чудесным делам!

Поздравляю нынче с Пасхой,

С праздником большим добра.

Будет пусть в душе прекрасной

Лишь весенняя пора.

Пожелаю понимания,

Теплых радостных минут,

Веры крепкой и терпения,

Впереди пусть блага ждут.

Счастья полную корзинку

Пусть сегодня принесет

Добрый вам пасхальный кролик

И поставит на порог.

С Пасхой католической

Тебя я поздравляю,

Христос Воскрес! Колокола

Над миром возвещают.

Освятим яйца, куличи,

Огонь внесем в свой дом,

От Благодатного огня

Свечи мы зажжем.

Пусть воскрешение Христа

Несет добро и свет,

Пусть вера в Господа хранит

Всех нас от зла и бед.

Сегодня праздник воскресения Христа,

Зайчата крашеные яйца принесли.

Пускай у вас сейчас исполнится мечта,

Чтоб вы счастливее намного стать могли!

Пусть вера в сердце помогает жить легко,

Делись с друзьями сокровенным от души,

Пусть беды разные умчатся далеко,

Денечки станут и ярки, и хороши!