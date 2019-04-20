Песах 2019: поздравления с главным праздником всех иудеев

Песах - центральный иудейский праздник в память об Исходе из Египта.

Иудеи поздравляют друг друга с Песахом словами Хаг самеах! – С веселым праздником! Но можно также отправить оригинальные поздравления с Песахом в прозе, которые мы подготовили специально для Вас.

Я поздравляю вас в этот светлый и солнечный праздник. Пусть на ваших столах, за которыми соберутся ваши друзья, будет изобилие. Благость и здравие пускай царят в ваших домах. Успехов вам, во всех стремлениях и начинаниях. Пускай неприятности и беды обходят стороной вас и ваших детей. Радость пускай в этот праздник царствует в ваших душах и сердцах.

Поздравляем с великим праздником Песах, с весной и обновлением. Да не будет больше рабства, угнетения и притеснения. Пусть праздник принесет избавление от страстей, страхов и огорчений, пусть жизнелюбие и жизнерадостность наполнят сердца вместе с благодарностью, верой и любовью. Радости и счастья!

Пусть светлый и радостный Песах наполнит душу счастьем, а сердце - надеждой. Желаю всегда идти по праведному и доброму пути жизни, в трудную минуту поддерживать друзей, искренне любить своих близких, постоянно думать только о хорошем и направлять свои действия на милосердные и великие дела.

Пусть в день добрый и светлый, в праздник Песах зажгутся огни надежды в сердце, сотрутся обиды из памяти, свободной станет душа. Желаю щедрых жертвоприношений, вкусных трапез, искренних молитв и полноценного отдыха, который наполнит силами и вдохновением на добрые поступки и благородный труд.

Поздравляю с Великим иудейским праздником! Пусть Песах принесет благополучие, радость, новые события, радостное волнение. Здоровья, гармонии с собой и с окружающими, светлой радости и настоящего счастья! Пусть любовь окружает вас внутри и снаружи!