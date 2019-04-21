Поздравление с Вербным воскресеньем 2019 в открытках Вербное воскресенье является одним из двенадцати главных церковных праздников. Дата праздника плавающая, она зависит от празднования Воскресения Христова. Ежегодно Вербное воскресенье отмечается ровно за неделю до Пасхи. Традиционно в этот день христиане ходят в храм и поздравляют другу друга с великим торжеством. 21 апреля поздравить с Вербным воскресеньем стоит всех родных и близких, чтобы показать им настолько они дороги.