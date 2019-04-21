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Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 21 апреля

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Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 21 апреля
08:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Оригинальные поздравления с днем рождения тем кто родился сегодня, 21 апреля.

День рождения - праздник, когда именинник находится в самом центре внимания, радуется подаркам, пожеланиям и сюрпризам. Сделай близкого человека счастливым - поздравь его самыми теплыми словами.

Празднование обычно включает угощение для друзей и близких, прием гостей, дарение подарков виновнику торжества и поздравление его. В большинстве случаев день рождения празднуется как домашний (семейный) праздник, однако существует и традиция поздравлять с днем рождения коллег и отмечать праздник в кругу сослуживцев; распространяется также празднование дня рождения в развлекательных учреждениях (клубах, кафе и т. д.).

В день рожденья я желаю

Много счастья Вам,

Счастья без конца и края

Близким и друзьям.

Чтобы годы не летели,

Жизнь была светла.

Чтобы вы всегда сидели

Во главе стола!

Поздравления с Днем рождения

Желаю в день рождения успеха,

Энергии, здоровья, доброты,

Событий интересных, дружбы, смеха,

И наяву исполненной мечты!

Хороших впечатлений, встреч прекрасных,

Большой удачи, радости и сил,

И чтобы каждый вечер было ясно,

Что день минувший вновь счастливым был!

Милые поздравления с днем рождения в стихах

Пусть мечты сбываются,

Цели - достигаются.

Бюджет - приумножается,

Карьера - развивается.

 

Здоровье - укрепляется,

А дух Твой - закаляется.

Проблемы пусть решаются

И впредь не появляются.

 

Пусть несчастья и невзгоды

Не найдут к Тебе дорогу,

Беда - не ступит на порог.

Прими в подарок поздравок!

 

Желаем Вам простого счастья

И тихой радости земной.

Пусть Вас житейские ненастья

Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните

В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите

Огонь душевной теплоты.

Поздравления с днем рождения в стихах

У Тебя сегодня день рожденья,

Это самый радостный из дней.

Пусть мое простое поздравленье

Тоже станет радостью Твоей.

 

Пусть будет полон счастья дом,

И станет, без сомненья,

Прекрасным, светлым, добрым днем

День Твоего рожденья!

Оригинальные поздравления с Днем рождения в стихах

Поздравляю с Днем рожденья!

Желаю, чтоб было все у Вас:

И на столе, чтоб объеденье,

И за столом, чтоб сотня глаз.

Поздравляем с Днем рождения!

И желаем для Тебя

Счастья, радости, везения,

Мира, солнца и добра.

 

Чтоб к Тебе неслись потоком

евро, доллары, иены.

Ну а Ты маши руками:

"Надоели, надоели!".

 

Чтоб всегда под счастливой звездою

Вас судьба по дороге вела.

В доме чтоб полноводной рекою

Жизнь спокойно и мирно текла.

 

Поздравления с днем рождения в стихах и открытках

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,

Стороною обходят ненастья,

От души мы добра Вам желаем,

Долгой жизни, здоровья и счастья!

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