С Вербным воскресеньем 2019: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках

Вербное воскресенье 2019 украинцы отмечают за неделю до Пасхи – 21 апреля. С Вербного воскресенья начинается последняя Страстная неделя поста. В это день принято поздравлять друг друга, посещать службы и святить веточки вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим накануне его распятия. Считается, что ветки вербы защитят дом от пожаров и наводнений, а его хозяев – от болезней, бедности и невзгод.
Лучшие поздравления
С Вербным воскресеньем! Пусть светлый праздник заряжает теплой энергией, дает силы на осуществление задуманного. Пусть вербочка охраняет дом от зла и невзгод, а Господь дарует счастье, силы, покой и смирение духу. Совершайте добрые поступки и дела, оставайтесь честными и верными. Любите, оберегайте, цените своих близких, будьте жертвенными душой и имейте чистые помыслы.
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Поздравляю с Вербным Воскресеньем! Желаю светлых и чистых чувств, удачи, везения, добра и достатка. Пусть уйдут из жизни смятение и сомнение, уступая место крепкому здоровью, благословению, миру и любви.
Поздравляю с Вербным Воскресеньем! Желаю быть сильным человеком, как гордая и терпеливая верба, желаю крепкого здоровья и гармонии души, благодати в жизни и помощи небес в тяжёлую минуту.
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С Вербным воскресеньем! Пусть верба одарит крепким здравием и искренней любовью. Пусть все тревоги и ненастья уйдут и захлопнут дверь. Желаю чистых и искренних отношений с окружающими, легкости на душе, тепла в сердце, счастья в доме и красоты вокруг.
Вербное Воскресенье 2019: поздравления в стихах
Сегодня воскресенье непростое,
Вербное – вот так его зовут,
Я не знать тебе желаю горя,
Пусть проблемы тоже все уйдут!
И здоровье чтоб не подводило,
Счастье будет в доме пусть,
Чтоб на всё всегда хватало силы,
И купюр чтоб раздавался хруст!
Тебя я поздравляю,
Ведь праздник к нам пришел,
И от души желаю,
Чтоб радость ты нашел!
Пусть с воскресеньем вербным
Удача в дом войдет,
Ты будешь в жизни первым,
Пускай успех придет!
Тебя я поздравляю,
Ведь праздник к нам пришел,
И от души желаю,
Чтоб радость ты нашел!
Пусть с воскресеньем вербным
Удача в дом войдет,
Ты будешь в жизни первым,
Пускай успех придет!
Здравствуй, беспримерное
Воскресенье вербное -
Праздник не закатный,
Чистый благодатный:
В город Иерусалим
Иисус вошел,
И народ, общаясь с Ним,
Ликовал душой.