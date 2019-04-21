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Воскресенье, 21.04.2019
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С Вербным воскресеньем 2019: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках

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С Вербным воскресеньем 2019: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
08:41 Сегодня Телеграф

Предлагаем вам лучшие варианты поздравлений с Вербным воскресеньем 21 апреля 2019 года.

Вербное воскресенье 2019 украинцы отмечают за неделю до Пасхи – 21 апреля. С Вербного воскресенья начинается последняя Страстная неделя поста. В это день принято поздравлять друг друга, посещать службы и святить веточки вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим накануне его распятия. Считается, что ветки вербы защитят дом от пожаров и наводнений, а его хозяев – от болезней, бедности и невзгод.

Лучшие поздравления

С Вербным воскресеньем! Пусть светлый праздник заряжает теплой энергией, дает силы на осуществление задуманного. Пусть вербочка охраняет дом от зла и невзгод, а Господь дарует счастье, силы, покой и смирение духу. Совершайте добрые поступки и дела, оставайтесь честными и верными. Любите, оберегайте, цените своих близких, будьте жертвенными душой и имейте чистые помыслы.

* * *

Поздравляю с Вербным Воскресеньем! Желаю светлых и чистых чувств, удачи, везения, добра и достатка. Пусть уйдут из жизни смятение и сомнение, уступая место крепкому здоровью, благословению, миру и любви.

Поздравления с Вербным воскресеньем: стихи и открытки

Поздравляю с Вербным Воскресеньем! Желаю быть сильным человеком, как гордая и терпеливая верба, желаю крепкого здоровья и гармонии души, благодати в жизни и помощи небес в тяжёлую минуту.

* * *

С Вербным воскресеньем! Пусть верба одарит крепким здравием и искренней любовью. Пусть все тревоги и ненастья уйдут и захлопнут дверь. Желаю чистых и искренних отношений с окружающими, легкости на душе, тепла в сердце, счастья в доме и красоты вокруг.

Вербное Воскресенье 2019: поздравления в стихах

Сегодня воскресенье непростое,

Вербное – вот так его зовут,

Я не знать тебе желаю горя,

Пусть проблемы тоже все уйдут!


И здоровье чтоб не подводило,

Счастье будет в доме пусть,

Чтоб на всё всегда хватало силы,

И купюр чтоб раздавался хруст!

Вербное воскресенье 2019: приметы, суеверия и гадания

Тебя я поздравляю,

Ведь праздник к нам пришел,

И от души желаю,

Чтоб радость ты нашел!

Пусть с воскресеньем вербным

Удача в дом войдет,

Ты будешь в жизни первым,

Пускай успех придет!

Тебя я поздравляю,

Ведь праздник к нам пришел,

И от души желаю,

Чтоб радость ты нашел!

Пусть с воскресеньем вербным

Удача в дом войдет,

Ты будешь в жизни первым,

Пускай успех придет!

Сегодня отмечают Вербное воскресенье: Что нельзя делать в День входа Иисуса Христоса

Здравствуй, беспримерное

Воскресенье вербное -

Праздник не закатный,

Чистый благодатный:

В город Иерусалим

Иисус вошел,

И народ, общаясь с Ним,

Ликовал душой.

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