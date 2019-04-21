С Вербным воскресеньем 2019: Стихи и открытки на украинском языке

21 апреля православные Украины отмечают великий праздник - Вербное воскресенье-2019.

Он посвящен торжественному въезду Иисуса Христа в Иерусалим и входит в число двунадесятых праздников. Сегодня мы собрали для вас идеи поздравлений с Вербным воскресеньем в стихах и открытках на украинском языке.

Поздравления на украинском языке

Верба красна розцвітає,

Про Великдень сповіщає

І Спасителю під ноги

Стеле гілочки розлогі.

Верба б'є, не я б'ю,

За тиждень - Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б'є, не я б'ю,

За тиждень - Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

Гілочки тоненькі,котики пухнасті,

Хай несуть у хату радість, мир і щастя,

Хай несуть у серце радість воскресіння

Хай направлять наші душі до спасіння.

Гілочки тоненькі, котики вербові,

Всіх благословляють, щоб були здорові,

Щоб жили в любові і достаток мали,

Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.

Гілочки вербові сонце зігріває,

А душа радіє, а душа співає,

Бо вже близько свято, писанки і паска,

Бо на землю сходить світла Божа ласка.

Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.

Ой ти гілко, гілко вербова!

На тобі зелена обнова.

Ще холоднувато надворі,

А ти вже в святечнім уборі.

Ти вже у церковцю ходила,

Господу стежинку встелила

І до нас вернулась, свячена

Гілочко вербова, зелена.

Ти торкни Оленочку трішки,

Хай росте, як мама, заввишки

А Максимка - шпарко й багато,

Хай здоровий буде, як тато.