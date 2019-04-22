СМС поздравления в прозе с Днем рождения на 22 апреля

Рожденные в этот день умны и общительны, задушевны и обаятельны, наделены мно­жеством дарований.

Вы уве­рены в своих знаниях и способны понять самых разных людей, благодаря чему явля­етесь прирожденным лидером.

Вы родились 22 апреля, знак зодиака Телец. У вас живой ум, вы находчивы и остроумны, можете быть превосходным спорщиком и критиком. Обычно вам хватает мужества высказывать свои мысли прямо, не задумываясь о послед­ствиях, и вы стремитесь быть искренним и честным.

Вы — исключительно чувственная нату­ра, вам просто необходимо дарить и принимать любовь. Вы цените искусство и красоту, тяготеете к творчеству и роскоши. Однако будьте осторожны: не потакайте чересчур этим слабостям.

Впрочем, как правило, вы хорошо разбираетесь в финансовых вопросах и во всем, что касается материальной без­опасности.

С теми, кого вы любите, вы щедры и внимательны. Однако остерегайтесь из лишнего упрямства и своеволия. К са­мому себе вы предъявляете высокие требо­вания и, скорее всего, считаете, что дела говорят громче слов. Укрепив самодисци­плину, вы можете добиться замечательных результатов.

До 28 лет вы заботитесь, главным об­разом, о личных и материальных ценностях. После 29 лет особый упор делается на об­разование и приобретение новых навыков. Более важную роль в вашей жизни станет играть общение.

Так будет продолжаться до 60 лет, после чего вы начнете уделять больше внимания чувствам, а также дому, семье и эмоциональной стабильности.

Поздравляю с днем рождения! Желаю каждый день просыпаться с ощущением счастья и в самом лучшем настроении. Пусть здоровье и деньги по умолчанию только множатся, а мечты и желания исполняются как можно чаще, позволяя радоваться новым победам и всегда улыбаться.

С днем рождения! Пусть этот день будет полон самых неожиданных и радостных сюрпризов и долгожданных подарков. Пусть рядом с тобой всегда будут самые дорогие люди, верные и надежные друзья. Счастья, любви и добра твоему дому. И пусть тебе улыбнется удача!

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Поздравляю с днем рождения! В этот прекрасный день желаю, чтобы сказочная птица счастья принесла на своем хвосте удачу, огромный запас здоровья, сил и энергии, хорошее настроение и все жизненные блага. Пусть все изменения, которые происходят в жизни, будут только к лучшему! Пусть каждый день приносит новые и радостные открытия, а окружающие люди будут всегда добрыми и отзывчивыми.

С праздником тебя! Этот день только твой. Желаю нескончаемого счастья, удачи, крепкого здоровья, любви, взрывных эмоций. Пусть у тебя всегда будет сила воли и энергия для выполнения любого задания. Любви тебе и уважения со стороны близких, друзей, окружения. Хочу, чтобы в твоей жизни происходила много прекрасных, ярких, огненных событий. С днем рождения!

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Поздравляю с днем рождения! Искренне желаю самых лучших дней, приносящих с собой радужное настроение, удачу, любовь и бесконечное счастливое время. Пускай здоровье только крепнет, красота души не увядает, а жизнь преподносит чудесные подарки. Пусть живется просто как в сказке.

Поздравляю с днем рождения! Но желать тебе здоровья и счастья, думаю, не стоит, так как все уже давно этого пожелали, и это обязательно будет! Я пожелаю тебе, чтобы у тебя было то, что именно тебе нужно. То, чего хочешь ты и только ты! Ведь только ты знаешь, что тебе нужно для самого главного — для счастья. С днем рождения!

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Поздравляю с днем рождения! Желаю как можно больше счастливых моментов в жизни, чтобы каждый прожитый миг приносил удовольствие, чтобы близкие люди радовали вас чаще, чем обычно. А также желаю фортуны, повернутой к вам лицом, и чтоб все позитивные мысли, которые вас посещают, сбывались!