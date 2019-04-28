Пасха 2019: лучшие СМС-поздравления и открытки

Не забудьте поздравить своих родных и близких.

Самые красивые смс-поздравления с великим православным праздником Воскресения Христова.

В светлый и добрый праздник Пасхи от всей души хочу пожелать, чтобы в семье все были здоровы, чтобы рядом всегда были верные и добрые друзья, чтобы в делах ждал успех и удача, чтобы жизнь полна была счастья, надежды, любви и благодати.

Поздравляем со Светлым Христовым Воскресеньем. Света и добра, благоденствия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья дому вашему, Вам, родным и близким. Христос воскресе!