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Воскресенье, 28.04.2019
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Пасха 2019: красивые поздравления с Пасхой, СМС и открытки

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Пасха 2019: красивые поздравления с Пасхой, СМС и открытки
11:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Пасха - самый светлый и, пожалуй, долгожданный праздник в году.

Несмотря на то, что многие из нас не смогут быть со всеми родными и близкими в этот праздничный день Светлого Христова Воскресенья, нужно непременно поздравить близких нам людей.Славься, Пасха величавая!

 

 

Глядит Господь с небес,

Как ликуют православные:

Христос воскрес!

Пасха 2019: красивые поздравления с Воскресением Христовым в стихах и прозе

В День Славной Пасхи пусть у вас

Все в жизни будет просто класс,

А за праздничным столом

Собралась родня вся в дом!

Поздравления с Пасхой 2019 в открытках для близких и друзей

Скатерть белая, свеча, аромат от кулича.

Льется в рюмочке кагор - пить немного - уговор!

Разноцветие яиц и улыбки светлых лиц.

С праздником! Христос воскрес! Доброты! Любви! Чудес!

Как на Пасху, как на Пасху

Яйца все вогнали в краску.

Кончен пост, прибавим в весе.

Добрый день! Христос Воскресе!

Пасха 2019: оригинальные СМС-поздравления и открытки

С Пасхой я Вас поздравляю,

Счастья, радости желаю!

Чтобы было веселей

Ешьте яйца, кто быстрей!

Природа нежным трепетом полна,

Мерцают звезды в глубине небес.

Царит над грешным миром тишина.

Христос воскрес! Воистину воскрес!

Пасха 2019: Короткие поздравления в прозе и стихах на украинском языке

Смерти тьма растаяла над миром.

Вечной жизни озарил все свет!

Ангелы поют над всей землею:

Мрак теперь не властен, смерти нет!

Христос Воскрес!

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Поздравляю! Христос Воскрес!

Добра желаю, больших чудес,

Чтоб с Богом в сердце светлей жилось.

Он снова с нами - воскрес Христос!

Пасха 2019: лучшие поздравления с Воскресением Христовым в открытках (Фото)

Святое Воскресение пришло!

Как на душе спокойно и светло!

Пусть будет жизнь на радости щедра!

Полна тепла, надежды и добра!

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