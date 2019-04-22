Поздравления с 55-летием на 22 апреля: стихи и проза

И снова - большой праздник в доме! Это отличный повод встретиться с друзьями - отметить, душевно посидеть.

55 лет - прекрасный юбилей. Это юбилей отличников. И поздравлять юбиляра тоже стоит отличительно от других дней рождения. Подключайте фантазию на всю катушку. Лишь бы имениннику понравилось и было весело. А с пожеланиями на 55-летний юбилей мы вам поможем.

Далее вы найдете поздравления на любой вкус и характер. Надеемся вы сможете найти такое поздравление, которое позволит вам ярко поздравить человека в столь важную для него дату.

На юбилей в 55 лет желаю 55 лучиков удачи и еще 55 лет большого счастья впереди. Здоровья, мудрости, сердечной радости и крепких сил.

Не подводи итоги

В пятьдесят пять лет!

В твоих глазах сияет

Прекрасный мудрый свет!

Счастья и здоровья,

Бодрости, тепла!

Желаю, чтобы радостной

Жизнь твоя была!

Что можно в жизни пожелать

На юбилей "пятьдесят пять"?

Наверно, жизни долговечной,

Семьи — душевной и сердечной!

Еще веселья в доме много,

Цветов роскошных у порога,

Традиций преданных, любимых,

Родных, друзей неповторимых!

Заботы от детей и внуков,

Не встретить никаких недугов,

Досуг приятно проводить

И возраст свой покорно чтить!

Отмечаем мы сегодня

Ваш прекрасный юбилей!

И желаем, чтобы больше

Было светлых, ясных дней!

55 — лишь половина,

И в запасе много сил!

Мы желаем, чтобы радость

Каждый день вам приносил.

Желаю, чтобы в 55 лет наступил новый расцвет — расцвет сил, вдохновения, удачи и счастья. Поздравляю с юбилеем и желаю великолепного самочувствия с великолепными успехами!

Прекрасный возраст — 55,

Жизнь начинается опять.

Так жить желаем, как царица,

Ни в чем себя не ущемлять!

Чудесных внуков воспитать,

На море часто отдыхать.

И выглядеть всегда прекрасно,

Вот как сейчас — на цифру "5"!

По поводу возраста стоит сказать:

Отличные годы — полвека плюс пять!

За мудрость — "пять с плюсом", "пять с плюсом" — за ум.

Должны все понять, что для горестных дум

Реально ни времени нету, ни сил,

А значит, что, кто б о годах ни спросил,

Вы всем отвечайте: "В душе — восемнадцать!".

Открытою быть и всегда улыбаться,

Как будто вам на душу льется бальзам,

... должны вы всегда, и желаем мы вам

Рассветов приятных, спокойных ночей

Ура! Поздравляем! У вас юбилей!

С юбилеем. Пусть в 55 лет будет много счастливых случаев, успехов и побед. Желаю Вам 5 баллов на "отлично" по здоровью и 5 звёзд по уровню благополучия красивой жизни.

Поздравляю с пятерками! Пусть судьба ставит вам хорошие отметки за предметы "Семья", "Дружба", "Любовь", и аттестат зрелости будет наполнен мудростью и опытом!