Поздравления с 55-летием на 22 апреля: стихи и проза

55 лет - прекрасный юбилей. Это юбилей отличников. И поздравлять юбиляра тоже стоит отличительно от других дней рождения. Подключайте фантазию на всю катушку. Лишь бы имениннику понравилось и было весело. А с пожеланиями на 55-летний юбилей мы вам поможем.
Далее вы найдете поздравления на любой вкус и характер. Надеемся вы сможете найти такое поздравление, которое позволит вам ярко поздравить человека в столь важную для него дату.
На юбилей в 55 лет желаю 55 лучиков удачи и еще 55 лет большого счастья впереди. Здоровья, мудрости, сердечной радости и крепких сил.
Не подводи итоги
В пятьдесят пять лет!
В твоих глазах сияет
Прекрасный мудрый свет!
Счастья и здоровья,
Бодрости, тепла!
Желаю, чтобы радостной
Жизнь твоя была!
Что можно в жизни пожелать
На юбилей "пятьдесят пять"?
Наверно, жизни долговечной,
Семьи — душевной и сердечной!
Еще веселья в доме много,
Цветов роскошных у порога,
Традиций преданных, любимых,
Родных, друзей неповторимых!
Заботы от детей и внуков,
Не встретить никаких недугов,
Досуг приятно проводить
И возраст свой покорно чтить!
Отмечаем мы сегодня
Ваш прекрасный юбилей!
И желаем, чтобы больше
Было светлых, ясных дней!
55 — лишь половина,
И в запасе много сил!
Мы желаем, чтобы радость
Каждый день вам приносил.
Желаю, чтобы в 55 лет наступил новый расцвет — расцвет сил, вдохновения, удачи и счастья. Поздравляю с юбилеем и желаю великолепного самочувствия с великолепными успехами!
Прекрасный возраст — 55,
Жизнь начинается опять.
Так жить желаем, как царица,
Ни в чем себя не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать,
На море часто отдыхать.
И выглядеть всегда прекрасно,
Вот как сейчас — на цифру "5"!
По поводу возраста стоит сказать:
Отличные годы — полвека плюс пять!
За мудрость — "пять с плюсом", "пять с плюсом" — за ум.
Должны все понять, что для горестных дум
Реально ни времени нету, ни сил,
А значит, что, кто б о годах ни спросил,
Вы всем отвечайте: "В душе — восемнадцать!".
Открытою быть и всегда улыбаться,
Как будто вам на душу льется бальзам,
... должны вы всегда, и желаем мы вам
Рассветов приятных, спокойных ночей
Ура! Поздравляем! У вас юбилей!
С юбилеем. Пусть в 55 лет будет много счастливых случаев, успехов и побед. Желаю Вам 5 баллов на "отлично" по здоровью и 5 звёзд по уровню благополучия красивой жизни.
Поздравляю с пятерками! Пусть судьба ставит вам хорошие отметки за предметы "Семья", "Дружба", "Любовь", и аттестат зрелости будет наполнен мудростью и опытом!