Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 23 апреля

Человека, родившегося в этот день, характеризуют сердеч­ность, энтузиазм и харизма.

Вы чрезвычайно умны и наде­лены даром ясно выражать свои мысли, вы общительны и умеете блистать своими до­стоинствами и вершить большие дела, ос­таваясь честным перед самим собой.

Вы родились 23 апреля, знак зодиака Телец. Вы любите красоту, природу, искусство и ис­пытываете острую потребность в самовы­ражении. Поскольку в этих областях вы щед­ро одарены, будет замечательно, если вам удастся сочетать свои таланты с присущей вам оригинальностью.

Вы обижаетесь, когда вас подталкивают и торопят, и нередко пла­тите за это неповиновением и упрямством. И тем не менее, вы можете охотно под­чиняться любимому человеку.

Важное место в ваших жизненных планах занимает мате­риальная стабильность; вы нуждаетесь в на­дежной и прочной опоре. Как правило, у вас не бывает финансовых проблем: вы способ­ны изыскивать денежные ресурсы и для себя, и для других.

Будучи от природы дружелюбны, вы легко сходитесь с самыми разными людьми и стремитесь вести активный образ жизни. Но старайтесь не нервничать попусту и избегайте стрессов, которые могут возникнуть из-за того, что вы либо подавляете эмоции, либо принимаете все слишком близко к сердцу.

Однако остерегайтесь проявлять беспокойство и нетерпение, ибо это приведет вас к излишней самоуверен­ности и к ошибкам.

К счастью, вы доста­точно предприимчивы, чтобы не падать ду­хом. Вы легко переживаете неудачи и умеете поддержать других людей, попавших в беду, быстро обнаруживая способы решения проблем.

До 27 лет вы смотрите на жизнь в основ­ном с точки зрения практичности и надежности. После 28 лет вы становитесь более восприимчивы к новым идеям и, возможно, начинаете учиться.

Этот период продолжает­ся до 60 лет, после чего вас начинают забо­тить эмоциональные проблемы, домашние и семейные дела.

Поздравляю с днем рожденья!

Денег, бодрости, веселья,

Пусть удача будет рядом,

Солнце греет теплым взглядом.

И здоровье, и любовь

Пусть идут всегда с тобой.

Чтобы дом был полон смеха,

Счастья, радости, успеха!

Принимай поздравления с днем рождения!

Огромной радости желаю, вдохновенья.

Забудь про все обиды и ненастья,

Достатка я желаю, много счастья.

Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,

А в сердце чтобы не было печали.

Встреч неожиданных и самых ярких,

От близких чаще получать подарки.

Крутейших планов, суперских идей,

Реальных целей и удачных дней,

Успехов в жизни, преданных друзей.

Счастья, радости, здоровья,

Мира, нежности с любовью,

Процветать и долго жить

Я желаю от души!

Всех чудес, что есть на свете,

Доброты, тепла и света,

Волшебства и вдохновения —

Поздравляю с днем рождения!

Пусть все мечты исполнятся,

Пусть все желанья сбудутся,

Пусть радости запомнятся,

А горести забудутся.

Здоровье будет крепкое,

В делах всегда согласие,

Любовь навеки верная —

Без ссор и разногласия.

Зарплата только вовремя,

Стабильная, высокая.

Работа будет легкая

И не совсем далекая.

Пусть жизнь Вам дарит самые

Прекрасные мгновения.

Желаем только радости

И счастья, с днем рождения!

Хочу тебя поздравить с днем рождения

И очень много счастья пожелать!

Пускай отличным станет настроение,

Пусть будет все, о чем можно мечтать!

От радости глаза пускай искрятся,

Желаю света, солнца и добра,

Как можно чаще ярко улыбаться,

Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!

Желаю радостных мгновений,

Событий ярких и смешных,

Возможностей и вдохновения,

Улыбок добрых, озорных.

Здоровья чтоб на жизнь хватало,

Успехов чтоб не перечесть.

В твой день рождения желаю

Всех благ, что в этом мире есть.