Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 23 апреля

Вы чрезвычайно умны и наделены даром ясно выражать свои мысли, вы общительны и умеете блистать своими достоинствами и вершить большие дела, оставаясь честным перед самим собой.
Вы родились 23 апреля, знак зодиака Телец. Вы любите красоту, природу, искусство и испытываете острую потребность в самовыражении. Поскольку в этих областях вы щедро одарены, будет замечательно, если вам удастся сочетать свои таланты с присущей вам оригинальностью.
Вы обижаетесь, когда вас подталкивают и торопят, и нередко платите за это неповиновением и упрямством. И тем не менее, вы можете охотно подчиняться любимому человеку.
Важное место в ваших жизненных планах занимает материальная стабильность; вы нуждаетесь в надежной и прочной опоре. Как правило, у вас не бывает финансовых проблем: вы способны изыскивать денежные ресурсы и для себя, и для других.
Будучи от природы дружелюбны, вы легко сходитесь с самыми разными людьми и стремитесь вести активный образ жизни. Но старайтесь не нервничать попусту и избегайте стрессов, которые могут возникнуть из-за того, что вы либо подавляете эмоции, либо принимаете все слишком близко к сердцу.
Однако остерегайтесь проявлять беспокойство и нетерпение, ибо это приведет вас к излишней самоуверенности и к ошибкам.
К счастью, вы достаточно предприимчивы, чтобы не падать духом. Вы легко переживаете неудачи и умеете поддержать других людей, попавших в беду, быстро обнаруживая способы решения проблем.
До 27 лет вы смотрите на жизнь в основном с точки зрения практичности и надежности. После 28 лет вы становитесь более восприимчивы к новым идеям и, возможно, начинаете учиться.
Этот период продолжается до 60 лет, после чего вас начинают заботить эмоциональные проблемы, домашние и семейные дела.
Поздравляю с днем рожденья!
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.
И здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха!
Принимай поздравления с днем рождения!
Огромной радости желаю, вдохновенья.
Забудь про все обиды и ненастья,
Достатка я желаю, много счастья.
Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,
А в сердце чтобы не было печали.
Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки.
Крутейших планов, суперских идей,
Реальных целей и удачных дней,
Успехов в жизни, преданных друзей.
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Я желаю от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения —
Поздравляю с днем рождения!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная —
Без ссор и разногласия.
Зарплата только вовремя,
Стабильная, высокая.
Работа будет легкая
И не совсем далекая.
Пусть жизнь Вам дарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости
И счастья, с днем рождения!
Хочу тебя поздравить с днем рождения
И очень много счастья пожелать!
Пускай отличным станет настроение,
Пусть будет все, о чем можно мечтать!
От радости глаза пускай искрятся,
Желаю света, солнца и добра,
Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!
Желаю радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,
Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных.
Здоровья чтоб на жизнь хватало,
Успехов чтоб не перечесть.
В твой день рождения желаю
Всех благ, что в этом мире есть.