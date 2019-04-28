Скачать
Воскресенье, 28.04.2019
Геращенко: Для политического блока Минска Путин должен отменить ряд указов
Геращенко: Для политического блока Минска Путин должен отменить ряд указов
В МВД сообщили, сколько украинцев приняли участие в Пасхальных богослужениях
В Пасхальных богослужениях участвовали более 6,7 млн человек
План подготовки сборной Украины U-20 к чемпионату мира по футболу
План подготовки сборной Украины U-20 к чемпионату мира по футболу
Пасха 2019: Украинские селебрити сегодня отмечают светлый праздник
Пасха 2019: Украинские селебрити сегодня отмечают светлый праздник

Пасха 2019: красивые поздравления своими словами в прозе

Смотрите фото (9)
Пасха 2019: красивые поздравления своими словами в прозе
13:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Лучшие варианты поздравлений с Пасхой 2018 для родных и близких. Не забудьте поздравить всех знакомых 28 апреля.

Главный христианский праздник с давней историей и глубоким смыслом Пасху в 2019 году отмечаем в воскресенье, 28 апреля. Этот день символизирует очищение от грехов, обновление, и празднуется в честь воскрешения Христа, отдавшего свою жизнь для искупления грехов человечества.

Поздравления с Пасхой-2019 в прозе

С чувством глубокой радости и от всего сердца поздравляем вас со Светлым Христовым воскресением – Пасхой Господней! Желаем вам исполнения всех ваших надежд и благих начинаний, мира, добра и любви.

Пасха 2019: красивые поздравления с Пасхой, СМС и открытки

Поздравляю тебя со светлым праздником Воскресения Христова, с Пасхой! Пусть частичка той радости, которую сегодня испытывает весь христианский мир, остается с тобой на весь год и поддерживает тебя в трудный час! Христос воскрес!

Дорогая, от всей души спешу поздравить тебя с Пасхой, с самым Светлым Днем. В этот день полагается освящать крашеные яйца и куличи, во славу нашего спасителя Иисуса Христа. В этот Великий праздник я хочу пожелать тебе мира, добра, душевного спокойствия и крепкого здоровья. Христос воскрес!

Поздравления с Пасхой 2019 в открытках для близких и друзей

Подружка моя, привет! Я тебя поздравляю со Светлым Христовым воскресением — Пасхой, и желаю, чтобы, начиная с этого дня, счастье и удача сопутствовали тебе в твоей жизни, чтобы были здоровы наряду с тобой все твои родные и близкие. С праздником!

Дорогой сыночек, Христос воскрес! Сегодня самый светлый православный праздник, день, когда наш спаситель и благодетель Иисус Христос воскрес! Прекрасны обычаи этого праздника, и прекрасен завет этого дня. Я хочу пожелать тебе огромного счастья, удачи во всех благих начинаниях и душевной гармонии. С праздником!

Пасха 2019: оригинальные СМС-поздравления и открытки

Сегодня к нам пришел великий праздник — Пасха Господня! И вам я желаю, чтобы сбывались все ваши самые заветные мечты, чтобы все благие начинания и стремления были доведены до конца, счастья вам, здоровья и большой любви!

Великая Пасха — праздник всех православных. В столь праздничный день хочется пожелать добра, здоровья, мира, процветания всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется уютом, теплом, счастьем, благополучием. Дарите друг другу внимание и заботу, любовь и верность. С праздником святой Пасхи!

Пасха 2019: лучшие поздравления с Воскресением Христовым в открытках (Фото)

Наступила великая Пасха! Я желаю тебе, чтобы этот светлый праздник отвел от тебя любую беду и дал хороших друзей и подруг, много-много здоровья, счастья и большой любви. Христос Воскресе!

Пасха 2019: Короткие поздравления в прозе и стихах на украинском языке

С праздником всех православных! С великой светлой Пасхой! Мира и процветания вашему дому, благополучия и счастья! Христос Воскрес!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Поздравления, Воскресение Христово, Поздравления в прозе, Поздравления с Пасхой, Проза, 28 апреля, Красивые поздравления, с Пасхой, воскрешения Христа, Поздравления своими словами, С Воскресеньем Христовым.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 28 апреля – Пудов день, Святой Андрей
02 Пасха 2019: красивые поздравления с Воскресением Христовым в стихах и прозе
03 Зеленский надеется, что РФ на ближайшей встрече покажет готовность к деэскалации на Донбассе
04 Пасха 2019: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
05 Шутки плохи: признаки приближающегося инсульта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Заместитель Турчинова заявил о планах ликвидации &quot;Укроборонпрома&quot;
В СНБО заявили о планах ликвидации "Укроборонпрома"
В синагоге Калифорнии произошла стрельба
В синагоге Калифорнии произошла стрельба
Погода на 29 апреля: на Пасху дожди по всей территории Украины
На Пасху дожди по всей территории Украины
Пасхальные таинства, о которых мы так мало знаем
Пасхальные таинства, о которых мы так мало знаем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь