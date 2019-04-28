Пасха 2019: красивые поздравления своими словами в прозе

Лучшие варианты поздравлений с Пасхой 2018 для родных и близких. Не забудьте поздравить всех знакомых 28 апреля.

Главный христианский праздник с давней историей и глубоким смыслом Пасху в 2019 году отмечаем в воскресенье, 28 апреля. Этот день символизирует очищение от грехов, обновление, и празднуется в честь воскрешения Христа, отдавшего свою жизнь для искупления грехов человечества.

Поздравления с Пасхой-2019 в прозе

С чувством глубокой радости и от всего сердца поздравляем вас со Светлым Христовым воскресением – Пасхой Господней! Желаем вам исполнения всех ваших надежд и благих начинаний, мира, добра и любви.

Поздравляю тебя со светлым праздником Воскресения Христова, с Пасхой! Пусть частичка той радости, которую сегодня испытывает весь христианский мир, остается с тобой на весь год и поддерживает тебя в трудный час! Христос воскрес!

Дорогая, от всей души спешу поздравить тебя с Пасхой, с самым Светлым Днем. В этот день полагается освящать крашеные яйца и куличи, во славу нашего спасителя Иисуса Христа. В этот Великий праздник я хочу пожелать тебе мира, добра, душевного спокойствия и крепкого здоровья. Христос воскрес!

Подружка моя, привет! Я тебя поздравляю со Светлым Христовым воскресением — Пасхой, и желаю, чтобы, начиная с этого дня, счастье и удача сопутствовали тебе в твоей жизни, чтобы были здоровы наряду с тобой все твои родные и близкие. С праздником!

Дорогой сыночек, Христос воскрес! Сегодня самый светлый православный праздник, день, когда наш спаситель и благодетель Иисус Христос воскрес! Прекрасны обычаи этого праздника, и прекрасен завет этого дня. Я хочу пожелать тебе огромного счастья, удачи во всех благих начинаниях и душевной гармонии. С праздником!

Сегодня к нам пришел великий праздник — Пасха Господня! И вам я желаю, чтобы сбывались все ваши самые заветные мечты, чтобы все благие начинания и стремления были доведены до конца, счастья вам, здоровья и большой любви!

Великая Пасха — праздник всех православных. В столь праздничный день хочется пожелать добра, здоровья, мира, процветания всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется уютом, теплом, счастьем, благополучием. Дарите друг другу внимание и заботу, любовь и верность. С праздником святой Пасхи!

Наступила великая Пасха! Я желаю тебе, чтобы этот светлый праздник отвел от тебя любую беду и дал хороших друзей и подруг, много-много здоровья, счастья и большой любви. Христос Воскресе!

С праздником всех православных! С великой светлой Пасхой! Мира и процветания вашему дому, благополучия и счастья! Христос Воскрес!