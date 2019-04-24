Красивые СМС поздравления с Днем рождения на 24 апреля

Вы наделены умом, решительностью и душевной теплотой, отличаетесь независимым нравом и целеустремленностью. Если вы искренне заинтересованы в своем деле, то проявляете огромный энтузиазм и добиваетесь невероятных успехов.
Вы любите природу, красоту и искусство; при желании можете быть очаровательным, общительным и забавным, однако в иных случаях легко становитесь упрямым и своевольным.
Вы привыкли мыслить масштабно и способны вести за собой других. Порой вы бываете высокомерным и самонадеянным, но не исключено, что в отдельных случаях легко теряете веру в себя. К счастью, способность быстро принимать решения и интуиция помогают вам выйти из этого состояния.
Будучи от природы привлекательным и испытывая тягу к популярности, вы хотите всегда быть в центре внимания.
До 26 лет вы уделяете основное внимание материальному благополучию и любви, но к 27 годам ваши интересы становятся более разнообразными. Важную роль в вашей жизни начинают играть обучение и общение.
Следующий поворотный момент наступает в возрасте 57 лет: вы становитесь более чувствительным и осознаете важность семейного гнездышка.
Пусть будет сердце петь
Мелодию о счастье,
И каждый новый день
Становится прекрасней!
Желаем жить легко и радостно
В любви, заботе и тепле,
Чтоб каждый миг был ярким, красочным,
Чтоб сердце пело каждый день!
***
С Днём Рождения!
Из добрых мгновений, волшебных и светлых,
Слагаются дни и года,
Они принесут исполненье надежды
И счастьем согреют тебя…
Пусть радостью наполнится душа,
И станет жизнь волшебно хороша!
В глазах всегда сияет добрый свет!
Любви! Успехов! Много ярких лет!
***
Дарю букет красивых пожеланий,
В нем теплота души и нежность слов:
Пусть будут доброта и понимание,
Улыбки, вдохновение, любовь!
Пусть будет жизнь согрета счастьем,
Улыбками и процветанием,
От близких – теплотой и лаской,
Сердечным дружеским вниманьем!
Пусть исполнятся мечты и пожелания,
Ждут улыбки, радость и успех,
Жизнь подарит счастье, процветание,
Вкус удачи и больших побед!
***
С Днем Рожденья! Пусть с радостной даты
Начинания все воплощаются,
Каждый день будет светлым и ярким,
Сердце счастьем пусть наполняется!
Пусть улыбка года прибавляет,
И все лучшее ждёт впереди!
Долгих лет и здоровья желаем!
Исполненья заветной мечты!
Пусть будет жизнь согрета счастьем,
Улыбками и пониманьем,
От близких – теплотой и лаской,
Сердечным дружеским вниманьем!
***
Мечты о светлом счастье
И сказочные сны...
Пусть в этот день прекрасный
Исполнятся они!
И каждое мгновенье
Пусть дарит вновь и вновь
Удачу, вдохновенье
И нежную любовь...