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Красивые СМС поздравления с Днем рождения на 24 апреля

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Красивые СМС поздравления с Днем рождения на 24 апреля
08:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вы родились 24 апреля, знак зодиака Телец. Вы — весьма чувственная натура.

Вы наделены умом, решитель­ностью и душевной тепло­той, отличаетесь независимым нравом и целеустрем­ленностью. Если вы искренне заинтересованы в своем деле, то проявляете огромный эн­тузиазм и добиваетесь невероятных успехов.

Вы любите природу, красоту и искусство; при желании можете быть очаровательным, общительным и забавным, однако в иных случаях легко становитесь упрямым и своевольным.

Вы привыкли мыслить масштабно и спо­собны вести за собой других. Порой вы бываете высокомерным и самонадеянным, но не исключено, что в отдельных случаях легко теряете веру в себя. К счастью, способность быстро принимать решения и интуиция помо­гают вам выйти из этого состояния.

Будучи от природы привлекательным и испытывая тягу к популярности, вы хотите всегда быть в цен­тре внимания.

До 26 лет вы уделяете основное внимание материальному благополучию и любви, но к 27 годам ваши интересы становятся более разнообразными. Важную роль в вашей жиз­ни начинают играть обучение и общение.

Следующий поворотный момент наступает в возрасте 57 лет: вы становитесь более чув­ствительным и осознаете важность семейного гнездышка.

 

Пусть будет сердце петь

Мелодию о счастье,

И каждый новый день

Становится прекрасней!

Желаем жить легко и радостно

В любви, заботе и тепле,

Чтоб каждый миг был ярким, красочным,

Чтоб сердце пело каждый день!

***

С Днём Рождения!

Из добрых мгновений, волшебных и светлых,

Слагаются дни и года,

Они принесут исполненье надежды

И счастьем согреют тебя…

Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи

Пусть радостью наполнится душа,

И станет жизнь волшебно хороша!

В глазах всегда сияет добрый свет!

Любви! Успехов! Много ярких лет!

***

Дарю букет красивых пожеланий,

В нем теплота души и нежность слов:

Пусть будут доброта и понимание,

Улыбки, вдохновение, любовь!

Пусть будет жизнь согрета счастьем,

Улыбками и процветанием,

От близких – теплотой и лаской,

Сердечным дружеским вниманьем!

Пусть исполнятся мечты и пожелания,

Ждут улыбки, радость и успех,

Жизнь подарит счастье, процветание,

Вкус удачи и больших побед!

***

С Днем Рожденья! Пусть с радостной даты

Начинания все воплощаются,

Каждый день будет светлым и ярким,

Сердце счастьем пусть наполняется!

Пусть улыбка года прибавляет,

И все лучшее ждёт впереди!

Долгих лет и здоровья желаем!

Исполненья заветной мечты!

Поздравления с 55-летием

Пусть будет жизнь согрета счастьем,

Улыбками и пониманьем,

От близких – теплотой и лаской,

Сердечным дружеским вниманьем!

***

Мечты о светлом счастье

И сказочные сны...

Пусть в этот день прекрасный

Исполнятся они!

И каждое мгновенье

Пусть дарит вновь и вновь

Удачу, вдохновенье

И нежную любовь...

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