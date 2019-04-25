Поздравления с Чистым Четвергом: стихи и открытки

Неделя перед Пасхой щедра на праздничные церковные дни, одним из которых является Чистый четверг. Ежегодно в этот день проводятся торжественные богослужения, во время проведения которых вспоминается важное евангельское событие — Тайная вечеря, во время которой Иисус Христос показал пример смирения и братской любви своим ученикам, омыв им ноги.
Всю грязь, весь мусор в доме
Смываем Чистым четвергом!
Чтобы благо в душе поселилось,
Давайте в четверг причастимся,
С молитвой к Богу обратимся!
Все, чем душа и тела мается,
Чистым четвергом смывается,
Если веришь — все сбывается!
Пусть будут помыслы чисты
В сей церковный праздник.
Пусть расцветут в душе цветы
И вам подарят радость!
С чистым четвергом
Спешу я вас поздравить,
Пусть будет чист ваш дом
И пусть живет в нем счастье!
Сегодня в доме вы уберите,
Пускай сияет везде чистота,
После купания спать ложитесь,
И пускай чистой будет душа.
Чтоб помыслы были светлыми,
Пожелайте тепла всем вокруг,
Чтоб мечты сбылись заветные
И был счастлив каждый друг.
Пусть любовь в дома заходит,
Окружает собой людей,
Четверг чистый к нам приходит,
Самый прекрасный из дней.
Возьми веник подлиннее,
Мусор вымети скорее,
Пыль смахни со всех углов,
Телевизоров, столов.
Паучков и тараканов
Выгоняй из-под дивана,
Пусть сияет всё кругом,
В общем, с Чистым четвергом!
В Чистый четверг, от души пожелаю,
Смыть все плохое, проблемы — водой,
Пусть вас удача всегда окружает,
Долго живите, в гармонии с собой!
Мыслей вам добрых, и чистого сердца,
От очищения — легко на душе,
К счастью скорее откроется дверца,
К Пасхе готовиться можно уже!
В чистый четверг вам хочу пожелать
Добро и мечту чаще в сердце пускать.
Душу очистить, стать в чем-то мудрее,
Может быть лучше, терпимей, честнее.
Доброй надежды, тепла, процветания,
Мира, любви, исполнения желания.
Веры вам в лучшее, блага, покоя,
И пусть от печалей Господь вас укроет.
В чистый четверг, смоет вода
Боли, обиды, ненастья.
В дом принесет уют и покой,
Свет, добро и счастье!
Пусть все плохое вода унесет,
Долой все обиды, невзгоды.
Желаю всем благости и теплоты
И в доме хорошей погоды!