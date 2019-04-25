Поздравления с Чистым Четвергом: стихи и открытки

Сегодня, 25 апреля, православные христиане отмечают Великий Четверг, празднуемый в течение Страстной недели.

Неделя перед Пасхой щедра на праздничные церковные дни, одним из которых является Чистый четверг. Ежегодно в этот день проводятся торжественные богослужения, во время проведения которых вспоминается важное евангельское событие — Тайная вечеря, во время которой Иисус Христос показал пример смирения и братской любви своим ученикам, омыв им ноги.

Всю грязь, весь мусор в доме

Смываем Чистым четвергом!

Чтобы благо в душе поселилось,

Давайте в четверг причастимся,

С молитвой к Богу обратимся!

Все, чем душа и тела мается,

Чистым четвергом смывается,

Если веришь — все сбывается!

Пусть будут помыслы чисты

В сей церковный праздник.

Пусть расцветут в душе цветы

И вам подарят радость!

С чистым четвергом

Спешу я вас поздравить,

Пусть будет чист ваш дом

И пусть живет в нем счастье!

Сегодня в доме вы уберите,

Пускай сияет везде чистота,

После купания спать ложитесь,

И пускай чистой будет душа.

Чтоб помыслы были светлыми,

Пожелайте тепла всем вокруг,

Чтоб мечты сбылись заветные

И был счастлив каждый друг.

Пусть любовь в дома заходит,

Окружает собой людей,

Четверг чистый к нам приходит,

Самый прекрасный из дней.

Возьми веник подлиннее,

Мусор вымети скорее,

Пыль смахни со всех углов,

Телевизоров, столов.

Паучков и тараканов

Выгоняй из-под дивана,

Пусть сияет всё кругом,

В общем, с Чистым четвергом!

В Чистый четверг, от души пожелаю,

Смыть все плохое, проблемы — водой,

Пусть вас удача всегда окружает,

Долго живите, в гармонии с собой!

Мыслей вам добрых, и чистого сердца,

От очищения — легко на душе,

К счастью скорее откроется дверца,

К Пасхе готовиться можно уже!

В чистый четверг вам хочу пожелать

Добро и мечту чаще в сердце пускать.

Душу очистить, стать в чем-то мудрее,

Может быть лучше, терпимей, честнее.

Доброй надежды, тепла, процветания,

Мира, любви, исполнения желания.

Веры вам в лучшее, блага, покоя,

И пусть от печалей Господь вас укроет.

В чистый четверг, смоет вода

Боли, обиды, ненастья.

В дом принесет уют и покой,

Свет, добро и счастье!

Пусть все плохое вода унесет,

Долой все обиды, невзгоды.

Желаю всем благости и теплоты

И в доме хорошей погоды!