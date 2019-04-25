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Красивые поздравления с Днем рождения: открытки и стихи

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Красивые поздравления с Днем рождения: открытки и стихи
08:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вы придерживаетесь либеральных воззрений, умеете смотреть на вещи широко, любите дебаты и стреми­тесь пополнять свои знания.

Вы одарены блестящим ин­теллектом; вы — практич­ны, несмотря на идеализм, обладаете здравым смыслом, открыты и честны.

Однако вам следует преодолевать в себе тенденции ни­гилизма, чрезмерную критичность и уп­рямство.

Вы родились 25 апреля, знак зодиака Телец. Вы — надежный и солидный человек; в вас велика потребность в любви и привязанности. При всей своей бережливости и экономичности вы можете быть очень щед­ры с любимыми людьми.

Ценя красоту, ис­кусство и музыку, вы, вероятно, обладаете талантами художника и исключительными вокальными данными.

Эти способности можно развить, если научиться самоконтро­лю. Чтобы преодолеть склонность к упрямству, постоянно пробуйте себя в новых сфе­рах, не останавливаясь на испытанном.

Не­смотря на присущий вам оптимизм, порой вы страдаете от нетерпения, разочарований или низкой самооценки.

Начиная с 26-летнего возраста вы испы­тываете потребность в общении и обмене идеями. Это время для изучения новых предметов.

Около 56 лет наступает переломный мо­мент: в вас пробуждается желание душевной близости с любимыми людьми. Не исключе­ны перемены в семейной жизни.

 

От всей души прими мои самые искренние поздравления с днем рождения! Я желаю тебе крепкого здоровья, финансовой стабильности, гармонии во всем, любви во всех ее проявлениях, мирного неба над головой. Пусть по жизни сопутствует удача и успех, тебя окружают близкие по духу люди, а каждый твой день сияет новыми радужными красками!

Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи

Поздравляю с Днем рождения! Желаю исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем. В общем, позитива во всем!

***

Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы твоя жизнь была яркой и восхитительной, любимые дарили внимание, радость, тепло и ласку, друзья окружали искренним пониманием и поддержкой, коллеги уважали и дорожили. Пусть всё, что казалось несбыточным, сбудется, и самое желанное пусть произойдет!

***

Чудесный, солнечный человечек, я поздравляю тебя с днём рождения! Пусть в любой день и в любую погоду у тебя всё будет замечательно, пусть всегда буду те, кому можно подарить свои крепкие объятия, пусть всегда будут те, кто наполнит твою жизнь светом счастья.

Красивые СМС поздравления с Днем рождения

Поздравляю с днем рождения! В этот прекрасный светлый день хочу пожелать чтоб в сердце всегда жили любовь, тепло и нежность, чтоб разум наполняли только хорошие мысли и идеи, чтоб в теле всегда присутствовало здоровье, а на лице улыбка. Пусть каждый день будет в радость, вместе с приятными и любимыми сердцу людьми.

***

С днем рождения! Я желаю тебе, чтобы всё, на что направлены твои мысли и старания, непременно исполнялось! Люби, и пускай тебя любят! Энергия пусть бьет в тебе ключом, и пусть каждый момент и каждая встреча будут наполнены неизгладимыми впечатлениями и небывалыми красками! Хочу пожелать триумфа, смелости, благосклонности фортуны, истинных друзей и невероятных событий!

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!

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