Оригинальные поздравления с Днем Дочери 2019

День дочери, который отмечается ежегодно 25 апреля, замечательный семейный праздник, становящийся с каждым годом все более популярным. Когда и где впервые начали праздновать День дочери, к сожалению, неизвестно. Однако он уже успел стать популярным семейным торжеством. Этот праздник призывает обратить внимание общества и государства на проблемы девочек-подростков и помочь им в самых разных жизненных вопросах, с которыми они сталкиваются.
Доченька, для мамы этот праздник самый важный и замечательный, ведь я всегда буду помнить, как впервые взяла тебя на руки, как расцеловала твои маленькие ладошки. С днем рождения, солнышко мое. Я желаю тебе, чтобы в твоей жизни всегда было доброе "вчера", счастливое "сегодня" и многообещающее "завтра". Доченька, будь счастлива, любима и хороша собой. Пусть моя любовь и вера в тебя помогает тебе преодолевать любые страхи, пусть удача и везение помогает в исполнении любой твоей мечты.
Доченька любимая,
Милая, родная,
С днем рождения тебя
Мама поздравляет,
Пожелаю быть тебе
Яркою, красивой,
Чтоб невзгоды мимо шли,
Ты была счастливой!
Будь всегда здоровой,
Любящей, любимой,
И для всех людей вокруг
Будь неповторимой!
Чтобы солнце согревало
Летом и зимой,
Ты в моем сердечке, дочка,
Я всегда с тобой!
Милая доченька, солнце родное,
За то, что ты есть — спасибо большое!
Ты радость и счастье в наш дом принесла,
Пусть твой день рожденье одарит сполна:
Здоровьем, удачей, любовью повсюду,
А я всегда рядом беречь тебя буду!
Ласточка моя, дочурка,
Солнца лучик золотой,
Поздравляю с днем рожденья,
Ангелочек мой родной.
Пусть тебе все удается,
Пусть исполнятся мечты,
Ну и главное для мамы,
Чтоб была счастливой ты.
Нет красивее цветочка,
Чем моя родная дочка.
С днем рождения, кровинка,
Сердца мамы половинка.
Пусть тебя в макушку, дочка,
Бог удачи поцелует.
На твоей ладони нежной
Много счастья нарисует.
Пусть тебя ведет дорога
В мир, где разные края.
Но всегда дочурку дома
Будет ждать любовь моя!
Моя бусинка ты и росинка,
Моя капелька ты и травинка,
Мое счастье ни с чем не сравнимое,
Моя доченька, солнце любимое,
С днем рожденья, тебя, моя радость,
Моей жизни отрада и сладость,
Я люблю тебя крепко и вечно,
Будь счастливой всегда бесконечно!
Доченька моя, родная,
День рожденья у тебя,
Я от всей души желаю:
Быть счастливее меня.
Быть красивее, мудрее,
Лучше, ярче и светлей,
Чтоб сбылись мечты скорее
И поменьше грустных дней.
Для всего имей терпенье
И цени саму себя,
Чтобы каждое мгновенье
Рядом были лишь друзья!