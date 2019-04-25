Оригинальные поздравления с Днем Дочери 2019

Самые душевные поздравления с праздником на словах и в картинках.

День дочери, который отмечается ежегодно 25 апреля, замечательный семейный праздник, становящийся с каждым годом все более популярным. Когда и где впервые начали праздновать День дочери, к сожалению, неизвестно. Однако он уже успел стать популярным семейным торжеством. Этот праздник призывает обратить внимание общества и государства на проблемы девочек-подростков и помочь им в самых разных жизненных вопросах, с которыми они сталкиваются.

Доченька, для мамы этот праздник самый важный и замечательный, ведь я всегда буду помнить, как впервые взяла тебя на руки, как расцеловала твои маленькие ладошки. С днем рождения, солнышко мое. Я желаю тебе, чтобы в твоей жизни всегда было доброе "вчера", счастливое "сегодня" и многообещающее "завтра". Доченька, будь счастлива, любима и хороша собой. Пусть моя любовь и вера в тебя помогает тебе преодолевать любые страхи, пусть удача и везение помогает в исполнении любой твоей мечты.

Доченька любимая,

Милая, родная,

С днем рождения тебя

Мама поздравляет,

Пожелаю быть тебе

Яркою, красивой,

Чтоб невзгоды мимо шли,

Ты была счастливой!

Будь всегда здоровой,

Любящей, любимой,

И для всех людей вокруг

Будь неповторимой!

Чтобы солнце согревало

Летом и зимой,

Ты в моем сердечке, дочка,

Я всегда с тобой!

Милая доченька, солнце родное,

За то, что ты есть — спасибо большое!

Ты радость и счастье в наш дом принесла,

Пусть твой день рожденье одарит сполна:

Здоровьем, удачей, любовью повсюду,

А я всегда рядом беречь тебя буду!

Ласточка моя, дочурка,

Солнца лучик золотой,

Поздравляю с днем рожденья,

Ангелочек мой родной.

Пусть тебе все удается,

Пусть исполнятся мечты,

Ну и главное для мамы,

Чтоб была счастливой ты.

Нет красивее цветочка,

Чем моя родная дочка.

С днем рождения, кровинка,

Сердца мамы половинка.

Пусть тебя в макушку, дочка,

Бог удачи поцелует.

На твоей ладони нежной

Много счастья нарисует.

Пусть тебя ведет дорога

В мир, где разные края.

Но всегда дочурку дома

Будет ждать любовь моя!

Моя бусинка ты и росинка,

Моя капелька ты и травинка,

Мое счастье ни с чем не сравнимое,

Моя доченька, солнце любимое,

С днем рожденья, тебя, моя радость,

Моей жизни отрада и сладость,

Я люблю тебя крепко и вечно,

Будь счастливой всегда бесконечно!

Доченька моя, родная,

День рожденья у тебя,

Я от всей души желаю:

Быть счастливее меня.

Быть красивее, мудрее,

Лучше, ярче и светлей,

Чтоб сбылись мечты скорее

И поменьше грустных дней.

Для всего имей терпенье

И цени саму себя,

Чтобы каждое мгновенье

Рядом были лишь друзья!