Короткие поздравления с Чистым Четвергом в прозе

В народе четверг Страстной недели принято называть "чистым". В 2019 году он приходится на 25 апреля.

Люди верят, что вода в этот день обладает целебными свойствами, поэтому особое внимание уделяют купанию, якобы оно вместе с молитвой помогает сберечь здоровье на целый год.

В Чистый четверг в богослужениях упоминаются четыре важных события из жизни Спасителя: Тайная вечеря, омовение ног ученикам в знак глубокого смирения и любви к ним, молитва в Гефсиманском саду, измена Иуды.

В чистый четверг желаю всем быть чистыми и телом, и душой, жить в мире и не творить зла, быть добрее, терпимее, мудрее и нежнее.

Пусть в Чистый четверг из дома уйдут все обиды и тревоги, пусть твоё сердце покинут все мрачные мысли и печали, пусть впереди появятся чистые и яркие горизонты счастья, пусть в твоей жизни начнётся светлая полоса благополучия и добрых чудес.

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В день Чистого четверга хочу пожелать Вам спокойствия в душе, гармонии и уюта в доме, любви в сердце ко всему миру. Пусть с Вами будет вера в лучшее надежда на процветание, радость от встречи с будущим.

Пусть в Чистый четверг водица смоет с тебя все тревоги и печали, пусть уйдут из твоего дома все беды и ненастья, пусть останется в душе светлое счастье и радость, пусть избавится сердце твоё от грусти и обид, но не утратит веры во всё хорошее и надежды на лучшее.

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Поздравляю с Чистым Четвергом и хочу пожелать приложить все силы и усердные старания, чтобы вынести из дома весь мусор и остатки тревог, чтобы освободить душу от злых воспоминаний и обид, чтобы этот день стал новой и чистой страничкой, с которой начнётся другая история твоей жизни, наполненная только счастьем, любовью и радостью.

С чистым четвергом! Пусть этот день уберет из Вашей жизни весь негатив и черные полосы, жизнь пусть станет чистой и белоснежной! Радости, счастья, успехов, здоровья, семейного благополучия, радости, любви!

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В Чистый четверг хочу пожелать избавиться от всего плохого и старого в доме, навести порядок в голове и душе, остаться с искренней любовью в сердце и ярким светом добра в руках. Желаю блага и счастья, щедрой удачи и радости.

Сегодня день святой, великий. Сегодня душой и телом очищаются люди. Простите врагов, отпустите все зло. Молитвой почтите Христа, уберите свои дома. Пускай в душу вашу, войдет святой свет, покоем пускай умоется сердце. Творите добро, и оно всегда вернется к вам многократно большей долей. Благополучия и самых сильных ангелов хранителей вам в защиту.