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Среда, 01.05.2019
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С 1 мая: красивые поздравления с Днем труда в стихах и прозе

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С 1 мая: красивые поздравления с Днем труда в стихах и прозе
10:21 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Лучшие картинки, открытки, а также тексты поздравлений с Днем солидарности трудящихся.

1 мая украинцы отмечают День международной солидарности трудящихся.

Поздравляем с весенним праздником совместного труда, обновления и активной жизненной позиции. Пусть рядом с Вами всегда будет надежное плечо, любые дела даются легко, а результат неизменно радует.

В первый день мая, в день труда я от души поздравляю с этим праздником и хочу пожелать, чтобы любой труд и бравая работа получали искреннюю благодарность, чтобы любое дело доводилось до конца, чтобы рядом всегда были добрые и верные друзья, чтобы руки никогда не уставали, а голову светлые мысли всегда посещали.

1 мая - в Украине отмечают День труда

С Праздником Весны и Труда, с 1 Мая! Желаю, чтобы труд был посильным, достойным, облагораживающим, добросовестным, честным. Бодрости, света и знаний, эмоциональной насыщенности, результатов, идей, всегда твердо идти по выбранному пути к своей мечте, отбросив лень, не боясь препятствий, преодолевая преграды. Пусть воздастся по делам и заслугам!

Поздравления с 1 мая в прозе

Поздравляем с весенним праздником совместного труда, обновления и активной жизненной позиции. Пусть рядом с Вами всегда будет надежное плечо, любые дела даются легко, а результат неизменно радует.

В первый день мая, в день труда я от души поздравляю с этим праздником и хочу пожелать, чтобы любой труд и бравая работа получали искреннюю благодарность, чтобы любое дело доводилось до конца, чтобы рядом всегда были добрые и верные друзья, чтобы руки никогда не уставали, а голову светлые мысли всегда посещали.

Поздравления с 1 мая: стихи и открытки

Мы сегодня поздравляем

С днем известным — с Первомаем!

В дом придут пусть радость, смех,

А в работу — лишь успех.

Пусть не будет труд вам в тягость,

А приносит только радость.

С Днем Весны и с Днем Труда

Поздравляю, господа!

С первомайской кутерьмой,

С шашлыками за рекой,

С первым семечком в земле

И с букашкой на земле!

С силой крепкою в ногах

И с работою в руках,

С миром, маем и трудом,

С майским шумом за окном!

Солнце, праздник – Первомай

И весну в окошке!

Мир, любовь и позитив

Нам принес в лукошке.

Поздравления с 1 мая

Поздравляю с 1 Мая!

Счастья, радости желаю.

Каждый день пусть будет крут,

Пусть любимым будет труд.

Ведь любимая работа —

Это вовсе не забота.

Это счастье, не беда.

Поздравляю с Днем труда!

В этот чудный день весенний

Классным будет настроенье.

С Первомаем! С Днем труда!

Будьте счастливы всегда!

Google отметил дудлом День труда 2019

Всех с днем весны и с днем труда,

С прекрасным Первомаем

Мы поздравляем от души

И радости желаем,

Пускай полезным будет труд,

И отдых продуктивным,

Пускай во всем всегда везет

Веселым и активным!

Поздравления с 1 мая

Поздравляю с 1 мая!

День улыбок и весны!

Пусть всегда приносят счастье

Пенье птиц и все цветы!

Пусть сирень благоухает

Под окном твоим всегда,

О весне напоминает

Праздник Мира и Труда!

Желаю вам легко трудиться,

С любовью и огнем в глазах.

Пусть никогда удачи птица

Не ускользнет в больших делах.

Пусть деньги падают, как дождик,

Пусть вдохновляет мир вокруг.

Восторг в душе пусть не проходит,

Чтоб сил хватало на досуг.

Вас с Первомаем! Счастья — в семьях!

Пусть радости в дома придут.

И пусть всегда, везде, бессменно

В почете будет славный труд!

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