С 1 мая: красивые поздравления с Днем труда в стихах и прозе

Лучшие картинки, открытки, а также тексты поздравлений с Днем солидарности трудящихся.

1 мая украинцы отмечают День международной солидарности трудящихся.

Поздравляем с весенним праздником совместного труда, обновления и активной жизненной позиции. Пусть рядом с Вами всегда будет надежное плечо, любые дела даются легко, а результат неизменно радует.

В первый день мая, в день труда я от души поздравляю с этим праздником и хочу пожелать, чтобы любой труд и бравая работа получали искреннюю благодарность, чтобы любое дело доводилось до конца, чтобы рядом всегда были добрые и верные друзья, чтобы руки никогда не уставали, а голову светлые мысли всегда посещали.

С Праздником Весны и Труда, с 1 Мая! Желаю, чтобы труд был посильным, достойным, облагораживающим, добросовестным, честным. Бодрости, света и знаний, эмоциональной насыщенности, результатов, идей, всегда твердо идти по выбранному пути к своей мечте, отбросив лень, не боясь препятствий, преодолевая преграды. Пусть воздастся по делам и заслугам!

Поздравления с 1 мая в прозе

Поздравляем с весенним праздником совместного труда, обновления и активной жизненной позиции. Пусть рядом с Вами всегда будет надежное плечо, любые дела даются легко, а результат неизменно радует.

В первый день мая, в день труда я от души поздравляю с этим праздником и хочу пожелать, чтобы любой труд и бравая работа получали искреннюю благодарность, чтобы любое дело доводилось до конца, чтобы рядом всегда были добрые и верные друзья, чтобы руки никогда не уставали, а голову светлые мысли всегда посещали.

Поздравления с 1 мая: стихи и открытки

Мы сегодня поздравляем

С днем известным — с Первомаем!

В дом придут пусть радость, смех,

А в работу — лишь успех.

Пусть не будет труд вам в тягость,

А приносит только радость.

С Днем Весны и с Днем Труда

Поздравляю, господа!