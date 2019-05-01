С 1 мая: красивые поздравления с Днем труда в стихах и прозе

1 мая украинцы отмечают День международной солидарности трудящихся.
Поздравляем с весенним праздником совместного труда, обновления и активной жизненной позиции. Пусть рядом с Вами всегда будет надежное плечо, любые дела даются легко, а результат неизменно радует.
В первый день мая, в день труда я от души поздравляю с этим праздником и хочу пожелать, чтобы любой труд и бравая работа получали искреннюю благодарность, чтобы любое дело доводилось до конца, чтобы рядом всегда были добрые и верные друзья, чтобы руки никогда не уставали, а голову светлые мысли всегда посещали.
С Праздником Весны и Труда, с 1 Мая! Желаю, чтобы труд был посильным, достойным, облагораживающим, добросовестным, честным. Бодрости, света и знаний, эмоциональной насыщенности, результатов, идей, всегда твердо идти по выбранному пути к своей мечте, отбросив лень, не боясь препятствий, преодолевая преграды. Пусть воздастся по делам и заслугам!
Поздравления с 1 мая в прозе
Поздравляем с весенним праздником совместного труда, обновления и активной жизненной позиции. Пусть рядом с Вами всегда будет надежное плечо, любые дела даются легко, а результат неизменно радует.
В первый день мая, в день труда я от души поздравляю с этим праздником и хочу пожелать, чтобы любой труд и бравая работа получали искреннюю благодарность, чтобы любое дело доводилось до конца, чтобы рядом всегда были добрые и верные друзья, чтобы руки никогда не уставали, а голову светлые мысли всегда посещали.
Поздравления с 1 мая: стихи и открытки
Мы сегодня поздравляем
С днем известным — с Первомаем!
В дом придут пусть радость, смех,
А в работу — лишь успех.
Пусть не будет труд вам в тягость,
А приносит только радость.
С Днем Весны и с Днем Труда
Поздравляю, господа!
С первомайской кутерьмой,
С шашлыками за рекой,
С первым семечком в земле
И с букашкой на земле!
С силой крепкою в ногах
И с работою в руках,
С миром, маем и трудом,
С майским шумом за окном!
Солнце, праздник – Первомай
И весну в окошке!
Мир, любовь и позитив
Нам принес в лукошке.
Поздравления с 1 мая
Поздравляю с 1 Мая!
Счастья, радости желаю.
Каждый день пусть будет крут,
Пусть любимым будет труд.
Ведь любимая работа —
Это вовсе не забота.
Это счастье, не беда.
Поздравляю с Днем труда!
В этот чудный день весенний
Классным будет настроенье.
С Первомаем! С Днем труда!
Будьте счастливы всегда!
Всех с днем весны и с днем труда,
С прекрасным Первомаем
Мы поздравляем от души
И радости желаем,
Пускай полезным будет труд,
И отдых продуктивным,
Пускай во всем всегда везет
Веселым и активным!
Поздравления с 1 мая
Поздравляю с 1 мая!
День улыбок и весны!
Пусть всегда приносят счастье
Пенье птиц и все цветы!
Пусть сирень благоухает
Под окном твоим всегда,
О весне напоминает
Праздник Мира и Труда!
Желаю вам легко трудиться,
С любовью и огнем в глазах.
Пусть никогда удачи птица
Не ускользнет в больших делах.
Пусть деньги падают, как дождик,
Пусть вдохновляет мир вокруг.
Восторг в душе пусть не проходит,
Чтоб сил хватало на досуг.
Вас с Первомаем! Счастья — в семьях!
Пусть радости в дома придут.
И пусть всегда, везде, бессменно
В почете будет славный труд!