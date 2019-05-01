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Среда, 01.05.2019
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Прикольные поздравления с 1 мая: проза и открытки

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Прикольные поздравления с 1 мая: проза и открытки
18:23 Сегодня Телеграф

Праздник отмечают в 142 странах и территориях мира.

1 мая украинцы отмечают День международной солидарности трудящихся или День труда.

Первомай (1 мая) - это праздник весны и труда, праздник всех людей, кто трудится, создавая богатство страны. Этот день символизирует начало весны и несет в себе большой эмоциональный заряд весеннего пробуждения. И пусть традиция широко отмечать этот праздник уходит в прошлое, он все равно привносит в нашу жизнь много дружелюбия, радости и света.

В славный майский день желаем Вам здоровья, радости плодотворного творческого труда, наслаждения результатами своей творческой, общественной, научной и спортивной деятельности. Беритесь за сложные дела и успешно справляйтесь с ними!

* * *

Поздравляю с Днем труда и в первый майский день желаю активной работы и высокого энтузиазма, прекрасного настроения и бравых сил, благих целей и верной удачи, жизненного благополучия и душевного счастья.

Поздравляем с весенним праздником совместного труда, обновления и активной жизненной позиции. Пусть рядом с Вами всегда будет надежное плечо, любые дела даются легко, а результат неизменно радует.

* * *

С первомаем! Не зря этот день отмечен в календаре днем труда. Пусть любой труд будет даваться тебе по щелчку, получаться, работа ладиться, а свершения свершаться. Пусть тепло окутает тебя и унесет в мир радости и улыбок.

Поздравляю всех трудяг с Первомаем и желаю отлично провести этот майский денек! Пускай в вашей жизни все будет отлично, каждое мгновение дарит лишь положительные эмоции, а карьера и зарплата идут только вверх!

* * *

С Первомаем! Пусть твой труд приносит тебе статус благородного человека, пусть твои руки красиво, честно и упорно гребут деньги самой большой лопатой. Желаю работы без стрессов и трудностей, а жизни - без скучных и пустых дней.

Поздравляю с днем труда! Пусть первомайское настроение сделает любую работу приятной забавой, и самые сложные задачи покажутся детской игрой. Желаю получать удовольствие от отличных результатов, не бояться покорять новые вершины и не останавливаться на достигнутом. Трудового задора, оптимизма и достойной оплаты!

* * *

Ура! Поздравляю с Днем труда и от души желаю никогда не лениться, ни в чем не сомневаться, ни за что не сдаваться. Помни о том, что труд облагораживает. Поэтому - вперед, к мечтам, желаниям, победам и успехам. Желаю крепкого здоровья, терпения, настойчивости, сил, уверенности и оправдания своих надежд.

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