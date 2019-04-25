Чистый четверг 2019: Красивые поздравления родным и близким в стихах

Не забудь поздравить родных и близких с Чистым четвергом.

Этот христианский праздник отмечается в последний четверг перед Пасхой. Так как это четвертый день Великой недели, то он еще называется Великий четверг. По поверью, в этот день Иисус Христос омыл ноги своих учеников на Тайной Вечере, показав этим пример смирения и братской любви. Таким образом, был установлен обряд Святого Причастия. Совершая этот обряд, верующие вкушают хлеб и вино, подразумевая под этим Кровь и тело Иисуса. С Чистого четверга и до Пасхи во всех церквях ведутся службы, где вспоминают о земных страданиях Спасителя. Все верующие в этот день стремятся в храмы, чтобы причаститься. С Чистого четверга начинается приготовление к Христову Воскресенью. Во всех домах пекут куличи, красят яйца.

Перед Пасхою Священной

Чистый празднуем четверг,

Чтоб очиститься от скверны,

Чтобы смыть из сердца грех.

В этот день я вам желаю

От болезней всех отмыться,

От проблем, переживаний -

Вновь душевно возродиться.

Пусть наполнят дом ваш радость,

Смех, удача и достаток.

Чтоб вы чаще улыбались,

Чтоб во всём царил порядок.

Чистый четверг пусть несет очищение,

Пусть наполняет удачей ваш дом,

Пусть вместе с ним к вам придет вдохновение,

Пусть всегда радостью светится он.

Смойте все мысли, что сердцу не милы -

Пусть убегут они вместе с водой,

Радуйтесь жизни и будьте любимы,

Веру на сердце носите с собой!

Пусть от грязи, пыли, сора

Весь очистится ваш дом.

Пусть уйдут все злые мысли

С этим Чистым четвергом.

Чтоб и небо было ясным,

И чиста была душа.

Чтобы все мы ощущали,

Как жизнь наша хороша!

Водичкой чистой-чистой

Умыться всем пора,

Смываем всё плохое

На радость четверга.

Пусть горести исчезнут,

И беды все пройдут,

Четверг сегодня чистый,

Все обновления ждут.

Чтоб души нараспашку,

Чтоб свежести вздохнуть,

Чтоб верить и надеяться,

И продолжать свой путь.

Перед пятницей страстною

Отмолить и смыть грехи бы,

Заодно обиды смоем

Да еще с души ушибы!

Редко жизнь макушку гладит,

А судить - не наше дело,

Ведь с судьбою нам не сладить,

От грехов страдает тело!

Как ручей течет молитва.

... Пасха - это ведь итог!

Ради Бога жить - как битва,

Устоять чтоб каждый смог!

Пусть чистота придет в ваш дом,

Одарит радостью, теплом,

Звенит, как чистая вода,

Да беды смоет навсегда.

Ручьи и реки, лужицы, моря,

А, может, в кране даже вдруг вода

Восторга, святости станет полна.

От всех тревог не оставляя и следа,

Купальни обновит вас чистая вода.

Родных поздравьте в этот чистый день.

Успехов, пусть беда не бросит на вас тень.