Чистый четверг 2019: Красивые поздравления родным и близким в стихах

Этот христианский праздник отмечается в последний четверг перед Пасхой. Так как это четвертый день Великой недели, то он еще называется Великий четверг. По поверью, в этот день Иисус Христос омыл ноги своих учеников на Тайной Вечере, показав этим пример смирения и братской любви. Таким образом, был установлен обряд Святого Причастия. Совершая этот обряд, верующие вкушают хлеб и вино, подразумевая под этим Кровь и тело Иисуса. С Чистого четверга и до Пасхи во всех церквях ведутся службы, где вспоминают о земных страданиях Спасителя. Все верующие в этот день стремятся в храмы, чтобы причаститься. С Чистого четверга начинается приготовление к Христову Воскресенью. Во всех домах пекут куличи, красят яйца.
Перед Пасхою Священной
Чистый празднуем четверг,
Чтоб очиститься от скверны,
Чтобы смыть из сердца грех.
В этот день я вам желаю
От болезней всех отмыться,
От проблем, переживаний -
Вновь душевно возродиться.
Пусть наполнят дом ваш радость,
Смех, удача и достаток.
Чтоб вы чаще улыбались,
Чтоб во всём царил порядок.
Чистый четверг пусть несет очищение,
Пусть наполняет удачей ваш дом,
Пусть вместе с ним к вам придет вдохновение,
Пусть всегда радостью светится он.
Смойте все мысли, что сердцу не милы -
Пусть убегут они вместе с водой,
Радуйтесь жизни и будьте любимы,
Веру на сердце носите с собой!
Пусть от грязи, пыли, сора
Весь очистится ваш дом.
Пусть уйдут все злые мысли
С этим Чистым четвергом.
Чтоб и небо было ясным,
И чиста была душа.
Чтобы все мы ощущали,
Как жизнь наша хороша!
Водичкой чистой-чистой
Умыться всем пора,
Смываем всё плохое
На радость четверга.
Пусть горести исчезнут,
И беды все пройдут,
Четверг сегодня чистый,
Все обновления ждут.
Чтоб души нараспашку,
Чтоб свежести вздохнуть,
Чтоб верить и надеяться,
И продолжать свой путь.
Перед пятницей страстною
Отмолить и смыть грехи бы,
Заодно обиды смоем
Да еще с души ушибы!
Редко жизнь макушку гладит,
А судить - не наше дело,
Ведь с судьбою нам не сладить,
От грехов страдает тело!
Как ручей течет молитва.
... Пасха - это ведь итог!
Ради Бога жить - как битва,
Устоять чтоб каждый смог!
Пусть чистота придет в ваш дом,
Одарит радостью, теплом,
Звенит, как чистая вода,
Да беды смоет навсегда.
Ручьи и реки, лужицы, моря,
А, может, в кране даже вдруг вода
Восторга, святости станет полна.
От всех тревог не оставляя и следа,
Купальни обновит вас чистая вода.
Родных поздравьте в этот чистый день.
Успехов, пусть беда не бросит на вас тень.