Пасха 2019: Короткие поздравления в прозе и стихах на украинском языке

С Праздником Светлой Пасхи! Разделите эту радость со своими близкими, поздравьте их со светлым праздником Воскресенья Христова.
Поздравление
Вітаю усіх із святом Великодня! Нехай з ним до Вас прийде здоров’я, любов, щастя, душа знайде проблиски світла, серце пламеніє любовю, а помисли стануть щирими та добрими! Всіх Вам земних благ!
* * *
В траві фіялочки зітхають
І пролісок тремтить увесь,
Розквітла яблунька аж сяє –
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Горять свічки, зрять ікони.
Земля в молитві до небес. Христос воскрес!
Лунають дзвони, і спів – Воістину воскрес!
З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з Вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір Вас охороняє, А Дух Святий здоров'я посилає.
Господь дарує Ангела з небес! - Христос Воскрес! - Воістину воскрес!
* * *
Хай мир у серці Вашому панує.
Хай ангел Божий щастя Вам дарує.
Ісус Христос – здоров'я шле з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашная ковбаска
І писанок пару з корінчиком хрону,
Хай плине достаток до Вашого дому! ХРИСТОС ВОСКРЕС!
* * *
Котилася писаночка з гори на долину,
Прикотилась прямісінько до нас у гостину,
А за нею йде Великдень, несе білу паску,
Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.
Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,
Христос воскрес! усі разом мерщій заспіваймо.
Весна розквітла наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю з світлим святом Пасхи! Христос Воскрес!
* * *
Радiйте i тiштеся !!! Христос воскрес!!!
Вiн смертю смерть подолав. Звiр i птичка веселиться!!!
Це торжество торжеств,це остаточна перемога.
Смачної Паски i веселих гагiлок