Пасха 2019: Короткие поздравления в прозе и стихах на украинском языке

Эти поздравления с Пасхой в стихах принесут хорошее настроение для всех в этот праздничный день.

С Праздником Светлой Пасхи! Разделите эту радость со своими близкими, поздравьте их со светлым праздником Воскресенья Христова.

Поздравление

Вітаю усіх із святом Великодня! Нехай з ним до Вас прийде здоров’я, любов, щастя, душа знайде проблиски світла, серце пламеніє любовю, а помисли стануть щирими та добрими! Всіх Вам земних благ!

* * *

В траві фіялочки зітхають

І пролісок тремтить увесь,

Розквітла яблунька аж сяє –

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

Горять свічки, зрять ікони.

Земля в молитві до небес. Христос воскрес!

Лунають дзвони, і спів – Воістину воскрес!

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє, А Дух Святий здоров'я посилає.

Господь дарує Ангела з небес! - Христос Воскрес! - Воістину воскрес!

* * *

Хай мир у серці Вашому панує.

Хай ангел Божий щастя Вам дарує.

Ісус Христос – здоров'я шле з небес.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до Вашого дому! ХРИСТОС ВОСКРЕС!

* * *

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину,

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.

Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,

Христос воскрес! усі разом мерщій заспіваймо.

Весна розквітла наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю з світлим святом Пасхи! Христос Воскрес!

* * *

Радiйте i тiштеся !!! Христос воскрес!!!

Вiн смертю смерть подолав. Звiр i птичка веселиться!!!

Це торжество торжеств,це остаточна перемога.

Смачної Паски i веселих гагiлок