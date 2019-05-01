С 1 мая: Прикольные и шуточные СМС-поздравления

1 мая традиционно отмечается День труда, праздник, в который все отдыхают :) Хотите смешно и прикольно поздравить с 1 мая своих друзей, причем, сделать это по смс в стихах? Нет ничего проще, эта подборка облегчит вашу задачу! Здесь вы найдете смешные, часто шуточные и прикольные поздравления с 1 мая.
Поздравляю с Днем Труда
И желаю навсегда
Полюбить свою работу,
А не видеть в ней заботу.
Также я тебе желаю,
Чтоб ты радовался маю,
Много денег по заслуге,
Отдых где-нибудь на Юге!
Солнце, праздник - Первомай
И весну в окошке!
Мир, любовь и позитив
Нам принес в лукошке.
Пусть сбываются мечты,
Дарит мир улыбку!
Ловится пусть без труда,
Золотая рыбка!
Первомай - это первое мая!
Встретим праздник труда, отдыхая
За столом, или грядки копая,
И друг другу здоровья желая!
Как цветы пусть цветут ваши лица,
Счастья дни пусть идут вереницей.
Первомаем, весной, первоцветом -
Все наполнится радостным светом!
Веселись, честной народ!
Праздник отмечая!
Тост поднимем мы за труд,
Славу Первомая!
Пусть достойно, по труду
Ценятся заслуги,
Чтоб купить могли мы все
Дом, "Линкольн" и уги!
Есть повод тост произнести!
А повод - Первомай!
Как говориться, труд - в почет!
А труженикам - рай!
И ты дружище, не ленись!
Дровишек наколи!
К тебе я скоро подтянусь,
На шашлычок и фри!
Коллега, друг, сегодня пью
За Вас и Первомай!
Вас, Друг, я искренне люблю,
Совместный труд наш - рай!
И в этот майский светлый день
Шашлык пусть зашкворчит!
И о зарплате скромной мысль,
Досуг не омрачит!
Бокал поднимем мы за труд,
За май, за мир - без многословья!
За то, чтоб творческий успех,
Не отражался на здоровье!
Пусть будет благодарным труд,
Пусть ценится всегда сторицей,
Доярка, плотник и шахтер,
Свой отпуск пусть проводят в Ницце!!!
День труда и солнышко светит
И вроде бы хочется дела…
Так трудись, может кто и заметит.
Трудись, чтоб душа твоя пела!
Пусть работают все - и начальник, и техник!
Да и ты не отстань от людей -
В руки лопату, грабли иль веник,
Что к душе ближе и к сердцу родней!
На пороге Первомай,
Ну-ка, джинсы надевай,
На маевку собирайся,
И от счастья улыбайся!
Разливаем коньячок,
На тарелках - шашлычок,
Тост поднимем в День труда,
Чтоб остаться навсегда
Молодыми и шальными,
С головами золотыми,
И со счастьем и с любовью,
И верны всегда здоровью!