С 1 мая: Прикольные и шуточные СМС-поздравления

Оригинальные поздравления с 1 мая, написанные в стихах для друзей, подруг и коллег по работе.

1 мая традиционно отмечается День труда, праздник, в который все отдыхают :) Хотите смешно и прикольно поздравить с 1 мая своих друзей, причем, сделать это по смс в стихах? Нет ничего проще, эта подборка облегчит вашу задачу! Здесь вы найдете смешные, часто шуточные и прикольные поздравления с 1 мая.

Поздравляю с Днем Труда

И желаю навсегда

Полюбить свою работу,

А не видеть в ней заботу.

Также я тебе желаю,

Чтоб ты радовался маю,

Много денег по заслуге,

Отдых где-нибудь на Юге!

Солнце, праздник - Первомай

И весну в окошке!

Мир, любовь и позитив

Нам принес в лукошке.

Пусть сбываются мечты,

Дарит мир улыбку!

Ловится пусть без труда,

Золотая рыбка!

Первомай - это первое мая!

Встретим праздник труда, отдыхая

За столом, или грядки копая,

И друг другу здоровья желая!

Как цветы пусть цветут ваши лица,

Счастья дни пусть идут вереницей.

Первомаем, весной, первоцветом -

Все наполнится радостным светом!

Веселись, честной народ!

Праздник отмечая!

Тост поднимем мы за труд,

Славу Первомая!

Пусть достойно, по труду

Ценятся заслуги,

Чтоб купить могли мы все

Дом, "Линкольн" и уги!

Есть повод тост произнести!

А повод - Первомай!

Как говориться, труд - в почет!

А труженикам - рай!

И ты дружище, не ленись!

Дровишек наколи!

К тебе я скоро подтянусь,

На шашлычок и фри!

Коллега, друг, сегодня пью

За Вас и Первомай!

Вас, Друг, я искренне люблю,

Совместный труд наш - рай!

И в этот майский светлый день

Шашлык пусть зашкворчит!

И о зарплате скромной мысль,

Досуг не омрачит!

Бокал поднимем мы за труд,

За май, за мир - без многословья!

За то, чтоб творческий успех,

Не отражался на здоровье!

Пусть будет благодарным труд,

Пусть ценится всегда сторицей,

Доярка, плотник и шахтер,

Свой отпуск пусть проводят в Ницце!!!

День труда и солнышко светит

И вроде бы хочется дела…

Так трудись, может кто и заметит.

Трудись, чтоб душа твоя пела!

Пусть работают все - и начальник, и техник!

Да и ты не отстань от людей -

В руки лопату, грабли иль веник,

Что к душе ближе и к сердцу родней!

На пороге Первомай,

Ну-ка, джинсы надевай,

На маевку собирайся,

И от счастья улыбайся!

Разливаем коньячок,

На тарелках - шашлычок,

Тост поднимем в День труда,

Чтоб остаться навсегда

Молодыми и шальными,

С головами золотыми,

И со счастьем и с любовью,

И верны всегда здоровью!